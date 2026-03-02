Πώς αντιδρά η Κύπρος στις απειλές του Ιράν και στα drones

Πηγή: Βίντεο Star
Ποια είναι η  αντίδραση της Κύπρου μετά τις νέες πολύ σοβαρές απειλές του Ιράν μετέδωσε από τη Λευκωσία στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star η δημοσιογράφος του OMEGA CHANNEL, Ιουλιέτα Μιχαήλ.     

Όπως ανέφερε, μετά τον συναγερμό από την επίθεση με τα drones δόθηκε εντολή στις οικογένειες των στρατιωτικών να απομακρυνθούν από τις βάσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα φιλοξενηθούν σε τρία ξενοδοχεία της περιοχής.

Το πρωί, έγινε επιχείρηση μετά από σύσκεψη του δημοτικού συμβουλίου στο Ακρωτήρι, για απομάκρυνση των ευάλωτων ομάδων, που είναι ηλικιωμένοι, άρρωστοι και άτομα με κινητικά προβλήματα. Στη συνέχεια εργαζόμενοι της Πολιτικής Άμυνας ενημέρωσαν πόρτα - πόρτα τους κατοίκους σχετικά με τη διαδικασία απομάκρυνσης τους. Υπολογίζεται ότι έφυγαν από την περιοχή περίπου 100 ηλικιωμένοι, ενώ συνολικά υπολογίζεται ότι απομακρύνθηκαν περίπου 700 άτομα από την κοινότητα.

Αύριο, με εντολή του υπουργείου Παιδείας θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία που είναι κοντά σε βρετανικές βάσεις στο νησί.

Οι κυπριακές αρχές ενημερώνουν τους οπλίτες για τα κοντινά καταφύγια 

Όσον αφορά το τι συμβαίνει με τα καταφύγια,  η δημοσιογράφος του OMEGA CHANNEL ανέφερε ότι μετά τις νέες απειλές που είχαμε εκ μέρους του Ιράν, έχει σημάνει συναγερμός στις αρχές οι οποίες εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες για τα κοντινά τους καταφύγια και πού μπορούν να πάνε να προφυλαχθούν σε περίπτωση επίθεσης

