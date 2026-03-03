Ποιος ήταν ο Κίμων: Ο στρατηγός που έσωσε την Κύπρο από τους Πέρσες

Η ιστορία επαναλαμβάνεται 2.500 χρόνια μετά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.03.26 , 16:30 Λέρος: «Με χτύπησε στο στομάχι» - Ελεύθερος ο 18χρονος πατροκτόνος
03.03.26 , 16:30 StarLight - Δημήτρης Μαραμής: Η Τετραλογία και η μεγάλη γιορτή της μουσικής
03.03.26 , 16:20 Κατασκοπεία Σούδα: Ποινή φυλάκισης δύο ετών στον 36χρονο «τουρίστα»
03.03.26 , 16:09 Πέθανε ο Γκάι Ρότζερ Νάνγκα
03.03.26 , 16:01 Θ. Λιόλιος: Τα ιρανικά drones Shahed και ο ρόλος τους στις επιχειρήσεις
03.03.26 , 15:58 Μπάγια Αντωνοπούλου: «Έλεγα "Παναγίτσα μου, μη μου το πάρεις το παιδί μου"»
03.03.26 , 15:51 Μαριέττα Χρουσαλά: Ρομαντικό σαββατοκύριακο με τον σύζυγό της στο Meribel
03.03.26 , 15:47 TractioN: Ο Κώστας Στεφανής υπόδεχεται τον Μάνο Πανταζή
03.03.26 , 15:38 Καινούργιου: «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;»
03.03.26 , 15:30 Κάτοικος Ντουμπάι: «Ο Κόσμος Έκανε Κανονικά Το Μπάνιο Του Στην Παραλία»
03.03.26 , 15:19 MasterChef: Η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στην Τέχνη - Δείτε το trailer!
03.03.26 , 15:04 Κολωνός: Νόμιζε ότι ήταν έγκυος, αλλά είχε 4 λίτρα νερό στην κοιλιά της
03.03.26 , 15:00 Ποιος ήταν ο Κίμων: Ο στρατηγός που έσωσε την Κύπρο από τους Πέρσες
03.03.26 , 14:59 Στάσεις εργασίας δασκάλων και καθηγητών έως 3 Απριλίου
03.03.26 , 14:44 MasterChef: Τα Highlights Του Επεισοδίου Της Δευτέρας 02/03
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς
Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει την αγαπημένη της γωνιά στο σπίτι
MasterChef: Κέρδισε τα 1.000 ευρώ στο Mystery Box και θα πάει... μπουζούκια
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη: Η Νομική, τα δύο παιδιά και ο ηθοποιός σύζυγος
Γιάννης Νταλιάνης: Με τις κόρες του στην κηδεία του αδελφού του, Κώστα
Γιώργος Μαζωνάκης: Δυναμική επιστροφή με κόκκινα μαλλιά και εκκεντρικό στιλ
Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τους πυραύλους του Ιράν
Αντιγόνη Μακρή: Το catwalk της «Ελένης» του Άγιου Έρωτα στο Shopping Star!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κύπρος βρίσκεται σε ύψιστο συναγερμό μετά από επίθεση ιρανικών drones στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.
  • Η Ελλάδα στέλνει στην Κύπρο τη φρεγάτα Μπελαρά "Κίμων", τη φρεγάτα "Ψαρά" και δύο ζευγάρια F-16.
  • Η φρεγάτα "Κίμων" έχει ιστορικό συμβολισμού, καθώς ο Κίμων είχε υπερασπιστεί την Κύπρο από τους Πέρσες το 450 π.Χ.
  • Ο διεθνολόγος Γιώργος Μενεσιάν εκτιμά ότι οι πιθανότητες επίθεσης στη Σούδα είναι εξαιρετικά μικρές.
  • Ο κύριος στόχος των επιθέσεων είναι οι βρετανικές βάσεις και όχι η Κυπριακή Δημοκρατία.

Η ιστορία λένε κάνει κύκλους κι επαναλαμβάνεται και αυτό φαίνεται να αποδεικνύεται και τώρα με την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και την απάντησή του. Η Κύπρος βρίσκεται από χθες σε ύψιστο συναγερμό, μετά από επίθεση που έγινε από ιρανικά drones στην βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι. Μάλιστα ενεργοποιήθηκε το κοινό αμυντικό δόγμα Ελλάδας – Κύπρου και η Ελλάδα αποφάσισε την αποστολή στην Κύπρο της φρεγάτας Μπελαρά «Κίμων», της φρεγάτας «Ψαρά» και δύο ζευγών πολεμικών αεροσκαφών F-16. 

Η Ελλάδα στέλνει στην Κύπρο δύο φρεγάτες και δύο F-16

Το όνομα της φρεγάτας «Κίμων» που αναλαμβάνει για πρώτη φορά επιχειρησιακό ρόλο έναν μήνα μετά την έλευσή της στα ελληνικά ύδατα, στην προκειμένη περίπτωση έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. 

Η Φρεγάτα «Κίμων» κατέπλευσε για την Κύπρο - Eurokinissi

Η Φρεγάτα «Κίμων» κατέπλευσε για την Κύπρο - Eurokinissi

Κι αυτό, γιατί είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία που ο Κίμων πηγαίνει στην Κύπρο για να  την υπερασπιστεί απέναντι στους Πέρσες. 

Η πρώτη ήταν το 450 π.Χ. όταν ο στρατηγός Κίμων, προς τιμήν του οποίου ονομάστηκε και η υπερσύγχρονη φρεγάτα, ηγήθηκε της Δηλιακής Συμμαχίας για να εκδιώξει τους Πέρσες από τη Μεγαλόνησο. 

Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου: «Φτιάξτε σακίδιο έκτακτης ανάγκης»

Τότε η Κύπρος αποτελούσε στρατηγικό προπύργιο της περσικής αυτοκρατορίας για να επιτύχει τον έλεγχο της Μεσογείου. Ο Κίμωνας, γιος του Μιλτιάδη, ήταν εκείνος που αντιλήφθηκε πως ο ελληνισμός μπορεί να απελευθερωθεί μόνο αν αποδυναμωθούν οι Πέρσες στην Κύπρο. 

Η Φρεγάτα «Κίμων» πηγαίνει στην Κύπρο για να ενισχύσει την άμυνα του νησιού - Eurokinissi

Η Φρεγάτα «Κίμων» πηγαίνει στην Κύπρο για να ενισχύσει την άμυνα του νησιού - Eurokinissi

O Κίμωνας πέθανε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας αυτής, όμως οι Αθηναίοι στρατηγοί κράτησαν κρυφό τον θάνατό του για να μη λυγίσει το ηθικό των στρατιωτών. Η έκβασή τελικά της εκστρατείας ήταν επιτυχής, αφού οι Έλληνες κατάφεραν να εκδιώξουν τους Πέρσες από τη Μεγαλόνησο. Η φράση «και νεκρός ενίκα» συνοδεύει από τότε την προσφορά του στην Κύπρο.

Στην Κύπρο ο Δένδιας: «Είμαστε απολύτως στη διάθεσή σας»

Η φρεγάτα «Κίμων» και η φρεγάτα «Ψαρά» αναμένεται να φτάσουν στην Κύπρο την Τετάρτη. 

Γιώργος Μεσανιάν: «Εξαιρετικά ελάχιστες οι πιθανότητες επίθεσης στη Σούδα»

Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», μίλησε ο διεθνολόγος Γιώργος Μενεσιάν, ειδικός σε θέματα της Μέσης Ανατολής, ο οποίος εξήγησε αν υπάρχει απειλή για την Κύπρο ή για την βάση της Σούδας στην Κρήτη. 

Πώς αντιδρά η Κύπρος στις απειλές του Ιράν και στα drones

«Στόχος δεν είναι η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά οι βρετανικές βάσεις, που τυπικά δεν ανήκουν σε αυτήν. Η Χεζμπολάχ έχει αποδυναμωθεί και οι κινήσεις αυτές που κάνει με την αποστολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δεν απειλούν πραγματικά ούτε καν τις βρετανικές βάσεις. Μιλάμε για ελάχιστα drones που στέλνουν. Τώρα μάλιστα που το Ισραήλ άνοιξε ένα νέο μέτωπο και ξεκίνησε μια νέα επιχείρηση εναντίον της Χεζμπολάχ, με χτυπήματα στον Νότιο Λίβανο και στη Νότια Βηρυτό, θα περιοριστούν ακόμα περισσότερο οι δυνατότητες της Χεζμπολάχ να πραγματοποιεί επιθέσεις στην Κύπρο ή και αλλού», είπε ο κ. Μενεσιάν. 

Ο ίδιος εκτίμησε ότι δεν αναμένεται να γίνει ένας μεγάλος πόλεμος στην Κύπρο και συνέστησε ψυχραιμία. 

Ιράν: «Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με πυραύλους για να φύγουν οι ΗΠΑ»

«Ο στόχος είναι οι βρετανικές βάσεις, είναι ένας ψυχολογικός πόλεμος κατά βάση και μια περιφερειακή κλιμάκωση που θέλει να αναγκάσει το Ιράν τους εχθρούς του να κάνουν πίσω», εξήγησε.

Όσον αφορά σε ένα ενδεχόμενο χτύπημα στη Σούδα, ο κ. Μενεσιάν εκτίμησε ότι κάτι τέτοιο είναι σχεδόν απίθανο. 

Συναγερμός στην Κύπρο: Drones «χτύπησαν» τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

«Θεωρητικά, κάποιοι πύραυλοι του Ιράν φτάνουνε στην Κρήτη. Η Σούδα είναι πιο κοντά και είναι πολύ πιο σημαντική σε στρατηγικό επίπεδο, όμως είναι αρκετά δύσκολο, οι πιθανότητες είναι πολύ μικρές. Θεωρητικά θα μπορούσε, αλλά οι πιθανότητες είναι εξαιρετικά μικρές. Πρώτον, διότι κατά πάσα πιθανότητα θα αναχαιτιστεί όποια επίθεση γίνει και ταυτόχρονα, διότι το Ιράν έχει άλλες προτεραιότητες, το Ισραήλ και τις αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή», εξήγησε.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΡΕΓΑΤΑ
 |
ΦΡΕΓΑΤΑ ΚΙΜΩΝ
 |
ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΗΠΑ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top