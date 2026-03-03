Ποιος ήταν ο Κίμων: Ο στρατηγός που έσωσε την Κύπρο από τους Πέρσες

Η ιστορία λένε κάνει κύκλους κι επαναλαμβάνεται και αυτό φαίνεται να αποδεικνύεται και τώρα με την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και την απάντησή του. Η Κύπρος βρίσκεται από χθες σε ύψιστο συναγερμό, μετά από επίθεση που έγινε από ιρανικά drones στην βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι. Μάλιστα ενεργοποιήθηκε το κοινό αμυντικό δόγμα Ελλάδας – Κύπρου και η Ελλάδα αποφάσισε την αποστολή στην Κύπρο της φρεγάτας Μπελαρά «Κίμων», της φρεγάτας «Ψαρά» και δύο ζευγών πολεμικών αεροσκαφών F-16.

Το όνομα της φρεγάτας «Κίμων» που αναλαμβάνει για πρώτη φορά επιχειρησιακό ρόλο έναν μήνα μετά την έλευσή της στα ελληνικά ύδατα, στην προκειμένη περίπτωση έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.

Η Φρεγάτα «Κίμων» κατέπλευσε για την Κύπρο - Eurokinissi

Κι αυτό, γιατί είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία που ο Κίμων πηγαίνει στην Κύπρο για να την υπερασπιστεί απέναντι στους Πέρσες.

Η πρώτη ήταν το 450 π.Χ. όταν ο στρατηγός Κίμων, προς τιμήν του οποίου ονομάστηκε και η υπερσύγχρονη φρεγάτα, ηγήθηκε της Δηλιακής Συμμαχίας για να εκδιώξει τους Πέρσες από τη Μεγαλόνησο.

Τότε η Κύπρος αποτελούσε στρατηγικό προπύργιο της περσικής αυτοκρατορίας για να επιτύχει τον έλεγχο της Μεσογείου. Ο Κίμωνας, γιος του Μιλτιάδη, ήταν εκείνος που αντιλήφθηκε πως ο ελληνισμός μπορεί να απελευθερωθεί μόνο αν αποδυναμωθούν οι Πέρσες στην Κύπρο.

Η Φρεγάτα «Κίμων» πηγαίνει στην Κύπρο για να ενισχύσει την άμυνα του νησιού - Eurokinissi

O Κίμωνας πέθανε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας αυτής, όμως οι Αθηναίοι στρατηγοί κράτησαν κρυφό τον θάνατό του για να μη λυγίσει το ηθικό των στρατιωτών. Η έκβασή τελικά της εκστρατείας ήταν επιτυχής, αφού οι Έλληνες κατάφεραν να εκδιώξουν τους Πέρσες από τη Μεγαλόνησο. Η φράση «και νεκρός ενίκα» συνοδεύει από τότε την προσφορά του στην Κύπρο.

Η φρεγάτα «Κίμων» και η φρεγάτα «Ψαρά» αναμένεται να φτάσουν στην Κύπρο την Τετάρτη.

Γιώργος Μεσανιάν: «Εξαιρετικά ελάχιστες οι πιθανότητες επίθεσης στη Σούδα»

Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», μίλησε ο διεθνολόγος Γιώργος Μενεσιάν, ειδικός σε θέματα της Μέσης Ανατολής, ο οποίος εξήγησε αν υπάρχει απειλή για την Κύπρο ή για την βάση της Σούδας στην Κρήτη.

«Στόχος δεν είναι η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά οι βρετανικές βάσεις, που τυπικά δεν ανήκουν σε αυτήν. Η Χεζμπολάχ έχει αποδυναμωθεί και οι κινήσεις αυτές που κάνει με την αποστολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δεν απειλούν πραγματικά ούτε καν τις βρετανικές βάσεις. Μιλάμε για ελάχιστα drones που στέλνουν. Τώρα μάλιστα που το Ισραήλ άνοιξε ένα νέο μέτωπο και ξεκίνησε μια νέα επιχείρηση εναντίον της Χεζμπολάχ, με χτυπήματα στον Νότιο Λίβανο και στη Νότια Βηρυτό, θα περιοριστούν ακόμα περισσότερο οι δυνατότητες της Χεζμπολάχ να πραγματοποιεί επιθέσεις στην Κύπρο ή και αλλού», είπε ο κ. Μενεσιάν.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι δεν αναμένεται να γίνει ένας μεγάλος πόλεμος στην Κύπρο και συνέστησε ψυχραιμία.

«Ο στόχος είναι οι βρετανικές βάσεις, είναι ένας ψυχολογικός πόλεμος κατά βάση και μια περιφερειακή κλιμάκωση που θέλει να αναγκάσει το Ιράν τους εχθρούς του να κάνουν πίσω», εξήγησε.

Όσον αφορά σε ένα ενδεχόμενο χτύπημα στη Σούδα, ο κ. Μενεσιάν εκτίμησε ότι κάτι τέτοιο είναι σχεδόν απίθανο.

«Θεωρητικά, κάποιοι πύραυλοι του Ιράν φτάνουνε στην Κρήτη. Η Σούδα είναι πιο κοντά και είναι πολύ πιο σημαντική σε στρατηγικό επίπεδο, όμως είναι αρκετά δύσκολο, οι πιθανότητες είναι πολύ μικρές. Θεωρητικά θα μπορούσε, αλλά οι πιθανότητες είναι εξαιρετικά μικρές. Πρώτον, διότι κατά πάσα πιθανότητα θα αναχαιτιστεί όποια επίθεση γίνει και ταυτόχρονα, διότι το Ιράν έχει άλλες προτεραιότητες, το Ισραήλ και τις αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή», εξήγησε.