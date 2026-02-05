Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη της Αγίας Αγάθης της μάρτυρος.

Παρθενομάρτυς της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 5 Φεβρουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αγάθος και Αγάθη.

Η Αγία Αγάθη

Η Αγάθη έζησε περί τον 3ο αιώνα στη Σικελία. Συνελήφθη για την πίστη της και βασανίστηκε από τον ύπατο της περιοχής Κόιντο. Την έκλεισαν σε οίκο ανοχής, όπου εκτός από τα άλλα βασανιστήρια που της έκαναν, της έκοψαν και τους μαστούς. Το επεισόδιο αυτό παρουσιάζεται και στην εικονογράφηση της Αγίας.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Αγαθή, Αγαθώ, Αγαθούλα, Αγαθία, Αγαθίτσα

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:25 και θα δύσει στις 18:52. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 27 λεπτά.

Σελήνη 18.3 ημερών