Το Ιράν «ξεμένει» από συμμάχους - Ποια η θέση της Τουρκίας

Την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται, με εκατέρωθεν βομβαρδισμούς και απειλές, το Ιράν φαίνεται να βρίσκεται σε δυσχερή θέση. Αν και διαθέτει σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες, από βαλλιστικούς πυραύλους έως drones τύπου Shahed, φαίνεται ότι ξεμένει από συμμάχους.

Όπως εξήγησε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star o διευθυντής σύνταξης του σταθμού Ηλίας Παπανικολάου, παρά τις συγκλίσεις συμφερόντων με χώρες όπως η Ρωσία ή η Τουρκία, δεν προκύπτει ένας συνεκτικός και αξιόπιστος άξονας στρατιωτικής υποστήριξης.

Την ίδια στιγμή, η Κίνα επιλέγει να κινηθεί κυρίως στο πεδίο της «ήπιας ισχύος», αποφεύγοντας άμεση στρατιωτική εμπλοκή.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, στο οποίο το Ιράν εμφανίζεται σχετικά απομονωμένο, παρά τη ρητορική και τις επιχειρησιακές του κινήσεις.

Μέση Ανατολή: Ποια η θέση της Τουρκίας

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η εμπλοκή της Τουρκίας στο επιχειρησιακό πεδίο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πύραυλος που διέσχισε εναέριους χώρους της Μέσης Ανατολής αναχαιτίστηκε εντός του τουρκικού FIR, ενεργοποιώντας νατοϊκούς μηχανισμούς.

Κομβικό ρόλο διαδραματίζει η περιοχή του Χατάι, στα σύνορα Τουρκίας–Συρίας, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η βάση του Incirlik Air Base, όπου σταθμεύουν νατοϊκές δυνάμεις.

Όπως ανακοίνωσε η Άγκυρα, ο συγκεκριμένος πύραυλος δεν είχε στόχο την Τουρκία, αλλά κατευθυνόταν προς την Κύπρο, με την αναχαίτιση να γίνεται εντός νατοϊκής αρμοδιότητας.

Το σύστημα «Κένταυρος» και η οικονομία της άμυνας απέναντι στα drones

Καθοριστικό ρόλο στο αμυντικό πλέγμα διαδραματίζει το σύστημα «Κένταυρος», ένα σύστημα ηλεκτρονικών παρεμβολών.

To σύστημα «Κένταυρος» που τόση αναφορά έχει γίνει, είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικών παρεμβολών. Ο Κένταυρος δεν έχει βλήματα, ο Κένταυρος παίρνει το drone και το πάει κάπου αλλού, εξήγησε ο Ηλίας Παπανικολάου.

Όπως τόνισε, η επιλογή αυτή έχει και οικονομική διάσταση:

«Είναι πολύ ακριβό σπορ να πας με πυραύλους να αναχαιτίσεις τα drone. Να δώσω μια τάξη μεγέθους. Ένα Shahed κάνει 40.000 ευρώ. Γύρω στις 100 φορές πιο πάνω κοστίζει όλη η πτήση και η αποστολή κάποιου F-16 που θα το καταρρίψει ή ένας πύραυλος που θα ‘ρθει από το έδαφος να καταρρίψει το drone. Δε συμφέρει οικονομικά. Αν τώρα ο IDF δεν κάνει γρήγορα, θα ζούμε αυτή την ιστορία για επί μακρόν. Ως εκ τούτου, ο Εμανουέλ Μακρόν θα στείλει εκεί το Ντε Γκολ, θα στείλει εκεί τη Λαγκεντόκ, τη φρεγάτα FREMM, διότι είναι μία επιχείρηση αυτή που πρέπει να είναι 24 ώρες το 24ωρο γύρω από ένα μεγάλο νησί όπως είναι η Κύπρος».

