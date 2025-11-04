Φουρέιρα: Τι δήλωσε για τις συμμετοχές Ελλάδας και Κύπρου στη Eurovision

Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star

Την Ελένη Φουρέιρα συνάντησε η κάμερα του Breakfast@Star στο αεροδρόμιο, με τη Λιάνα Ζημάλη να τη ρωτάει για τη συμμετοχή της Josephine στη φετινή Eurovision για λογαριασμό της Κύπρου.

«Δεν έχω ιδέα... όντως; Είναι υπέροχο, μακάρι!», απάντησε η ποπ σταρ. Ανάμεσα στην Κατερίνα Στικούδη και τη Josephine ποια επιλέγει; «Όποια και να πάει, είναι καταπληκτικές κι οι δύο κι εύχομαι το καλύτερο», απάντησε.

Στην ερώτηση για τις 264 συμμετοχές στον Εθνικό Τελικό της Ελλάδας, σχολίασε: «Παιδιά δεν ξέρω, είναι πολλές, είναι λίγες; Δεν ξέρω! Τέλειο δεν είναι αυτό. Ωραίο δεν είναι. Δεν ξέρω πώς με ρωτάς».

Θα δούμε ξανά δική της συμμετοχή στο μέλλον; «Α, δεν το ξέρω παιδιά, αλήθεια. Να αφήσουμε τα νέα παιδιά να πάνε στην Eurovision να ζήσουν την εμπειρία. Εγώ την έχω ζήσει κι ήταν πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι ότι καλύτερο σε όποιον βγει», τόνισε η Ελένη Φουρέιρα.

Eurovision 2026 - Οι 8 υποψήφιοι καλλιτέχνες για την εκπροσώπηση της Κύπρου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η λίστα των υποψηφίων για να εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό του 2026, περιλαμβάνει τα ακόλουθα οκτώ ονόματα.

Josephine: Μία από τις πιο πολυσυζητημένες τραγουδίστριες των τελευταίων ετών για την Eurovision.

Κατερίνα Στικούδη: Εμφανίζεται ανοιχτή στην εσωτερική επιλογή, παρά τον αρχικό αποκλεισμό συμμετοχής σε εθνικό τελικό.

Good Job Nicky: Επιστρέφει δυναμικά μετά από προηγούμενες προσπάθειες εκπροσώπησης της Ελλάδας.

Γιώργος Περρής: Μία πιο «κλασική» και ποιοτική επιλογή, με διεθνή καριέρα και crossover ρεπερτόριο.

Ευαγγελία: Συνεχίζει να επιδιώκει συμμετοχή, είτε με την Ελλάδα είτε με την Κύπρο.

Νίνα Μαζάνη: Η έκπληξη της λίστας, με έντεχνο ρεπερτόριο και σημαντικές συνεργασίες.

Mikay: Ενδιαφέρουσα περίπτωση, καθώς φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση και για τον ελληνικό εθνικό τελικό.

Antigoni: Η κυπριακής καταγωγής τραγουδίστρια έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία της να εκπροσωπήσει την πατρίδα της.

