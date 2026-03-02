Αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα: Πού υπάρχουν σήμερα

Τα υπόλοιπα σημεία της επικράτειας πλην Σούδας με παρουσία των ΗΠΑ

02.03.26 , 18:09
Ελλαδα
Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση/Στ. Ραπάνης
Σούδα αεροπλανοφόρο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μία αμερικανική βάση στην Ελλάδα: η υπέρ-βάση της Σούδας, όπου συγκεντρώνονται οι δραστηριότητες άλλων κλειστών βάσεων.
  • Η βάση της Σούδας διέπεται από την ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις βάσεις, σε ισχύ από το 1990.
  • Η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) έχει μετατρέψει τις βάσεις σε επιχειρησιακά κέντρα.
  • Μόνιμη παρουσία αμερικανικών δυνάμεων σε Λάρισα, Βόλο και Αλεξανδρούπολη για καλύτερο έλεγχο της Μεσογείου και Μέσης Ανατολής.
  • Συμπληρωματική υποστήριξη από ιπτάμενα ραντάρ AWACS στη νατοϊκή βάση στο Άκτιο.

Σήμερα υπάρχει επίσημα επί του ελληνικού εδάφους μόνο μία αμερικανική βάση, η υπέρ-βάση της Σούδας, όπου έχουν συγκεντρωθεί οι δραστηριότητες και των άλλων αμερικανικών βάσεων που έκλεισαν (Ν. Μάκρη, Ελληνικό, Γούρνες). Η βάση αυτή είναι η μόνη που διέπεται από το καθεστώς της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας για τις βάσεις, που μπήκε σε ισχύ το 1990 και συνεχίζει να είναι σε ισχύ και σήμερα με ετήσιες ανανεώσεις.

Η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) έχει μετατρέψει τις βάσεις από απλά σημεία ανεφοδιασμού σε επιχειρησιακά κέντρα αιχμής.

Πλέον οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αποκτούν και επισήμως μόνιμη παρουσία – εκτός από τη Σούδα – σε άλλα τρία στρατηγικά σημεία της ελληνικής επικράτειας, στη Λάρισα, τον Βόλο και την Αλεξανδρούπολη με στόχο να εξασφαλίσουν καλύτερο έλεγχο στην περιοχή της Μεσογείου και της Μέση Ανατολής. Στον έλεγχο αυτό συνδράμουν και τα ιπτάμενα ραντάρ AWACS που σταθμεύουν στη νατοϊκή βάση στο Άκτιο. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 
 

