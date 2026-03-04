Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Τι πρέπει να έχει το σακίδιο ανάγκης 72 ωρών

Οδηγίες έδωσε στη δημοσιότητα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) με ανάρτηση στο Χ και βίντεο για τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να έχουν οι πολίτες μέσα σε ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης 72 ωρών.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, προτείνει τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο επιβίωσης. #redcross #hellenicredcross pic.twitter.com/kh8DergLZD— Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Hellenic Red Cross (@greekredcross) March 3, 2026
Τα 14 απαραίτητα εφόδια που οφείλουν να έχουν οι πολίτες μέσα στο σακίδιό τους για τα τρία πρώτα 24ωρα, ώστε να είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Ραδιόφωνο με μπαταρίες (και εφεδρικές μπαταρίες) για να παρακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών
- Φάρμακα
- Κουτί πρώτων βοηθειών (οινόπνευμα, επιδέσμους, γάζες)
- Βασικά εργαλεία (πολυεργαλείο, ανοιχτήρι κονσερβών, σχοινί)
- Κονσέρβες (βρεφικές τροφές, τροφή για ζώα)
- Ζεστά ρούχα (μπουφάν, ισοθερμική κουβέρτα, γάντια, σκουφί)
- Φακός, κεριά, αναπτήρας, σπίρτα, πυξίδα
- Πόσιμο νερό (6 λίτρα ανά άτομο σε μπουκάλια)
- Φορτιστής κινητού τηλεφώνου
- Γυαλιά οράσεως (εφεδρικό ζευγάρι)
- Κλειδιά (αυτοκινήτου, σπιτιού)
- Μετρητά (τα ΑΤΜ μπορεί να μη λειτουργούν)
- Φωτοτυπίες βασικών εγγράφων (ταυτότητα, δίπλωμα, διαβατήριο)
- Είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνι, οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα).