Κώστας Σόμμερ: «Πήραμε εξιτήριο, δόξα τω Θεώ. Μεγαλώνουμε, αυτό θα πω εγώ»

Νοσηλεύτηκε με πνευμονία

Κώστας Σόμμερ- Βαλεντίνη Παπαδάκη: Όσα είπαν κατά την έξοδο του ηθοποιού από την κλινική μετά τη νοσηλεία του, λόγω πνευμονίας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν με πνευμονία πήρε ο Κώστας Σόμμερ.

Κώστας Σόμμερ: Η ηλικία, τα δυο παιδιά και ο έρωτας με τη γυναίκα του

«Πήραμε εξιτήριο, δόξα τω Θεώ. Ξέρεις, καμιά φορά άμα είσαι λίγο πιο δυναμικός, θα το πω έτσι, υπερβαίνεις τα όριά σου, δεν το καταλαβαίνεις και γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, όταν αρχίζεις και έχεις κάτι», είπε ο ηθοποιός κατά την έξοδό του από την κλινική, μιλώντας στο Happy Day.

Κώστας Σόμμερ: Νοσηλεύεται με πνευμονία- Τι είπε η σύζυγός του

«Όταν ήρθα εδώ ήμουν χαμηλά σε οξυγόνο και το βράδυ της ίδιας μέρας έπεσα στο 90, που είναι αρκετά χαμηλό. Ήθελα να γυρίσω στο σπίτι, αλλά μου είπε ο γιατρός ότι το βράδυ αν πέσει το οξυγόνο και με έφερναν εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο θα ήταν χειρότερα τα πράγματα. Έτσι, έμεινα», συμπλήρωσε.

«Επιδεινώνεται η κατάσταση χωρίς να το καταλαβαίνεις και τελικά πας να προλάβεις τα απροχώρητα», ανέφερε η σύζυγός του, Βαλεντίνη Παπαδάκη, που ήταν στο πλευρό του. 

«Αν δεν επέμενε η γυναίκα μου, εγώ δε νομίζω να είχα πάει στον γιατρό και τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα», επισήμανε. 

Ο Κώστας Σόμμερ είχε έντονο βήχα και αίσθημα κόπωσης. Θεώρησε ότι αν έπινε ένα σιρόπι θα περνούσε, αλλά τελικά είχε πνευμονία. Η σύζυγός του αρχικά δεν τον πίστευε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει , αλλά όταν περνούσαν οι μέρες και δεν υποχωρούσε, τον προέτρεψε να επισκεφθεί γιατρό. 

Κώστας Σόμμερ: «Πήραμε εξιτήριο, δόξα τω Θεώ. Μεγαλώνουμε, αυτό θα πω εγώ»

«Μεγαλώνουμε, αυτό θα πω εγώ», σημείωσε ο ηθοποιός, ο οποίος θα πρέπει να είναι προσεκτικός το επόμενο διάστημα, ώστε να μην κολλήσει κάτι άλλο. 

«Τα παιδάκια μου μού λείψανε. Θα περιμένω να γυρίσουν για να παίξουμε», είπε κλείνοντας ο Κώστας Σόμμερ.  

