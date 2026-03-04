Τα drone της Χεζμπολάχ σημαδεύουν την Κύπρο - Επίκινδυνη μια μαζική επίθεση

Η Κύπρος βρίσκεται ενεργά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις ανησυχίες να αυξάνονται για πιθανές νέες επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ. Στο επίκεντρο της απειλής βρίσκονται τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), τα οποία μπορούν να εκτοξευθούν από τον Λίβανο και να πλήξουν στόχους σε μεγάλη απόσταση. Το πώς λειτουργεί αυτό το δίκτυο και πόσο επικίνδυνη θα μπορούσε να είναι μια μαζική επίθεση, ανέλυσε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Σπύρος Λάμπρου.

Η μεγάλη απειλή για την Κύπρο φαίνεται ότι προέρχεται από τα drones της Χεζμπολάχ.

Tα drones δεν μπορούν να απογειωθούν ούτε από το Ιράν, ούτε από τη Συρία για να πλήξουν την Κύπρο. Εκτοξεύονται από τον Λίβανο, όπου υπάρχουν μαχητές της Χεζμπολάχ που λειτουργούν αυτόνομα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σπύρου Λάμπρου, μπορούν να κρύψουν το drone ακόμη και στο σαλόνι του σπιτιού τους. Διαθέτει κινητήρα από μηχανάκι και μπορεί να μεταφέρει με άνεση έως και 50 κιλά εκρηκτικά. Πετούν χαμηλά και αργά, ενώ είτε διαθέτουν GPS, είτε χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη (AI) και, με βάση φωτογραφίες, εντοπίζουν τον στόχο τους και πλήττουν.

Είναι δύσκολο να εντοπιστούν, ωστόσο μπορούν να καταρριφθούν τόσο από F-16, όσο και από ελικόπτερα ή από το σύστημα «Κένταυρος» που διαθέτει η φρεγάτα «Ψαρά».

Το πρόβλημα είναι ένα: αν υπάρξει επίθεση με 50–60 drones ταυτόχρονα, τότε τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα για την άμυνα στην Κύπρο.

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star