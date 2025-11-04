Eurovision: Μαυρικίου, Dinamiss, Γκαγκούτη & Λάφης για τις συμμετοχές τους

Όσα είπαν οι συμμετέχοντες στο Breakfast@Star

STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο αριθμός των συμμετοχών για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με τις συμμετοχές να φτάνουν τις 264! 

Τέσσερις από τους υποψήφιους μίλησαν στο Breakfast@Star και τους Πάνο Παπαδόπουλο και Ηλία Σκουλά για τις προτάσεις που κατέθεσαν στην ΕΡΤ.

«Το τραγούδι μου είναι μια μίξη πολλών και διαφορετινών ειδών μουσικής» είπε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, τονίζοντας ότι είναι ένα τραγούδι που δεν το περιμέναμε από εκείνον. «Με πικραίνει ότι δε με άφησε η Κύπρος -όχι εμένα αλλά όλους!- και μπαίνουν σε ένα γραφείο κι αποφασίζουν μόνοι τους τι θα κάνουν και λένε ένα όνομα...», πρόσθεσε ο γνωστός τραγουδιστής και δημιουργός. 

Στην εκπομπή μίλησε κι η Ελένη Ντάνα από τις Dinamiss. «Θέλουμε να ξαναπάμε στον Εθνικό Τελικό της Eurovision. Νιώθουμε ότι αφήσαμε κάτι στη μέση» είπε αρχικά. «Έχουμε ετοιμάσει ένα τραγούδι με πολλές εικόνες κι είναι μια μίξη ελληνικού και ξένου στίχου», πρόσθεσε η νεαρή τραγουδίστρια.  

Κι η youtuber Χρυσηίδα Γκαγκούτη δήλωσε συμμετοχή για την Eurovision. «Στην αρχή είπαμε να στείλουμε στην Eurovision για πλάκα, αλλά τελικά βγήκε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα», δήλωσε στο Breakfast. Έχει άγχος; «Πάρα πολύ! Ήδη έχω πάθει κρίση πανικού. Έχω ευχηθεί δέκα φορές να γίνει και δέκα να μη γίνει ταυτόχρονα...», απάντησε με το γνωστό της χιούμορ. 

«Έχω καταθέσει κι εγώ, το πήρα απόφαση...  είναι όνειρο που έχω από πάρα πολύ μικρό παιδί. Νιώθω πολύ ενθουσιασμένος. Ξέρω ότι θα υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά θα βάλουμε όλοι τα δυνατά μας για ένα καλό αποτέλεσμα», είπε ο τραγουδιστής Γιάννης Λάφης. 

Έχουν γίνει γνωστές κι άλλες συμμετοχές που αναμένεται να εντείνουν τον ήδη μεγάλο ανταγωνισμό. Ανάμεσα σε όσους διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη φετινή Eurovision βρίσκονται η Holly Grace, ο Good Job Nicky, η Πέννυ Μπαλτατζή, η ιδιαίτερα δημοφιλής στο TikTok, Mikay κι αρκετοί ακόμη καλλιτέχνες

Ορισμένοι έχουν συμμετάσχει ξανά στη διαδικασία. Ανάμεσα στους εκατοντάδες συμμετέχοντες που φιλοδοξούν να ηγηθούν της ελληνικής αποστολής, βρίσκονται, σύμφωνα με το Eurovisionfun οι:

Andry Lagiou
Ναυσικά
Kianna
Blackbird
Holly Grace
Mike Vasiliades
Κίρκη
Rosanna Mailan
Λεωνίδας Παντελάκης
Nik Arpid
Orsalios
Victoria Anastasia
Aura & Andreas Habibi
Dimmy Rizou
Cain Grand
Βίλλυ Ραζή
Jimmy Sion
Argie Gudo
Βασίλης Άνης & Δημήτρης Καπετανάκης
Τζένη Γεωργιάδη
Deterrents
Stef Magnolia
Θοδωρής Νεοφώτιστος
Πέννυ Μπαλτατζή
Idra Kayne
Χρυσηίδα Γκαγκουτη
Σωτήρης Κωνσταντή
Dorothea
Μαυρίκιος Μαυρικίου
Αλέξης Νίκολας
Alexandra Koniak
Εμμανουέλα Χιωτάκη
Δήμητρα Σαββα
Φανή Μελεμενη
Μαριέττα Βασιλάκη
Γιάννης Βασιλώτος
Αλεξάνδρα Σιετή
Χάρις Σάββα
Γιάννης Λάφης
Markirra
Tianora
Marseaux
Akylas
Mikay
Lou Is
ΖΑΦ
Κωνσταντίνος Θανόπουλος
Mitsos
Dinamiss
Σπύρος Μιχαήλ Παπαδόπουλος
Μαρίκα Παπάζογλου
Δημήτρης Σαμόλης
Joanne
Revery
Σταύρος Πηλιχός
Good job Nicky
Σταύρος Σαλαμπασόπουλος
Desi G
George Anton
Evangelia
Spheyiaa
Christiana Loizu
Νίκος Γκανος & Claydee
Léona
Lionder
Νικόλας Χρηστίδης & Παύλος Φράγκος
VAYA
Natalia Dusso
Xannova Xan
RIKKI
Παναγιώτης Κουτρουζάς
Βασίλης Πλυταριάς
Γεωργία Τσετσώνη
Πάνος Τσέρπες
Loula Sav
Anna Poltz
Christina Luca
Dolleesi
Διονύσιος Κωστής
Στέλλα Γεωργιάδου
Νίνα Λοτσάρη
Aaron Sibley
NWAINA

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

