Γερμανία: 26χρονος Έλληνας ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου Τούρκο ελεγκτή

Ένα τραγικό γεγονός σημειώθηκε στη Γερμανία, όταν 36χρονος ελεγκτής εισιτηρίων τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια τακτικού ελέγχου σε περιφερειακό τρένο στη Ρηνανία-Παλατινάτο. Το περιστατικό συνέβη αργά τη Δευτέρα 2/2 το βράδυ, όταν ένας απλός έλεγχος εισιτηρίων μετατράπηκε σε βίαιη επίθεση.

Ο άτυχος εργαζόμενος, πατέρας δύο παιδιών και γνωστό πρόσωπο στην εταιρεία Deutsche Bahn, διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο έπειτα από σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι. Αν και αρχικά υπήρξαν προσπάθειες ανάνηψης, υπέκυψε στα τραύματά του περίπου 24 ώρες μετά το συμβάν.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της νεκροψίας, ο θάνατός του οφείλεται σε εγκεφαλική αιμορραγία, αποτέλεσμα των χτυπημάτων στο κεφάλι που δέχθηκε.

Γερμανία: Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ελεγκτής είχε προσεγγίσει μία ομάδα τεσσάρων επιβατών για να ελέγξει τα εισιτήριά τους. Όταν ένας άνδρας ηλικίας 26 ετών δεν μπόρεσε να επιδείξει έγκυρο εισιτήριο, του ζητήθηκε να αποβιβαστεί από το τρένο.

Τότε, σύμφωνα με τις καταθέσεις και τα πρώτα ευρήματα, ο επιβάτης φέρεται να επιτέθηκε στον 36χρονο. Τον χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι με δύναμη, με αποτέλεσμα ο ελεγκτής να καταρρεύσει μέσα στο βαγόνι. Παρά τις προσπάθειες των παρευρισκομένων να του παράσχουν πρώτες βοήθειες και την άμεση επέμβαση της αστυνομίας, ο τραυματισμός αποδείχθηκε μοιραίος.

Ein Familienvater und Ehemann-ehrlicher Mensch der nur seinen Job machte wurde https://t.co/uoBFjfV49F Zukunft wird jeder Zugbegleiter Angststörungen haben und sich fragen was ist,wenn es mich erwischt?



Der Täter ist Migrant und das Opfer auch. Zugbegleiter sind auch Menschen… pic.twitter.com/C6scdbgbtP — Azad Aydin (@Azadi77) February 4, 2026

Γερμανία: Κρατείται ο 26χρονος - Του ασκήθηκε ποινική δίωξη

Οι γερμανικές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν άμεσα τον 26χρονο, Έλληνα υπήκοο που δεν διαθέτει μόνιμη κατοικία στη χώρα, και τον οδήγησαν ενώπιον δικαστικού λειτουργού. Εναντίον του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διασαφηνιστούν πλήρως τα κίνητρα και οι συνθήκες του εγκλήματος.

Ο ύποπτος, σύμφωνα με αξιωματούχους, μέχρι στιγμής αρνείται να μιλήσει στις Αρχές για τα γεγονότα που οδήγησαν στην τραγωδία.

Το συμβάν έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στη γερμανική κοινή γνώμη και αναζωπυρώνει τον προβληματισμό για την ασφάλεια των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας χαρακτήρισε την επίθεση «σοκαριστική και απαράδεκτη», καλώντας για αυστηρή εφαρμογή του νόμου και προστασία προσωπικού που βρίσκεται σε άμεση επαφή με το κοινό.

Εν τω μεταξύ, συνάδελφοι του θανόντος έχουν ζητήσει αυξημένα μέτρα ασφαλείας και ενίσχυση της παρουσίας προσωπικού σε δρομολόγια, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.