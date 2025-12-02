Τσορτέκης - Μαυρίδου: Αγκαλιά στην πρεμιέρα του «Ταρτούφου» το ζευγάρι

Tσορτέκης- Μαυρίδου: Οι δηλώσεις τους μετά την επίσημη πρεμιέρα του Ταρτούφου/ βίντεο Happy Day

Επίσημη πρεμιέρα έκανε η θεατρική παράσταση «Ταρτούφος» του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία της Έλενας Μαυρίδου, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Τσορτέκη.

Επίσημη πρεμιέρα "Ταρτούφος"/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Οι δυο τους είναι ζευγάρι περίπου ενάμιση χρόνο. Πόζαραν χαμογελαστοί στα φωτογραφικά φλας μετά την πρεμιέρα τους κι έκαναν δηλώσεις. «Είναι μια γιορτινή μέρα η σημερινή, γιατί η παράσταση έχει παίξει κάποιες μέρες, οπότε το να έρθουν φίλοι και συνάδελφοι αντιμετωπίζεται σαν μια πολύ ωραία γιορτή», σημείωσε η σκηνοθέτιδα Έλενα Μαυρίδου.

Γιάννης Τσορτέκης- Έλενα Μαυρίδου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στην ερώτηση, αν έχουν κάποιο γούρι για τις πρεμιέρες, o Γιάννης Τσορτέκης απάντησε: «Γούρι; Εμείς οι δύο είμαστε τα γούρια».

Γιάννης Τσορτέκης- Έλενα Μαυρίδου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στην παράσταση παίζουν επίσης οι: Ιωάννα Παππά, Μάξιμος Μουμούρης, Βασιλική Τρουφάκου, Χριστίνα Τσάφου, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Ρένος Ρώτας, Σόλων Τσούνης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Στέργιος Κοντακιώτης, Στάθης Γεωργαντζής.

Έτσι, οικεία πρόσωπα των συντελεστών παραβρέθηκαν στην παράσταση για να παρακολουθήσουν τους αγαπημένους τους.

Η Νάντια Γιαννακοπούλου απόλαυσε επί σκηνής τον σύζυγό της, Μάξιμο Μουμούρη και ο Γιώργος Δερβίσης τη δική του σύζυγο, Ιζαμπέλλα Φούλοπ.

Μάξιμος Μουμούρης- Νάντια Γιαννακοπούλου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γιώργος Δερβίσης- Ιζαμπέλλα Φούλοπ/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ακόμη, στην πρεμιέρα έδωσε το «παρών» πλήθος ηθοποιών και γνωστών προσώπων. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη με τη σύζυγό του, Έφη Μουρίκη, τη Θάλεια Ματίκα, τη Μαρούσκα Παναγιωτακοπούλου, την Αντιγόνη Μακρή, την Ευαγγελία Πλατανιώτη, τη Γιώτα Τσιμπρικίδου, τη Γιολάντα Καλογεροπούλου, τον Σταύρο Σβήγκο, τον Άρη Αντωνόπουλο, τη Γωγώ Κάρτσανα, τον Γιώργος Κωνσταντίνου και τον Δημήτρη Γιώτη.

Ρένος Ρώτας- Πάνος Σταθακόπουλος- Έφη Μουρίκη- Βλαδίμηρος Κυριακίδης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Θάλεια Ματίκα- Μαρούσκα Παναγιωτακοπούλου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γωγώ Καρτσάνα- Σόλων Τσούνης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γιώτα Τσιμπρικίδου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γιολάντα Καλογεροπούλου- Σταύρος Σβήγκος- Άρης Αντωνόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γιώργος Κωνσταντίνου- Δημήτρης Γιώτης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αντιγόνη Μακρή/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ευαγγελία Πλατανιώτη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Το έργο παίζεται στο θέατρο Αλκυονίς κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 18/1/2026.