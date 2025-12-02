Τσορτέκης - Μαυρίδου: Αγκαλιά στην πρεμιέρα του «Ταρτούφου» το ζευγάρι

Επίσημη πρεμιέρα έκανε η θεατρική παράσταση «Ταρτούφος» του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία της Έλενας Μαυρίδου, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Τσορτέκη.
Οι δυο τους είναι ζευγάρι περίπου ενάμιση χρόνο. Πόζαραν χαμογελαστοί στα φωτογραφικά φλας μετά την πρεμιέρα τους κι έκαναν δηλώσεις. «Είναι μια γιορτινή μέρα η σημερινή, γιατί η παράσταση έχει παίξει κάποιες μέρες, οπότε το να έρθουν φίλοι και συνάδελφοι αντιμετωπίζεται σαν μια πολύ ωραία γιορτή», σημείωσε η σκηνοθέτιδα Έλενα Μαυρίδου.
Έλενα Μαυρίδου: «Ο έρωτας μπορεί να γεννηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία»
Στην ερώτηση, αν έχουν κάποιο γούρι για τις πρεμιέρες, o Γιάννης Τσορτέκης απάντησε: «Γούρι; Εμείς οι δύο είμαστε τα γούρια».
Στην παράσταση παίζουν επίσης οι: Ιωάννα Παππά, Μάξιμος Μουμούρης, Βασιλική Τρουφάκου, Χριστίνα Τσάφου, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Ρένος Ρώτας, Σόλων Τσούνης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Στέργιος Κοντακιώτης, Στάθης Γεωργαντζής.
Έτσι, οικεία πρόσωπα των συντελεστών παραβρέθηκαν στην παράσταση για να παρακολουθήσουν τους αγαπημένους τους.
Η Νάντια Γιαννακοπούλου απόλαυσε επί σκηνής τον σύζυγό της, Μάξιμο Μουμούρη και ο Γιώργος Δερβίσης τη δική του σύζυγο, Ιζαμπέλλα Φούλοπ.
Ακόμη, στην πρεμιέρα έδωσε το «παρών» πλήθος ηθοποιών και γνωστών προσώπων. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη με τη σύζυγό του, Έφη Μουρίκη, τη Θάλεια Ματίκα, τη Μαρούσκα Παναγιωτακοπούλου, την Αντιγόνη Μακρή, την Ευαγγελία Πλατανιώτη, τη Γιώτα Τσιμπρικίδου, τη Γιολάντα Καλογεροπούλου, τον Σταύρο Σβήγκο, τον Άρη Αντωνόπουλο, τη Γωγώ Κάρτσανα, τον Γιώργος Κωνσταντίνου και τον Δημήτρη Γιώτη.
Το έργο παίζεται στο θέατρο Αλκυονίς κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 18/1/2026.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.