Πέτρος Πολυχρονίδης: «Πρόδωσε» τη διάσημη που έπαιξε στο «Club του 1%»

«Έδωσε μεγάλη μάχη. Και όχι μόνο μάχη

Στα γυρίσματα του «Club του 1%» συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» τον Πέτρο Πολυχρονίδη, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του που αποτελεί μέλος του μεγάλου game show, που έρχεται στην οθόνη του Star.

«Το να μπαίνεις στη δουλειά σου και να ενθουσιάζεσαι εσύ ο ίδιος και να ανατριχιάζεις μπαίνοντας στο στούντιο, είναι κάτι που δεν μπορώ να πω ότι θα 'χω την ευκαιρία να το πω πολλές φορές. Αυτό μου συμβαίνει εδώ. Είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό, νιώθω το μεγαλείο του παιχνιδιού», εξομολογήθηκε.

Το Club του 1% έρχεται στο Star κι αλλάζει τα δεδομένα - Δείτε το trailer

«Δεν περίμενα τόσο ενθουσιασμό από τους παίκτες. Και αυτό που δεν περίμενα είναι ότι οι καλεσμένοι μας, που συνήθως είναι άνθρωποι με πολλές υποχρεώσεις, είτε είναι ηθοποιοί είτε τραγουδιστές, άνθρωποι από τον χώρο της τηλεόρασης, κάθονται μέχρι το τέλος γιατί θέλουν να ζήσουν με αγωνία ποιος θα φτάσει στο 1% και ποιος σκέφτεται όπως το 1% των Ελλήνων», πρόσθεσε για την πορεία των γυρισμάτων και τους συμμετέχοντες.

Η Δέσποινα Μοιραράκη στο Club του 1%

Πολλές διασημότητες θα έρθουν να παίξουν στο «Club του 1%». Ο παρουσιαστής θέλησε να κρατήσει κρυφή την ταυτότητά τους. «Δεν κάνω τέτοια spoiler. Έχω να πω μόνο ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έφτασαν μέχρι και το 5%», αποκάλυψε, δίνοντας μόνο ένα όνομα: αυτό της Δέσποινα Μοιραράκη, η οποία πρόκειται να αφήσει το στίγμα της με τις απαντήσεις και τα δώρα της. «Η Δέσποινα Μοιραράκη έδωσε μεγάλη μάχη. Και όχι μόνο μάχη, και χαλί».

Πέτρος Πολυχρονίδης: «Στο Club του 1% θα δείτε κάτι πρωτόγνωρο»

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης αποκάλυψε ότι η Δέσποινα Μοιραράκη έπαιξε στο «Club του 1%»

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης αποκάλυψε ότι η Δέσποινα Μοιραράκη έπαιξε στο «Club του 1%»

«Είναι μορφή ο Ακύλας»

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης ρωτήθηκε και για τον «Τροχό της Τύχης», ο οποίος επί σειρά ετών συντροφεύει τα απογεύματά μας, τονίζοντας πως δεν υπάρχει μυστικό για την επιτυχία. «Το μυστικό δεν υπάρχει. Μπορώ να πω πλέον ότι εμείς που εργαζόμαστε στον «Τροχό της Τύχης» δεν το βλέπουμε και σαν δουλειά».

«Με το καλό να 'ρθει ο Νίκος. Είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, το οποίο θα απολαύσετε πάρα πολύ σύντομα. Και χαίρομαι που γεμίζουμε, μακάρι να κατακτήσουν τα παιχνίδια τον κόσμο. Να βγάλουμε τα υπόλοιπα και να μπούνε μόνο τηλεπαιχνίδια. Φαντάζεσαι; Τηλεπαιχνίδια όλη τη μέρα. Άμα υπάρξει τέτοιο κανάλι, θέλω να το ανοίξω εγώ», είπε για την τηλεοπτική επιστροφή του Νίκου Μουτσινά μέσα από το Star και το Lingo.

«Είναι μορφή ο Ακύλας, δεν τον ήξερα. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ ότι γνώρισα έναν καλλιτέχνη που δεν ήξερα. Μέσα από αυτό το troll τραγούδι που έβγαλε, εγώ γνώρισα έναν καλλιτέχνη που συνειδητοποίησα, ψάχνοντάς τον, ότι έχει background μουσικό και μπορεί να έχει να δώσει κι άλλα. Να και ένα καλό που βγήκε από αυτή τη φάση της Eurovision. Ακούσαμε και δέκα καινούργιες φωνές και εκτιμήσαμε πέντε παραπάνω ανθρώπους», δήλωσε για τον φετινό εκπρόσωπο της Ελλάδας στη Eurovision.

Όσον αφορά τα νούμερα τηλεθέασης, παραδέχτηκε: «Εγώ προσωπικά όχι, αλλά τα κοιτάει η ομάδα μου, γιατί είναι η δουλειά μας αυτό. Μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί κάτι συνταρακτικό και χαίρομαι γι' αυτό. Εγώ κοιτάω να επενδύω πάντα στην ποιότητα της δουλειάς μου και σ' αυτό το προϊόν και μπορεί και να αποδίδει, δεν ξέρω, μετά από 12 σεζόν φαντάζομαι κάτι κάνουμε καλά».

Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΤΟ CLUB ΤΟΥ 1%
 |
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
