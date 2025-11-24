Eurovision 2026: Η μεγάλη αλλαγή που ανακοίνωσε η EBU

Η ψηφοφορία κι ο ρόλος των κριτικών επιτροπών

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην εκπομπή Super Κατερίνα παρουσιάστηκε το ρεπορτάζ του Χάρη Χρονόπουλου σχετικά με τις αλλαγές που ανακοίνωσε η EBU στον τρόπο ψηφοφορίας της Eurovision 2026. Οι τροποποιήσεις αυτές επαναφέρουν ένα γνώριμο σύστημα, προκαλώντας ήδη συζητήσεις στους κύκλους των φαν του διαγωνισμού.

Όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος: «Η EBU ανακοίνωσε ότι θα έχουμε αλλαγές στις ψηφοφορίες. Οι κριτικές επιτροπές μπαίνουν και στους ημιτελικούς γιατί μέχρι στιγμής στους ημιτελικούς ψήφιζε μόνο το κοινό και η κριτική επιτροπή ψήφιζε στον τελικό». 

Eurovision 2026: Η μεγάλη αλλαγή που ανακοίνωσε η EBU

Η Δάφνη Μπόκοτα, σχολιάζοντας το γεγονός, υπενθύμισε ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι καινούργια, λέγοντας πως ήταν η πρακτική που ίσχυε μέχρι και το 2022. Στο ίδιο κλίμα, ο Απόστολης Ματάμης πρόσθεσε: «Επιστρέφουμε στο σύστημα που είχαμε μέχρι το 2022. Το αποτέλεσμα θα προκύπτει το 50% από το κοινό και το 50% από την κριτική επιτροπή. Είναι κάτι που το περιμέναμε, ακουγόταν τα παλιά χρόνια. Είχαμε πολλές αστείες συμμετοχές και πολλά καλά τραγούδια μέναν εκτός τελικού».

Η επαναφορά της μεικτής ψηφοφορίας αναμένεται να αλλάξει τη δυναμική των ημιτελικών, δίνοντας μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στο κοινό και τις επιτροπές και μειώνοντας τον κίνδυνο ποιοτικά τραγούδια να μένουν εκτός τελικού.

Eurovision 2026: Η μεγάλη αλλαγή που ανακοίνωσε η EBU

Eurovision 2026: Τι ισχύει για τον ελληνικό τελικό

Στο ίδιο ρεπορτάζ υπήρξαν και νέες πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής της ελληνικής συμμετοχής. Όπως ανέφερε ο Χάρης Χρονόπουλος, η πρόθεση της ΕΡΤ είναι τα τραγούδια να ανακοινωθούν πριν από τα Χριστούγεννα, ενώ από τις μέχρι τώρα υποβολές έχουν ήδη υπάρξει περικοπές.

Πιο συγκεκριμένα, 50 τραγούδια έχουν απορριφθεί, καθώς ξεπέρασαν το μέγιστο όριο διάρκειας των τριών λεπτών, όπως προβλέπει ο κανονισμός της Eurovision

