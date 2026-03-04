Το Ιράν «ξεμένει» από συμμάχους - Ποια η θέση της Τουρκίας

Η ανάλυση του Ηλία Παπανικολάου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.03.26 , 18:55 Σκάνδαλο κατασκοπείας υπέρ Κίνας στη Μ. Βρετανία με συλλήψεις
04.03.26 , 18:37 Στεφανία Γουλιώτη: Η δυστυχία, οι ενοχές και τα σκοτάδια της!
04.03.26 , 18:28 BMW Welt: Γνωρίστε από κοντά τα τελευταία μοντέλα του ομίλου
04.03.26 , 18:20 Μαρία Ηλιάκη: Η τρυφερή αποκάλυψη για την 5χρονη κόρη της
04.03.26 , 18:15 Το Ιράν «ξεμένει» από συμμάχους - Ποια η θέση της Τουρκίας
04.03.26 , 18:08 Γρηγόρης Μόργκαν: «Δεν είναι εύκολη. Σε δοκιμάζει, σε ταπεινώνει...»
04.03.26 , 18:04 Δώρο Πάσχα 2026: Η προθεσμία, τα ποσά και οι κυρώσεις για μη καταβολή
04.03.26 , 17:52 Fuel Pass και επιδοτήσεις ρεύματος στο «τραπέζι» λόγω Ιράν
04.03.26 , 17:43 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Τι πρέπει να έχει το σακίδιο ανάγκης 72 ωρών
04.03.26 , 16:57 To Star στο βόρειο Ισραήλ και στην ανάπτυξη του IDF στον νότιο Λίβανο
04.03.26 , 16:37 Τα drone της Χεζμπολάχ σημαδεύουν την Κύπρο - Επίκινδυνη μια μαζική επίθεση
04.03.26 , 16:22 Γιάννης Κότσιρας: Σαρώνει με τη νέα του επιτυχία «Να μ' αγαπάς»
04.03.26 , 16:19 Eπιστρέφει στις προπονήσεις ο Ματίας Λεσόρ
04.03.26 , 16:02 Καινούργιου: Η κοιλίτσα που δε θέλει να φαίνεται & οι γόβες της που χάθηκαν
04.03.26 , 16:01 Συγκινήθηκε ο Κούλλης Νικολάου: «Ανατράπηκε όλο αυτό το ιστορικό γίγνεσθαι»
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Πέμη Ζούνη: Χώρισε με τον επί 33 χρόνια σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Με "έκοψε" ο Μαρκουλάκης στην πρώτη μου ακρόαση»
MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
Γιώργος Λάγιος: «Ο κακοποιητής θα πρέπει να στειρώνεται. Μιλάω για νόμο»
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
«Η Ελένη Μενεγάκη είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει στον ANT1»
MasterChef: Είχε το καλύτερο πιάτο και κέρδισε τα 1.000 ευρώ!
Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Η ανάλυση του Ηλία Παπανικολάου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ιράν αντιμετωπίζει απομόνωση και έλλειψη στρατηγικών συμμάχων, παρά τις στρατιωτικές του δυνατότητες.
  • Η Τουρκία διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην περιοχή, με αναχαιτίσεις πυραύλων εντός του τουρκικού FIR.
  • Ο πύραυλος που αναχαιτίστηκε κατευθυνόταν προς την Κύπρο και δεν είχε στόχο την Τουρκία.
  • Το σύστημα ηλεκτρονικών παρεμβολών "Κένταυρος" προσφέρει οικονομική λύση στην αναχαίτιση drones.
  • Η στρατηγική της Κίνας εστιάζει στην "ήπια ισχύ", αποφεύγοντας στρατιωτική εμπλοκή.

Την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται, με εκατέρωθεν βομβαρδισμούς και απειλές, το Ιράν φαίνεται να βρίσκεται σε δυσχερή θέση. Αν και διαθέτει σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες, από βαλλιστικούς πυραύλους έως drones τύπου Shahed, φαίνεται ότι ξεμένει από συμμάχους.  

Τα drone της Χεζμπολάχ σημαδεύουν την Κύπρο - Επίκινδυνη μια μαζική επίθεση

Όπως εξήγησε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star o διευθυντής σύνταξης του σταθμού Ηλίας Παπανικολάου, παρά τις συγκλίσεις συμφερόντων με χώρες όπως η Ρωσία ή η Τουρκία, δεν προκύπτει ένας συνεκτικός και αξιόπιστος άξονας στρατιωτικής υποστήριξης. 

Την ίδια στιγμή, η Κίνα επιλέγει να κινηθεί κυρίως στο πεδίο της «ήπιας ισχύος», αποφεύγοντας άμεση στρατιωτική εμπλοκή.  

Το αποτέλεσμα είναι ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, στο οποίο το Ιράν εμφανίζεται σχετικά απομονωμένο, παρά τη ρητορική και τις επιχειρησιακές του κινήσεις. 

Το Ιράν «ξεμένει» από συμμάχους

Μέση Ανατολή: Ποια η θέση της Τουρκίας 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η εμπλοκή της Τουρκίας στο επιχειρησιακό πεδίο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πύραυλος που διέσχισε εναέριους χώρους της Μέσης Ανατολής αναχαιτίστηκε εντός του τουρκικού FIR, ενεργοποιώντας νατοϊκούς μηχανισμούς. 

Κομβικό ρόλο διαδραματίζει η περιοχή του Χατάι, στα σύνορα Τουρκίας–Συρίας, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η βάση του Incirlik Air Base, όπου σταθμεύουν νατοϊκές δυνάμεις.  

Όπως ανακοίνωσε η Άγκυρα,  ο συγκεκριμένος πύραυλος δεν είχε στόχο την Τουρκία, αλλά κατευθυνόταν προς την Κύπρο, με την αναχαίτιση να γίνεται εντός νατοϊκής αρμοδιότητας. 

Το σύστημα «Κένταυρος» και η οικονομία της άμυνας απέναντι στα drones 

Καθοριστικό ρόλο στο αμυντικό πλέγμα διαδραματίζει το σύστημα «Κένταυρος», ένα σύστημα ηλεκτρονικών παρεμβολών. 

To σύστημα «Κένταυρος» που τόση αναφορά έχει γίνει, είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικών παρεμβολών. Ο Κένταυρος δεν έχει βλήματα, ο Κένταυρος παίρνει το drone και το πάει κάπου αλλού, εξήγησε ο Ηλίας Παπανικολάου. 

Όπως τόνισε, η επιλογή αυτή έχει και οικονομική διάσταση: 

«Είναι πολύ ακριβό σπορ να πας με πυραύλους να αναχαιτίσεις τα drone. Να δώσω μια τάξη μεγέθους. Ένα Shahed κάνει 40.000 ευρώ. Γύρω στις 100 φορές πιο πάνω κοστίζει όλη η πτήση και η αποστολή κάποιου F-16 που θα το καταρρίψει ή ένας πύραυλος που θα ‘ρθει από το έδαφος να καταρρίψει το drone. Δε συμφέρει οικονομικά. Αν τώρα ο IDF δεν κάνει γρήγορα, θα ζούμε αυτή την ιστορία για επί μακρόν. Ως εκ τούτου, ο Εμανουέλ Μακρόν θα στείλει εκεί το Ντε Γκολ, θα στείλει εκεί τη Λαγκεντόκ, τη φρεγάτα FREMM, διότι είναι μία επιχείρηση αυτή που πρέπει να είναι 24 ώρες το 24ωρο γύρω από ένα μεγάλο νησί όπως είναι η Κύπρος». 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΑΝ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΚΥΠΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top