Eurovision: Μαυρικίου, Dinamiss, Γκαγκούτη & Λάφης για τις συμμετοχές τους

Ο αριθμός των συμμετοχών για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με τις συμμετοχές να φτάνουν τις 264!

Τέσσερις από τους υποψήφιους μίλησαν στο Breakfast@Star και τους Πάνο Παπαδόπουλο και Ηλία Σκουλά για τις προτάσεις που κατέθεσαν στην ΕΡΤ.

«Το τραγούδι μου είναι μια μίξη πολλών και διαφορετινών ειδών μουσικής» είπε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, τονίζοντας ότι είναι ένα τραγούδι που δεν το περιμέναμε από εκείνον. «Με πικραίνει ότι δε με άφησε η Κύπρος -όχι εμένα αλλά όλους!- και μπαίνουν σε ένα γραφείο κι αποφασίζουν μόνοι τους τι θα κάνουν και λένε ένα όνομα...», πρόσθεσε ο γνωστός τραγουδιστής και δημιουργός.

Στην εκπομπή μίλησε κι η Ελένη Ντάνα από τις Dinamiss. «Θέλουμε να ξαναπάμε στον Εθνικό Τελικό της Eurovision. Νιώθουμε ότι αφήσαμε κάτι στη μέση» είπε αρχικά. «Έχουμε ετοιμάσει ένα τραγούδι με πολλές εικόνες κι είναι μια μίξη ελληνικού και ξένου στίχου», πρόσθεσε η νεαρή τραγουδίστρια.

Κι η youtuber Χρυσηίδα Γκαγκούτη δήλωσε συμμετοχή για την Eurovision. «Στην αρχή είπαμε να στείλουμε στην Eurovision για πλάκα, αλλά τελικά βγήκε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα», δήλωσε στο Breakfast. Έχει άγχος; «Πάρα πολύ! Ήδη έχω πάθει κρίση πανικού. Έχω ευχηθεί δέκα φορές να γίνει και δέκα να μη γίνει ταυτόχρονα...», απάντησε με το γνωστό της χιούμορ.

«Έχω καταθέσει κι εγώ, το πήρα απόφαση... είναι όνειρο που έχω από πάρα πολύ μικρό παιδί. Νιώθω πολύ ενθουσιασμένος. Ξέρω ότι θα υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά θα βάλουμε όλοι τα δυνατά μας για ένα καλό αποτέλεσμα», είπε ο τραγουδιστής Γιάννης Λάφης.

Έχουν γίνει γνωστές κι άλλες συμμετοχές που αναμένεται να εντείνουν τον ήδη μεγάλο ανταγωνισμό. Ανάμεσα σε όσους διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη φετινή Eurovision βρίσκονται η Holly Grace, ο Good Job Nicky, η Πέννυ Μπαλτατζή, η ιδιαίτερα δημοφιλής στο TikTok, Mikay κι αρκετοί ακόμη καλλιτέχνες.

Ορισμένοι έχουν συμμετάσχει ξανά στη διαδικασία. Ανάμεσα στους εκατοντάδες συμμετέχοντες που φιλοδοξούν να ηγηθούν της ελληνικής αποστολής, βρίσκονται, σύμφωνα με το Eurovisionfun οι:

Andry Lagiou

Ναυσικά

Kianna

Blackbird

Holly Grace

Mike Vasiliades

Κίρκη

Rosanna Mailan

Λεωνίδας Παντελάκης

Nik Arpid

Orsalios

Victoria Anastasia

Aura & Andreas Habibi

Dimmy Rizou

Cain Grand

Βίλλυ Ραζή

Jimmy Sion

Argie Gudo

Βασίλης Άνης & Δημήτρης Καπετανάκης

Τζένη Γεωργιάδη

Deterrents

Stef Magnolia

Θοδωρής Νεοφώτιστος

Πέννυ Μπαλτατζή

Idra Kayne

Χρυσηίδα Γκαγκουτη

Σωτήρης Κωνσταντή

Dorothea

Μαυρίκιος Μαυρικίου

Αλέξης Νίκολας

Alexandra Koniak

Εμμανουέλα Χιωτάκη

Δήμητρα Σαββα

Φανή Μελεμενη

Μαριέττα Βασιλάκη

Γιάννης Βασιλώτος

Αλεξάνδρα Σιετή

Χάρις Σάββα

Γιάννης Λάφης

Markirra

Tianora

Marseaux

Akylas

Mikay

Lou Is

ΖΑΦ

Κωνσταντίνος Θανόπουλος

Mitsos

Dinamiss

Σπύρος Μιχαήλ Παπαδόπουλος

Μαρίκα Παπάζογλου

Δημήτρης Σαμόλης

Joanne

Revery

Σταύρος Πηλιχός

Good job Nicky

Σταύρος Σαλαμπασόπουλος

Desi G

George Anton

Evangelia

Spheyiaa

Christiana Loizu

Νίκος Γκανος & Claydee

Léona

Lionder

Νικόλας Χρηστίδης & Παύλος Φράγκος

VAYA

Natalia Dusso

Xannova Xan

RIKKI

Παναγιώτης Κουτρουζάς

Βασίλης Πλυταριάς

Γεωργία Τσετσώνη

Πάνος Τσέρπες

Loula Sav

Anna Poltz

Christina Luca

Dolleesi

Διονύσιος Κωστής

Στέλλα Γεωργιάδου

Νίνα Λοτσάρη

Aaron Sibley

NWAINA

