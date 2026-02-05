Γερμανία: 26χρονος Έλληνας ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου Τούρκο ελεγκτή

Πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία - Ήταν πατέρας δύο παιδιών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.02.26 , 09:04 Νέα Πέραμος: «Τον απειλούσε ο πατέρας του» - Είχαν μεγάλη κόντρα
05.02.26 , 09:03 Ανδρέας Παπανδρέου: Οι άγνωστες πτυχές της προσωπικής του ζωής
05.02.26 , 08:55 Γερμανία: 26χρονος Έλληνας ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου Τούρκο ελεγκτή
05.02.26 , 08:48 Αυτές είναι οι 10 top τροφές που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες
05.02.26 , 08:42 Ιωάννινα: Η Πύλη προς τα Ζαγοροχώρια
05.02.26 , 08:38 Ιωάννα Τούνη: Η νέα έκπληξη που της ετοιμάζει ο σύντροφός της
05.02.26 , 08:05 Καιρός: Ανεμοστρόβιλος έπληξε την Κέρκυρα – Η πιο δύσκολή μέρα σήμερα
05.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Φεβρουαρίου
05.02.26 , 00:25 MasterChef: Ποια μπριγάδα κέρδισε στην πρώτη ομαδική και τι σημαίνει αυτό
05.02.26 , 00:05 MasterChef: Οι Κριτές Δοκιμάζουν Τα Πιάτα Μπλε Και Κόκκινων!
04.02.26 , 23:47 Γνωστός τραγουδιστής: «Κατέβηκα από το ταξί & ξάπλωσα στον δρόμο»
04.02.26 , 23:27 Γιούλη Τσαγκαράκη: Οι Σέρρες, η νοηματική & η προφητεία της Κάρμεν Ρουγγέρη
04.02.26 , 23:06 Ζέτα Μακρυπούλια: Πιο όμορφη από ποτέ στο trailer της νέας της εκπομπής!
04.02.26 , 22:38 Tέμπη: Kακώς Έκλεισε Η Ανάκριση, Λέει Ο Πατέρας Της Μάρθης
04.02.26 , 22:32 Γιάννης Τσορτέκης - Έλενα Μαυρίδου: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Άση Μπήλιου: Ο Ουρανός φέρνει ξαφνικές αλλαγές κι ανατροπές!
Στην αντεπίθεση η Τσολάκη: Η αποκάλυψη για το ραντεβού με άλλο κανάλι
Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο
MasterChef: Ποια μπριγάδα κέρδισε στην πρώτη ομαδική και τι σημαίνει αυτό
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
Eξαφάνιση Λόρας: Γιατί οι γονείς της δεν πάνε στη Γερμανία να την ψάξουν
To πρωινό της Σπυροπούλου: Healthy, νόστιμο και πλούσιο σε πρωτεΐνη
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή έκανε φασαρία
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Michael Probst)
Έλληνας κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή τρένου στην Γερμανία / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα τραγικό γεγονός σημειώθηκε στη Γερμανία, όταν 36χρονος ελεγκτής εισιτηρίων τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια τακτικού ελέγχου σε περιφερειακό τρένο στη Ρηνανία-Παλατινάτο. Το περιστατικό συνέβη αργά τη Δευτέρα 2/2 το βράδυ, όταν ένας απλός έλεγχος εισιτηρίων μετατράπηκε σε βίαιη επίθεση.

Ο άτυχος εργαζόμενος, πατέρας δύο παιδιών και γνωστό πρόσωπο στην εταιρεία Deutsche Bahn, διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο έπειτα από σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι. Αν και αρχικά υπήρξαν προσπάθειες ανάνηψης, υπέκυψε στα τραύματά του περίπου 24 ώρες μετά το συμβάν.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της νεκροψίας, ο θάνατός του οφείλεται σε εγκεφαλική αιμορραγία, αποτέλεσμα των χτυπημάτων στο κεφάλι που δέχθηκε.

17χρονος ελεγκτής «μαϊμού» - Έκοβε πρόστιμα και εισέπραττε τα χρήματα

Γερμανία: Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό 

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ελεγκτής είχε προσεγγίσει μία ομάδα τεσσάρων επιβατών για να ελέγξει τα εισιτήριά τους. Όταν ένας άνδρας ηλικίας 26 ετών δεν μπόρεσε να επιδείξει έγκυρο εισιτήριο, του ζητήθηκε να αποβιβαστεί από το τρένο.

Τότε, σύμφωνα με τις καταθέσεις και τα πρώτα ευρήματα, ο επιβάτης φέρεται να επιτέθηκε στον 36χρονο. Τον χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι με δύναμη, με αποτέλεσμα ο ελεγκτής να καταρρεύσει μέσα στο βαγόνι. Παρά τις προσπάθειες των παρευρισκομένων να του παράσχουν πρώτες βοήθειες και την άμεση επέμβαση της αστυνομίας, ο τραυματισμός αποδείχθηκε μοιραίος.

Γερμανία: Κρατείται ο 26χρονος - Του ασκήθηκε ποινική δίωξη 

Οι γερμανικές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν άμεσα τον 26χρονο, Έλληνα υπήκοο που δεν διαθέτει μόνιμη κατοικία στη χώρα, και τον οδήγησαν ενώπιον δικαστικού λειτουργού. Εναντίον του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διασαφηνιστούν πλήρως τα κίνητρα και οι συνθήκες του εγκλήματος.

Υπόθεση Πελικό και στη Γερμανία: 61χρονος νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του

Ο ύποπτος, σύμφωνα με αξιωματούχους, μέχρι στιγμής αρνείται να μιλήσει στις Αρχές για τα γεγονότα που οδήγησαν στην τραγωδία.

Το συμβάν έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στη γερμανική κοινή γνώμη και αναζωπυρώνει τον προβληματισμό για την ασφάλεια των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας χαρακτήρισε την επίθεση «σοκαριστική και απαράδεκτη», καλώντας για αυστηρή εφαρμογή του νόμου και προστασία προσωπικού που βρίσκεται σε άμεση επαφή με το κοινό.

Εν τω μεταξύ, συνάδελφοι του θανόντος έχουν ζητήσει αυξημένα μέτρα ασφαλείας και ενίσχυση της παρουσίας προσωπικού σε δρομολόγια, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 |
ΕΛΕΓΚΤΗΣ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
 |
ΤΡΕΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top