Fuel Pass και επιδοτήσεις ρεύματος στο «τραπέζι» λόγω Ιράν

Σχέδιο στήριξης αν το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 100 δολάρια

Κοσμος
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
πρατήριο καυσίμων
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ανησυχία για νέα ενεργειακή αναταραχή.
  • Η κυβέρνηση εξετάζει έκτακτες παρεμβάσεις αν οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξηθούν.
  • Στο σχέδιο περιλαμβάνεται η επαναφορά του fuel pass και επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Οι επιδοτήσεις θα ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με εισοδηματικά κριτήρια.
  • Εξετάζεται πακέτο επιχορηγήσεων για επιχειρήσεις που πλήττονται από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει στο προσκήνιο τον φόβο μιας νέας ενεργειακής αναταραχής. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επεξεργάζεται σχέδιο έκτακτων παρεμβάσεων, σε περίπτωση που οι τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο εκτιναχθούν και προκαλέσουν σοβαρές αναταράξεις στην πραγματική οικονομία.

Στο τραπέζι βρίσκεται η επαναφορά του fuel pass, δηλαδή της επιδότησης καυσίμων στην αντλία, αλλά και η ενεργοποίηση μοντέλου επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα, εξετάζεται πακέτο έκτακτων επιχορηγήσεων για επιχειρήσεις που θα δεχθούν ισχυρά πλήγματα από την άνοδο του ενεργειακού κόστους.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

