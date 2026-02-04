Γιάννης Τσορτέκης - Έλενα Μαυρίδου: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού

Δείτε όλες τις φωτογραφίες του Γιάννη Τσορτέκη και της Έλενας Μαυρίδου

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση έκαναν ο Γιάννης Τσορτέκης κι η Έλενα Μαυρίδου, δίνοντας το «παρών» στα εγκαίνια της έκθεσης TRISTRATO του Απόστολου Χαντζαρά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Το ζευγάρι, που διατηρεί μια χαμηλών τόνων στάση απέναντι στα φώτα της δημοσιότητας, μετράει ήδη ενάμιση χρόνο κοινής πορείας.

Ο Γιάννης Τσορτέκης με την Έλενα Μαυρίδου και τη Μαρίνα Ασλάνογλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η «χημεία» τη φετινή θεατρική σκηνή μεταφέρεται και στη σκηνή του Αλκυονίς, αφού η Έλενα Μαυρίδου υπογράφει τη σκηνοθεσία στην παράσταση Ταρτούφος, όπου πρωταγωνιστεί ο Γιάννης Τσορτέκης.

Απόστολος Χαντζαράς, Έλενα Μαυρίδου, Μαρίνα Ασλάνογλου & Γιάννης Τσορτέκης /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σε μια σπάνια εξομολόγησή του ο ταλαντούχος ηθοποιός, περιέγραψε τη δική του φιλοσοφία για τη ζωή, η οποία φαίνεται να διέπει και τη σχέση τους: «Η ευτυχία είναι επιλογή. Πρέπει να θέλεις να γίνεσαι ευτυχισμένος και να ωθείς τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι δυσκολίες δεν είναι εμπόδιο, αλλά ο μεγαλύτερος παράγοντας της ευτυχίας».

Μετά την τεράστια επιτυχία του στο Maestro, ο Γιάννης Τσορτέκης επιλέγει ρόλους με βάθος, παραμένοντας προσηλωμένος στην ουσία της τέχνης του.

Γιάννης Τσορτέκης, Έλενα Μαυρίδου, Μαρίνα Ασλάνογλου & Απόστολος Χαντζαράς /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Μετά την αλλαγή στην προσωπική της ζωή και τον χωρισμό από τον Δημήτρη Λάλο, η σκηνοθέτιδα επιλέγει να «μιλάει» αποκλειστικά μέσα από τη δουλειά της, έχοντας βρει τον έρωτα και τη συντροφικότητα στο πρόσωπο του ταλαντούχου ηθοποιού.

Ο Απόστολος Χαντζαράς με τον Γιάννη Τσορτέκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ιωάννα Κολλιοπούλου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μαρίνα Ασλάνογλου & Έλενα Μαυρίδου /Φωτογραφία NDP Photo Agency