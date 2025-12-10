Eurovision 2026: Αποσύρεται κι η Ισλανδία μετά την απόφαση για το Ισραήλ

Η Ισλανδία είναι μία ακόμα χώρα που δε θα δούμε στη φετινή Eurovision, καθώς το διοικητικό συμβούλιο του RUV αποφάσισε το απόγευμα της Τετάρτης να μη συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού.

Η στάση του οργανισμού ήρθε σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων που προκάλεσε η παρουσία του Ισραήλ, μετά τα γεγονότα στη Γάζα.

Με αυτή την εξέλιξη, η Ισλανδία αποτελεί την πέμπτη χώρα που αποσύρεται, ακολουθώντας την πορεία που ήδη έχουν χαράξει Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία και Σλοβενία. Οι συμμετοχές μειώνονται στις 34, ενώ η Αρμενία παραμένει η μόνη χώρα που δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως, παρότι η προθεσμία της EBU εξέπνευσε στις 10 Δεκεμβρίου. Ακόμη κι αν τελικά συμμετάσχει, ο αριθμός αυτός συνιστά τον μικρότερο από το 2004, όταν καθιερώθηκαν οι ημιτελικοί.

Eurovision 2026: Η ανακοίνωση του RUV

Στο κείμενο που διένειμε στα ΜΜΕ ο ισλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας επισημαίνεται:

«Δεδομένης της δημόσιας αντιπαράθεσης στη χώρα και των αντιδράσεων για την απόφαση της EBU που πάρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι προφανές πως ούτε η χαρά ούτε η ειρήνη θα επικρατήσουν σε μία ενδεχόμενη συμμετοχή του RUV στην Eurovision.

Επομένως, η απόφαση της σημερινής συνεδρίασης είναι πως το RUV ενημερώνει την EBU ότι δε θα συμμετάσχει στην επόμενη διοργάνωση.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision είχε πάντα ως στόχο την ένωση του ισλανδικού λαού, αλλά τώρα είναι σαφές ότι αυτός ο στόχος δεν θα επιτευχθεί και αυτή η απόφαση λαμβάνεται με βάση αυτούς τους προγραμματικούς λόγους».