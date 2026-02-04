Η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη επέστρεψε στο MasterChef - Μας έλειψε!

Ξεχώρισε μέσα από τη συμμετοχή της στο MasterChef 3, όχι μόνο με τις μαγειρικές της ικανότητες αλλά και με τη... φωνή της!

Η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη επέστρεψε στο MasterChef - Μας έλειψε!

Έφτασε η ώρα για την πολυσυζητημένη Σπυριδούλα Καραμπουτάκη να επιστρέψει στην κουζίνα, για την πρώτη ομαδική δοκιμασία στο MasterChef 2026

«Πάμε να δούμε τι μας περιμένει σήμερα. Πριν αποκαλύψουμε τα ζητούμενα και τι καλείστε να κάνετε, έχουμε και σήμερα μία καλεσμένη. Εμείς είμαστε στο μείον ένα. Εδώ το στούντιο έχει μείον τρία, συν δύο. Ακόμη, ακόμη οι φωνές της αντηχούν στους διαδρόμους. Σπυριδούλα ε; Όχι όμως μόνο οι φωνές της, αλλά και η προσωπικότητά της. Μία από τις πιο επιδραστικές παίκτριες που έχουν περάσει ποτέ από τον διαγωνισμό, για εμάς αγαπημένη και φίλη πλέον, να υποδεχθούμε με ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα την Σπυριδούλα Καραμπουτάκη παρακαλώ!», ανακοίνωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. «Σπυριδούλα, χαιρόμαστε πάντα όταν είσαι εδώ», είπε στην πρώην παίκτρια. «Γεια σας παιδιά κι εγώ πάρα πολύ», είπε εκείνη, κάνοντας πλάκα ότι κάθε χρόνο στέλνει αίτηση στο παιχνίδι. 

Μετά από χρόνια, η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη βρέθηκε ξανά στο MasterChef!

Μετά από χρόνια, η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη βρέθηκε ξανά στο MasterChef!

«Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Μου λείψατε πάρα πολύ. Ομορφύνατε, ψηλώσατε κι άλλο. Ομορφύνατε πάρα πολύ. Καλή αρχή παιδιά, εύχομαι καλή επιτυχία. Εγώ θα σας πω να το χαρείτε πάρα πολύ, γιατί όταν βγείτε από εδώ αυτό θα σας μείνει. Θα σκέφτεστε τι έχετε περάσει και θα σας λείπουν τα παιδιά της παραγωγής, οι σεφ, το πλατό... οπότε να το ζήσετε πάρα πολύ, να πάρετε μαζί σας όλες τις καλές αναμνήσεις και να αφήσετε ό,τι συμβεί εδώ μέσα γιατί θα μαλώσετε σίγουρα. Σίγουρα. θα γίνει αυτό, κι εμείς μαλώναμε συνέχεια, οπότε μετά θα είστε μια μεγάλη παρέα» είπε η Σπυριδούλα στους διαγωνιζόμενους, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στα επαγγελματικά της.

MasterChef: Πρώτη ομαδική δοκιμασία με την παραδοσιακή... σκυταλοδρομία!

MasterChef: Πρώτη ομαδική δοκιμασία με την παραδοσιακή... σκυταλοδρομία!

Στη συνέχεια ο Λεωνίδας αποκάλυψε ότι η πρώτη ομαδική δοκιμασία ξεκινάει με την παραδοσιακή...σκυταλοδρομία, μία από τις αγαπημένες της Σπυριδούλας. Στη συνέχεια αποκάλυψαν τα βασικά υλικά της μαγειρικής μονομαχίας. «Αποκάλυψε τα υλικά η Σπυριδούλα. Τι έχουμε; Έχουμε χοιρινά μάγουλα και σφολιάτα. Αλμυρή παρασκευή με τα μάγουλα, γλυκό με τη σφολιάτα. Τι θέλουμε από εσάς; Τα πιάτα θα είναι ατομικά. Οπότε σύνολο η κάθε μπριγάδα πρέπει να φτιάξει έξι πιάτα. Τρία αλμυρά και τρία γλυκά. Σκυταλοδρομία είπαμε όμως και τι σημαίνει αυτό; Ότι δε θα μαγειρεύετε όλοι μαζί αλλά εναλλάξ. Ανά 10 λεπτά στην κουζίνα θα βρίσκονται δύο μέλη από την κάθε μπριγάδα. Ένα μέλος στο πιάτο το αλμυρό, ένα μέλος θα μαγειρεύει το γλυκό. Και θα αλλάζουμε σταδιακά», ξεκαθάρισε ο Λεωνίδας.

MasterChef: Οι δύο μπριγάδες συναντιούνται για πρώτη φορά!

MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς εξήγησε στους διαγωνιζόμενους την όλη διαδικασία

MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς εξήγησε στους διαγωνιζόμενους την όλη διαδικασία

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Σωτήρης Κοντιζάς: «Μαγειρεύετε σε ζευγάρια, οι αλλαγές θα γίνονται κάθε 10 λεπτά, που σημαίνει ότι ο κάθε ένας από εσάς θα κατέβει για να μαγειρέψει δύο φορές. Δώστε σημασία, δώστε τα όλα, βάλτε τα δυνατά σας, γιατί η νίκη της μπριγάδας σας είναι πάρα πολύ σημαντική. Κι αυτό γιατί; Γιατί η νικήτρια μπριγάδα θα είναι ασφαλής ολόκληρη. Όλα τα μέλη της νικήτριας μπριγάδας θα είναι ασφαλή. Ακόμα και αυτοί που φοράνε μαύρη ποδιά. Αντίστοιχα. Σε περίπτωση ήττας, η ηττημένη μπριγάδα που πήρε μέρος στην σημερινή ομαδική δοκιμασία βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιθανότητα αποχώρησης, πλην του αρχηγού που έχει ασυλία, όπως και τα μέλη που φοράνε μαύρη ποδιά».

Η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη επέστρεψε στο MasterChef - Μας έλειψε!

Κλείνοντας, ο Πάνος Ιωαννίδης ξεκαθάρισε τι θα πρέπει να κάνουν οι αρχηγοί των δύο μπριγάδων, αλλά και τι ισχύει για τους παίκτες που μαγειρεύουν και το pantry.

