Ευλαμπία Ρέβη: Το μήνυμα για τις 40 ημέρες από τη γέννηση του γιου της

«Τα "baby blues" είναι αληθινά. Είναι βαθιά!», έγραψε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.03.26 , 18:17 Τραμπ: ««Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο χερσαίας εισβολής στο Ιράν»
02.03.26 , 18:09 Αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα: Πού υπάρχουν σήμερα
02.03.26 , 18:01 Ford Mustang Mach-E: Τα 5 σημεία που την κάνουν να ξεχωρίζει
02.03.26 , 17:44 Τόνι Σφήνος: Στα backstage της φωτογράφισης για τις νέες του εμφανίσεις!
02.03.26 , 17:37 Σενάριο για εκτίναξη 130% στις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη
02.03.26 , 17:19 Μητσοτάκης: Συνάντηση αύριο με Ανδρουλάκη και ενημέρωση Βουλής
02.03.26 , 17:08 Eκτός Top-40 o Στέφανος Τσιτσιπάς
02.03.26 , 17:00 Ιράν: «Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με πυραύλους για να φύγουν οι ΗΠΑ»
02.03.26 , 16:59 Ευλαμπία Ρέβη: Το μήνυμα για τις 40 ημέρες από τη γέννηση του γιου της
02.03.26 , 16:52 Πλήγματα Ισραήλ σε προάστια της Βηρυτού – Κάλεσε τους κατοίκους να φύγουν
02.03.26 , 16:39 ΗΠΑ: «Δε ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά με τον Τραμπ θα τον τελειώσουμε»
02.03.26 , 16:18 Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη: Η Νομική, τα δύο παιδιά και ο μαραθώνιος
02.03.26 , 16:06 Ο Μύρωνας Στρατής ανοίγει την Εβδομάδα Τέχνης του MasterChef!
02.03.26 , 16:05 Εύκολη συνταγή για μοσχαράκι φρικασέ
02.03.26 , 15:55 Παπαγγελής: Ο λόγος που δε μίλησε η Καρυστιανού στο συλλαλητήριο των Τεμπών
Βίκυ Παπαδοπούλου - Θάνος Τοκάκης: Γονείς για πρώτη φορά!
Γιώργος Μαζωνάκης: Δυναμική επιστροφή με κόκκινα μαλλιά και εκκεντρικό στιλ
Επέστρεψε στην εκπομπή η Ανθή Βούλγαρη: «Δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο»
Συγκλονίζει η Καρυστιανού: «Μάρθη μου, όσα δεν μπόρεσα να σου πω σήμερα»
Marseaux: «Ισχύει ότι είχα σχέση με κοπέλα, τώρα είμαι ερωτευμένη με αγόρι»
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
17χρονη Πειραιάς: «Άκουσα κάποιον να φωνάζει “σ’ αγαπάω, γιατί;”»
ΕΝΦΙΑ 2026: Πότε αναρτώνται τα εκκαθαριστικά
Ιράν: «Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με πυραύλους για να φύγουν οι ΗΠΑ»
«Έσπασε» η Μαρία Κίτσου «Ηθελα να καταλάβουν ότι δεν είναι ταμπού το θέμα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε βίντεο από την εκπομπή Super Κατερίνα για το εξιτήριο της Ευλαμπίας Ρέβη από το μαιευτήριο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευλαμπία Ρέβη γιόρτασε 40 ημέρες από τη γέννηση του γιου της με συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.
  • Περιγράφει τις συναισθηματικές διακυμάνσεις και τις προκλήσεις της μητρότητας, όπως τα 'baby blues'.
  • Αφιερώθηκε στη μητέρα και τις αδερφές της για τη στήριξή τους στην ανατροφή του μωρού.
  • Τονίζει ότι η γέννηση μιας μητέρας είναι εξίσου σημαντική με τη γέννηση του μωρού.
  • Γέννησε ένα υγιές αγοράκι στις 19 Ιανουαρίου, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Σωτήρη Σκουλούδη.

40 ημέρες μετά τη γέννηση του γιου της, η Ευλαμπία Ρέβη έκανε μια μακροσκελή, ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Ευλαμπία Ρέβη: Εξιτήριο από το μαιευτήριο - Δάκρυσε η Κατερίνα Καινούργιου

Η γνωστή δημοσιογράφος ανέβασε μερικά στιγμιότυπα από τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση του γιου της, ενώ περιέγραψε με ειλικρίνεια τις συναισθηματικές της διακυμάνσεις.

«1η Μαρτίου σήμερα και μαζί με τον ερχομό του νέου μήνα κλείσαμε τις 40 ημέρες της λοχείας και ζητήσαμε την ευλογία Του για το πιο πολύτιμο δώρο της ζωής μας. Δεν ήταν όλες εύκολες. Και γι’ αυτό γράφω αυτό το ποστ. Όχι για το πώς κατάφερα να ξαναμπώ στο τζιν πριν την εγκυμοσύνη. Γι’ αυτό θα αργήσουμε ακόμη. Κι είναι απόλυτα λογικό.

Ευλαμπία Ρέβη: Το μήνυμα για τις 40 ημέρες από τη γέννηση του γιου της

Τα "baby blues" είναι αληθινά. Είναι βαθιά. Είναι μπερδεμένα. Κι είναι απολύτως δικαιολογημένα. Μπορεί μέσα στην ίδια ημέρα να γελάς από ευτυχία και να κλαις χωρίς προφανή λόγο. Οι ορμόνες, η εξάντληση, η ευθύνη, η αγάπη που σε κατακλύζει, όλα μαζί σε αλλάζουν. Γι’ αυτό οι 40 ημέρες.

Αυτό το ποστ το αφιερώνω στη μαμά μου, που δεν ξέρω πόσες φορές μέσα στην ημέρα με ταΐζει στο στόμα, γιατί εγώ θηλάζω. Στις αδερφές μου, που με υπομονή και τρυφερότητα διαλύουν κάθε αμφιβολία ως προς το αν τα καταφέρνω καλά. Και στον «μπαμπά» μας, που ταξιδεύει κι εκείνος πρώτη φορά σε αυτό τον αχαρτογράφητο ωκεανό της γονεϊκότητας, αλλά στέκεται δίπλα μας με αγάπη και ευθύνη.

Ευλαμπία Ρέβη: Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι η δημοσιογράφος

Στην προτελευταία φωτογραφία είμαι δύο μέρες νηστική μετά την καισαρική, με φλέβες ταλαιπωρημένες και χέρια γεμάτα σημάδια. Ήταν δύσκολα. Πιο δύσκολα απ’ όσο φανταζόμουν. Για τη βιομηχανία των ιδιωτικών μαιευτηρίων, ίσως μιλήσω σε επόμενο ποστ. Όχι σήμερα. Σήμερα θέλω να σταθώ αλλού: στις 40 ημέρες δεν γιορτάζεις μόνο το μωρό σου. Γιορτάζεις και τη γέννηση μιας μητέρας. Και αυτή η γέννηση είναι εξίσου ιερή.

Αν είσαι νέα μανούλα και με διαβάζεις όχι δεν χρειάζεται να είσαι «τέλεια». Η δύναμή σου δεν φαίνεται στο σώμα που «επανήλθε» αλλά στην ψυχή σου που άνοιξε για να χωρέσει έναν ολόκληρο άνθρωπο. Αν η πρώτη βόλτα μόνοι σας δεν πήγε καλά, δεν πειράζει, θα πάνε οι επόμενες. Αν κουράζεσαι, αν φοβάσαι, αν λυγίζεις, δεν αποτυγχάνεις. Μεταμορφώνεσαι. Και κάτι τελευταίο, αν αμφιβάλλεις πάρε κι άλλες γνώμες. Θα τα καταφέρετε!

Υ.Γ.1: Αν αντιμετωπίζεις δυσκολίες με το θηλασμό συνιστώ ανεπιφύλακτα να έρθεις σε επαφή με το «Σπίτι του Θηλασμού», που κάνουν εξαιρετική δουλειά.

Υ.Γ.2: Επειδή μου στείλατε κάποια μηνύματα για τα γατιά, ανυπομονώ να αρχίσει να μπουσουλά ο μπέμπης για να τραβήξω κι εγώ αυτά τα βάιραλ βίντεο με μωρά και γάτες. Για την ώρα η τελευταία φωτογραφία αρκεί», έγραψε η Ευλαμπία Ρέβη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η ανάρτηση της Ευλαμπίας Ρέβη

Θυμίζουμε ότι η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι στις 19 Ιανουαρίου.

Ευλαμπία Ρέβη: Το μήνυμα για τις 40 ημέρες από τη γέννηση του γιου της

Η δημοσιογράφος κρατάει πλέον στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδάκι, καρπό του έρωτά της από τον επίσης δημοσιογράφο σύζυγό της, Σωτήρη Σκουλούδη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΡΕΒΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top