«Η Ελένη Μενεγάκη είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει στον ANT1»

Έντονο είναι το τηλεοπτικό παρασκήνιο το τελευταίο διάστημα, καθώς οι πληροφορίες που κυκλοφορούν θέλουν την Ελένη Μενεγάκη να είναι πιο κοντά από ποτέ στην επιστροφή της στη μικρή οθόνη.

Και όπως φαίνεται, ο σταθμός που έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση δεν είναι άλλος από τον ANT1.

«Την Ελένη Μενεγάκη είναι κοντά στο να επιστρέψει. Είναι πολύ κοντά στον ANT1, παιδιά. Το τι γίνεται με την Ελένη δεν το μαθαίνεις εύκολα, αλλά ότι από τον ANT1 πετάνε τη σκούφια τους να έχουν την Ελένη Μενεγάκη πίσω και για την τιμή των όπλων θεωρώ ότι θα το διεκδικήσουν πολλοί για να το καταφέρουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Κούτρας σχολιάζοντας το τηλεοπτικό τοπίο στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατεί στα τηλεοπτικά πηγαδάκια.

Η Ελένη Μενεγάκη αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο ισχυρά brand names της ελληνικής τηλεόρασης. Η παρουσία της συνδέεται με υψηλά νούμερα τηλεθέασης, ισχυρή εμπορική απήχηση και μια πιστή βάση τηλεθεατών που την ακολουθεί σε κάθε της βήμα.

Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη μεταγραφή πρόκειται για μια κίνηση-κλειδί που μπορεί να επηρεάσει συνολικά τον τηλεοπτικό χάρτη της επόμενης σεζόν.



Κατερίνα Καινούργιου: «Φαντάζομαι πρέπει να βάλουν και το χέρι βαθιά στην τσέπη»

Μετά το τέλος της προβολής των δηλώσεων η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε και το οικονομικό σκέλος μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, ανεξαρτήτως ποιο κανάλι θα καταφέρει να την εντάξει στο δυναμικό του.

«Και φαντάζομαι πρέπει να βάλουν και το χέρι βαθιά στην τσέπη. Μπράβο, δεν το ξέρεις. Δεν είναι τιμή των όπλων μόνο. Αλλά οκ, εννοείται αυτό και εννοείται η γυναίκα αξίζει», πρόσθεσε η εγκυμονούσα παρουσιάστρια αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν εξελίξεις που ακόμη δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Η «τακτική» της Ελένης Μενεγάκη

Όσοι γνωρίζουν καλά τον τρόπο που κινείται η «ωραία Ελένη», ξέρουν ότι τίποτα δε διαρρέει εύκολα όταν πρόκειται για εκείνη. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται αθόρυβα, μακριά από τα φώτα, και οι τελικές αποφάσεις ανακοινώνονται μόνο όταν όλα έχουν «κλειδώσει». Αυτός είναι και ο λόγος που, παρά τη φημολογία, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση.

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι ποια θα είναι η μορφή της πιθανής επιστροφής: ένα καθημερινό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο ή κάτι εντελώς νέο που θα σηματοδοτήσει μια διαφορετική φάση στην πορεία της;



