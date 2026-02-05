Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Φεβρουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Φεβρουαρίου
05.02.26 , 00:25 MasterChef: Ποια μπριγάδα κέρδισε στην πρώτη ομαδική και τι σημαίνει αυτό
05.02.26 , 00:05 MasterChef: Οι Κριτές Δοκιμάζουν Τα Πιάτα Μπλε Και Κόκκινων!
04.02.26 , 23:47 Γνωστός τραγουδιστής: «Κατέβηκα από το ταξί & ξάπλωσα στον δρόμο»
04.02.26 , 23:27 Γιούλη Τσαγκαράκη: Οι Σέρρες, η νοηματική & η προφητεία της Κάρμεν Ρουγγέρη
04.02.26 , 23:06 Ζέτα Μακρυπούλια: Πιο όμορφη από ποτέ στο trailer της νέας της εκπομπής!
04.02.26 , 22:38 Tέμπη: Kακώς Έκλεισε Η Ανάκριση, Λέει Ο Πατέρας Της Μάρθης
04.02.26 , 22:32 Γιάννης Τσορτέκης - Έλενα Μαυρίδου: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού
04.02.26 , 22:30 Η Φάρμα Εισβάλλει Στο MasterChef!
04.02.26 , 22:21 Μέγαρα: Συνελήφθη Ληστής Που Είχε Βασανίσει Άνδρα
04.02.26 , 22:06 Επιχείρηση «συσπείρωση της ΝΔ» από Μητσοτάκη με προσυνέδρια
04.02.26 , 22:03 Επώνυμοι που «πάλεψαν» με τον καρκίνο και βγήκαν νικητές
04.02.26 , 21:55 Η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη επέστρεψε στο MasterChef - Μας έλειψε!
04.02.26 , 21:46 MINI Aceman SE: Το μπόνους που δίνουν στην αγορά του
04.02.26 , 21:30 Απατεώνες στέλνουν SMS για πληρωμές ανάλογα με την επικαιρότητα
Eξαφάνιση Λόρας: Γιατί οι γονείς της δεν πάνε στη Γερμανία να την ψάξουν
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο
Άση Μπήλιου: Ο Ουρανός φέρνει ξαφνικές αλλαγές κι ανατροπές!
Τα F - 35 στο επίκεντρο της συνάντησης Δένδια  με Χέγκσεθ στις ΗΠΑ
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Άριελ Κωνσταντινίδη: Αυτό είναι το ασυνήθιστο όνομα που θα πάρει η κόρη της
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη της Αγίας Αγάθης της μάρτυρος.

Παρθενομάρτυς της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 5 Φεβρουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αγάθος και Αγάθη.

Η Αγία Αγάθη

Η Αγία Αγάθη

Η Αγάθη έζησε περί τον 3ο αιώνα στη Σικελία. Συνελήφθη για την πίστη της και βασανίστηκε από τον ύπατο της περιοχής Κόιντο. Την έκλεισαν σε οίκο ανοχής, όπου εκτός από τα άλλα βασανιστήρια που της έκαναν, της έκοψαν και τους μαστούς. Το επεισόδιο αυτό παρουσιάζεται και στην εικονογράφηση της Αγίας.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αγαθή, Αγαθώ, Αγαθούλα, Αγαθία, Αγαθίτσα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:25 και θα δύσει στις 18:52. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 27 λεπτά.

 Σελήνη 18.3 ημερών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top