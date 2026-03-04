Τα drone της Χεζμπολάχ σημαδεύουν την Κύπρο - Επίκινδυνη μια μαζική επίθεση

Η ανάλυση του Σπύρου Λάμπρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.03.26 , 18:55 Σκάνδαλο κατασκοπείας υπέρ Κίνας στη Μ. Βρετανία με συλλήψεις
04.03.26 , 18:37 Στεφανία Γουλιώτη: Η δυστυχία, οι ενοχές και τα σκοτάδια της!
04.03.26 , 18:28 BMW Welt: Γνωρίστε από κοντά τα τελευταία μοντέλα του ομίλου
04.03.26 , 18:20 Μαρία Ηλιάκη: Η τρυφερή αποκάλυψη για την 5χρονη κόρη της
04.03.26 , 18:15 Το Ιράν «ξεμένει» από συμμάχους - Ποια η θέση της Τουρκίας
04.03.26 , 18:08 Γρηγόρης Μόργκαν: «Δεν είναι εύκολη. Σε δοκιμάζει, σε ταπεινώνει...»
04.03.26 , 18:04 Δώρο Πάσχα 2026: Η προθεσμία, τα ποσά και οι κυρώσεις για μη καταβολή
04.03.26 , 17:52 Fuel Pass και επιδοτήσεις ρεύματος στο «τραπέζι» λόγω Ιράν
04.03.26 , 17:43 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Τι πρέπει να έχει το σακίδιο ανάγκης 72 ωρών
04.03.26 , 16:57 To Star στο βόρειο Ισραήλ και στην ανάπτυξη του IDF στον νότιο Λίβανο
04.03.26 , 16:37 Τα drone της Χεζμπολάχ σημαδεύουν την Κύπρο - Επίκινδυνη μια μαζική επίθεση
04.03.26 , 16:22 Γιάννης Κότσιρας: Σαρώνει με τη νέα του επιτυχία «Να μ' αγαπάς»
04.03.26 , 16:19 Eπιστρέφει στις προπονήσεις ο Ματίας Λεσόρ
04.03.26 , 16:02 Καινούργιου: Η κοιλίτσα που δε θέλει να φαίνεται & οι γόβες της που χάθηκαν
04.03.26 , 16:01 Συγκινήθηκε ο Κούλλης Νικολάου: «Ανατράπηκε όλο αυτό το ιστορικό γίγνεσθαι»
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Πέμη Ζούνη: Χώρισε με τον επί 33 χρόνια σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Με "έκοψε" ο Μαρκουλάκης στην πρώτη μου ακρόαση»
MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
Γιώργος Λάγιος: «Ο κακοποιητής θα πρέπει να στειρώνεται. Μιλάω για νόμο»
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
«Η Ελένη Μενεγάκη είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει στον ANT1»
MasterChef: Είχε το καλύτερο πιάτο και κέρδισε τα 1.000 ευρώ!
Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Το ρεπορτάζ του Σπύρου Λάμπρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κύπρος ανησυχεί για πιθανές επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ μέσω drones.
  • Τα drones εκτοξεύονται από τον Λίβανο και μπορούν να πλήξουν στόχους στην Κύπρο.
  • Διαθέτουν δυνατότητα μεταφοράς έως 50 κιλών εκρηκτικών και χρησιμοποιούν GPS ή AI για στόχευση.
  • Είναι δύσκολα εντοπίσιμα, αλλά μπορούν να καταρριφθούν από F-16 και ελικόπτερα.
  • Μαζική επίθεση με 50-60 drones θα δυσκολέψει την άμυνα της Κύπρου.

Η Κύπρος βρίσκεται ενεργά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις ανησυχίες να αυξάνονται για πιθανές νέες επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ. Στο επίκεντρο της απειλής βρίσκονται τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), τα οποία μπορούν να εκτοξευθούν από τον Λίβανο και να πλήξουν στόχους σε μεγάλη απόσταση. Το πώς λειτουργεί αυτό το δίκτυο και πόσο επικίνδυνη θα μπορούσε να είναι μια μαζική επίθεση, ανέλυσε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Σπύρος Λάμπρου.

Η μεγάλη απειλή για την Κύπρο φαίνεται ότι προέρχεται από τα drones της Χεζμπολάχ.  

Tα drones δεν μπορούν να απογειωθούν ούτε από το Ιράν, ούτε από τη Συρία για να πλήξουν την Κύπρο. Εκτοξεύονται από τον Λίβανο, όπου υπάρχουν μαχητές της Χεζμπολάχ που λειτουργούν αυτόνομα. 

Τα drone της Χεζμπολάχ σημαδεύουν την Κύπρο - Επίκινδυνη μια μαζική επίθεση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σπύρου Λάμπρου, μπορούν να κρύψουν το drone ακόμη και στο σαλόνι του σπιτιού τους. Διαθέτει κινητήρα από μηχανάκι και μπορεί να μεταφέρει με άνεση έως και 50 κιλά εκρηκτικά. Πετούν χαμηλά και αργά, ενώ είτε διαθέτουν GPS, είτε χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη (AI) και, με βάση φωτογραφίες, εντοπίζουν τον στόχο τους και πλήττουν. 

Είναι δύσκολο να εντοπιστούν, ωστόσο μπορούν να καταρριφθούν τόσο από F-16, όσο και από ελικόπτερα ή από το σύστημα «Κένταυρος» που διαθέτει η φρεγάτα «Ψαρά». 

Το πρόβλημα είναι ένα: αν υπάρξει επίθεση με 50–60 drones ταυτόχρονα, τότε τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα για την άμυνα στην Κύπρο. 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
DRONE
 |
ΛΙΒΑΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top