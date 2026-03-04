Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Τι πρέπει να έχει το σακίδιο ανάγκης 72 ωρών

Δείτε τις οδηγίες και το βίντεο του ΕΕΣ

Σακίδιο ανάγκης 72 ωρών
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δημοσίευσε οδηγίες για το σακίδιο ανάγκης 72 ωρών.
  • Προτείνει 14 απαραίτητα είδη για την προετοιμασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
  • Απαραίτητα είδη περιλαμβάνουν ραδιόφωνο, φάρμακα, κουτί πρώτων βοηθειών, κονσέρβες και ζεστά ρούχα.
  • Σημαντικά στοιχεία: πόσιμο νερό, φακός, φορτιστής κινητού και φωτοτυπίες εγγράφων.
  • Συνιστά να περιλαμβάνονται και μετρητά, γυαλιά οράσεως και είδη προσωπικής υγιεινής.

Οδηγίες έδωσε στη δημοσιότητα ο  Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) με ανάρτηση στο Χ και βίντεο για τα  απαραίτητα είδη που θα πρέπει να έχουν οι πολίτες μέσα σε ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης 72 ωρών.

 

Τα 14 απαραίτητα εφόδια που οφείλουν να έχουν οι πολίτες μέσα στο σακίδιό τους για τα τρία πρώτα 24ωρα, ώστε να είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

 

- Ραδιόφωνο με μπαταρίες (και εφεδρικές μπαταρίες) για να παρακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών

- Φάρμακα

- Κουτί πρώτων βοηθειών (οινόπνευμα, επιδέσμους, γάζες)

- Βασικά εργαλεία (πολυεργαλείο, ανοιχτήρι κονσερβών, σχοινί)

- Κονσέρβες (βρεφικές τροφές, τροφή για ζώα)

- Ζεστά ρούχα (μπουφάν, ισοθερμική κουβέρτα, γάντια, σκουφί)

- Φακός, κεριά, αναπτήρας, σπίρτα, πυξίδα

- Πόσιμο νερό (6 λίτρα ανά άτομο σε μπουκάλια)

- Φορτιστής κινητού τηλεφώνου

- Γυαλιά οράσεως (εφεδρικό ζευγάρι)

- Κλειδιά (αυτοκινήτου, σπιτιού)

- Μετρητά (τα ΑΤΜ μπορεί να μη λειτουργούν)

- Φωτοτυπίες βασικών εγγράφων (ταυτότητα, δίπλωμα, διαβατήριο)

- Είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνι, οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα).
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 |
ΣΑΚΙΔΙΟ ΑΝΑΓΚΗΣ
 |
ΕΕΣ
 |
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
