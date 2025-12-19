GNTM Τελικός: Οι παλιοί παίκτες επέστρεψαν και προβλέπουν τον νικητή!

Η βραδιά ξεκίνησε με αγκαλιές και φιλιά - Συγκίνηση στο φινάλε του GNTM

Παλιοί παίκτες και φιναλίστ γίνονται μία αγκαλιά στον τελικό του GNTM
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγο πριν ξεκινήσει η μαραθώνια διαδικασία για την ανάδειξη του επόμενου Greece’s Next Top Model, όλοι οι φετινοί συμμετέχοντες ξαναέσμιξαν, νιώθοντας σαν να μην είχε περάσει μια μέρα.

GNTM: Το συγκινητικό reunion των παικτών πριν τον τελικό

Οι αγκαλιές και τα χαμόγελα έκαναν τη συγκινητική αυτή στιγμή να μοιάζει με οικογενειακή συνάντηση. Συναισθηματικά φορτισμένες ήταν και οι πάντα εκθαμβωτικές Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Ζενεβιέβ Μαζαρί,οι οποίες δεν έκρυψαν τη χαρά και τον ενθουσιασμό τους για αυτό το reunion, αλλά και για την αληθινή σχέση που έχουν αναπτύξει τα παιδιά μεταξύ τους.

«Είστε όλοι υπέροχοι! Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ μαζί μας, γιατί είστε μέσα στην καρδιά μας», ανέφερε η Ηλιάνα. 

GNTM Τελικός: Ποιος θα κερδίσει; 

Κάθε παίκτης εξέφραζε την υποστήριξή του στους τέσσερις φιναλίστ και, παράλληλα, έκανε την πρόβλεψή του. 

Κάποιοι είχαν ως φαβορί τον Ανέστη για το μοναδικό του στυλ και την αυτοπεποίθησή του, κάποιοι άλλοι προτιμούσαν τον Γιώργο για την επιμονή και την εξέλιξή του στο παιχνίδι. Η Ξένια κέρδισε ψήφους για την εκφραστικότητά της στις φωτογραφίσεις και η Ειρήνη δεν περνούσε φυσικά απαρατήρητη, με πολλούς να θεωρούν ότι η σταθερότητα και η επαγγελματική της προσέγγιση μπορεί να την οδηγήσουν στην πολυπόθητη νίκη.

Ο Εντουάρντο, που αποχώρησε λίγες μέρες πριν το φινάλε, παραδέχτηκε ότι η Ειρήνη του έλειψε περισσότερο από τον αδελφό του. Άλλωστε, ο ίδιος είχε αναφέρει, όσο βρισκόταν στο σπίτι του διαγωνσιμού, ότι είχε έρθει κοντά με την 20χρονη συμπαίκτριά του. Ωστόσο, προέβλεψε ότι μεγάλος νικητής απόψε θα αναδειχθεί ο αδελφός του, ο Ανέστης. 

«Πιστεύω πολύ και στους δύο, παρόλο που θέλω να κερδίσει ο Ανέστης. Sorry Ειρήνη, είναι το αδελφικό», δήλωσε στην κάμερα. 

Η Ειρήνη είχε και τη φίλη της τη Μιλένα στο πλευρό της, που πόνταρε σε εκείνη και θέλει να τη δει να βγαίνει νικήτρια απόψε. 

GNTM: Η Ειρήνη ξανάσμιξε με τη φίλη της

Η Ελένη και η Αγγέλικα κάνουν διαφορετική πρόβλεψη. «Νικητής θα είναι ο Γιώργος, γιατί έχει τσαγανό», είπαν οι δύο πρώην διαγωνιζόμενες. 

Την ώρα που όλοι συγκεντρώνουν ίσες πιθανότητες για να στεφθούν πρωταθλητές του GNTM 2025, η ανυπομονησία για τον τελικό μεγαλώνει. 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι φιναλίστ έχουν ήδη κερδίσει τις καρδιές των συμπαικτών τους και του κοινού, και αυτή η συνάντηση αποτέλεσε την αποθέωση των στιγμών που τους ένωσαν όλους αυτούς τους μήνες

 

