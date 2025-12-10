Eurovision 2026: Αποσύρεται κι η Ισλανδία μετά την απόφαση για το Ισραήλ

Μία μία οι χώρες αποσύρονται από τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού

Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
VÆB - RÓA - Η συμμετοχή της Ισλανδίας στην περασμένη Eurovision
Η Ισλανδία είναι μία ακόμα χώρα που δε θα δούμε στη φετινή Eurovision, καθώς το διοικητικό συμβούλιο του RUV αποφάσισε το απόγευμα της Τετάρτης να μη συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού.

Εκτός Eurovision Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία, λόγω του Ισραήλ

Η στάση του οργανισμού ήρθε σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων που προκάλεσε η παρουσία του Ισραήλ, μετά τα γεγονότα στη Γάζα.

Με αυτή την εξέλιξη, η Ισλανδία αποτελεί την πέμπτη χώρα που αποσύρεται, ακολουθώντας την πορεία που ήδη έχουν χαράξει Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία και Σλοβενία. Οι συμμετοχές μειώνονται στις 34, ενώ η Αρμενία παραμένει η μόνη χώρα που δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως, παρότι η προθεσμία της EBU εξέπνευσε στις 10 Δεκεμβρίου. Ακόμη κι αν τελικά συμμετάσχει, ο αριθμός αυτός συνιστά τον μικρότερο από το 2004, όταν καθιερώθηκαν οι ημιτελικοί.

Eurovision 2026: Η μεγάλη αλλαγή που ανακοίνωσε η EBU

Eurovision 2026: Η ανακοίνωση του RUV

Στο κείμενο που διένειμε στα ΜΜΕ ο ισλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας επισημαίνεται:

«Δεδομένης της δημόσιας αντιπαράθεσης στη χώρα και των αντιδράσεων για την απόφαση της EBU που πάρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι προφανές πως ούτε η χαρά ούτε η ειρήνη θα επικρατήσουν σε μία ενδεχόμενη συμμετοχή του RUV στην Eurovision.

Επομένως, η απόφαση της σημερινής συνεδρίασης είναι πως το RUV ενημερώνει την EBU ότι δε θα συμμετάσχει στην επόμενη διοργάνωση.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision είχε πάντα ως στόχο την ένωση του ισλανδικού λαού, αλλά τώρα είναι σαφές ότι αυτός ο στόχος δεν θα επιτευχθεί και αυτή η απόφαση λαμβάνεται με βάση αυτούς τους προγραμματικούς λόγους».

EUROVISION 2026
 |
EUROVISION
 |
EUROVISION ΙΣΛΑΝΔΙΑ
 |
EBU
Back to Top