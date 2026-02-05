Κρατερός Κατσούλης: «Δεν είδα την εκπομπή της Καραβάτου, δεν προλαβαίνω»

Μετά το τέλος της παράστασης «Το Όνομα», στην οποία πρωταγωνιστεί, ο Κρατερός Κατσούλης μίλησε στην Ελισσάβετ Παπακωνσταντίνου, που τον συνάντησε έξω από το θέατρο Αθηνά.

«Διάφορα πράγματα θεατρικά συζητάω ήδη. Τηλεοπτικά θα δούμε. Αλλά για να πούμε με σιγουριά, είναι νωρίς νωρίς ναι», δήλωσε για το επαγγελματικό του μέλλον, εκφράζοντας την επιθυμία του να συνεχιστεί και του χρόνου η εκπομπή Νωρίς Νωρίς, που παρουσιάζει με τη Μαρία Ηλιάκη στην ΕΡΤ.

Η δημοσιογράφος τον ρώτησε για τις εντυπώσεις του από την πρεμιέρα της πρώην συζύγου του, Κατερίνας Καραβάτου, με τον ίδιο να αποκαλύπτει πως δεν την παρακολούθησε λόγω φόρτου εργασίας.

«Όχι. Δεν έχω δει τίποτα. Δεν προλαβαίνω να δω τίποτα. Δεν προλαβαίνω να δω, δυστυχώς, ούτε τηλεόραση ούτε θέατρο δεν προλαβαίνω, έτσι κι αλλιώς γιατί παίζουμε. Ξυπνάω και πάρα πολύ νωρίς, έχω και πάρα πολλές δουλειές και πρέπει να κοιμάμαι και λίγο μέσα στη μέρα για να βγει η βραδινή παράσταση. Οπότε το πρόγραμμά μου εμένα φέτος έχει διαμορφωθεί πολύ συγκεκριμένα», ξεκαθάρισε.

Στη συνέχεια εξομολογήθηκε πως τον χαροποίησε η τηλεοπτική της επιστροφή, γιατί είναι «μια παρουσιάστρια που έχει αποδείξει την αξία της στα χρόνια».

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε μαζί με την τηλεοπτική του παρτενέρ στην πρώτη εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου. «Το είχαμε κανονίσει αυτό με τη Μαρία, να της κάνουμε έκπληξη για την πρεμιέρα της», είπε.

Κρατερός Κατσούλης: Η απάντηση στην Κατερίνα Καινούργιου

Μάλιστα, απάντησε και στην Κατερίνα Καινούργιου, που θεώρησε κάπως άβολο το σκηνικό, καθώς παρουσιάστηκε ως ζωντανό, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μαγνητοσκοπημένο. «Αυτό ήταν το κόλπο μωρέ, αυτό ήταν το αστείο. Το σκέφτηκε ο Αρτ. Να το κάνουμε... να το κάνουμε σαν να είναι ζωντανό, αλλά να μην είναι», δήλωσε.

Για το «κόψιμο» της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη και τη σύγκριση με την Κατερίνα Καραβάτου επισήμανε: «Όχι, δεν έχει γίνει κουβέντα και αν έχει γίνει κουβέντα, κακώς έχει γίνει γιατί δεν έχει καμία σχέση. Δεν υπάρχει κάποιος συσχετισμός μεταξύ της Ελένης και της Κατερίνας. Η Ελένη είναι επίσης μια πάρα πολύ καλή παρουσιάστρια, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτό που συνέβη, ήταν ατυχές. Είναι κρίμα να κόβονται ή να σταματάνε ή να διακόπτονται δουλειές πριν ολοκληρώσουν τον κύκλο τους. Και η Κατερίνα πήγε να κάνει μια δουλειά. Δηλαδή δεν είναι πράγματα που συγκρίνονται αυτά κατά τη γνώμη μου και είναι λάθος να το κάνουμε γιατί δημιουργούνται απλώς δυσάρεστες εντυπώσεις ή συνθήκες που δεν υπάρχει λόγος».

