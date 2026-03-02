Ευλαμπία Ρέβη: Το μήνυμα για τις 40 ημέρες από τη γέννηση του γιου της

Δείτε βίντεο από την εκπομπή Super Κατερίνα για το εξιτήριο της Ευλαμπίας Ρέβη από το μαιευτήριο

40 ημέρες μετά τη γέννηση του γιου της, η Ευλαμπία Ρέβη έκανε μια μακροσκελή, ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η γνωστή δημοσιογράφος ανέβασε μερικά στιγμιότυπα από τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση του γιου της, ενώ περιέγραψε με ειλικρίνεια τις συναισθηματικές της διακυμάνσεις.

«1η Μαρτίου σήμερα και μαζί με τον ερχομό του νέου μήνα κλείσαμε τις 40 ημέρες της λοχείας και ζητήσαμε την ευλογία Του για το πιο πολύτιμο δώρο της ζωής μας. Δεν ήταν όλες εύκολες. Και γι’ αυτό γράφω αυτό το ποστ. Όχι για το πώς κατάφερα να ξαναμπώ στο τζιν πριν την εγκυμοσύνη. Γι’ αυτό θα αργήσουμε ακόμη. Κι είναι απόλυτα λογικό.

Τα "baby blues" είναι αληθινά. Είναι βαθιά. Είναι μπερδεμένα. Κι είναι απολύτως δικαιολογημένα. Μπορεί μέσα στην ίδια ημέρα να γελάς από ευτυχία και να κλαις χωρίς προφανή λόγο. Οι ορμόνες, η εξάντληση, η ευθύνη, η αγάπη που σε κατακλύζει, όλα μαζί σε αλλάζουν. Γι’ αυτό οι 40 ημέρες.

Αυτό το ποστ το αφιερώνω στη μαμά μου, που δεν ξέρω πόσες φορές μέσα στην ημέρα με ταΐζει στο στόμα, γιατί εγώ θηλάζω. Στις αδερφές μου, που με υπομονή και τρυφερότητα διαλύουν κάθε αμφιβολία ως προς το αν τα καταφέρνω καλά. Και στον «μπαμπά» μας, που ταξιδεύει κι εκείνος πρώτη φορά σε αυτό τον αχαρτογράφητο ωκεανό της γονεϊκότητας, αλλά στέκεται δίπλα μας με αγάπη και ευθύνη.

Στην προτελευταία φωτογραφία είμαι δύο μέρες νηστική μετά την καισαρική, με φλέβες ταλαιπωρημένες και χέρια γεμάτα σημάδια. Ήταν δύσκολα. Πιο δύσκολα απ’ όσο φανταζόμουν. Για τη βιομηχανία των ιδιωτικών μαιευτηρίων, ίσως μιλήσω σε επόμενο ποστ. Όχι σήμερα. Σήμερα θέλω να σταθώ αλλού: στις 40 ημέρες δεν γιορτάζεις μόνο το μωρό σου. Γιορτάζεις και τη γέννηση μιας μητέρας. Και αυτή η γέννηση είναι εξίσου ιερή.

Αν είσαι νέα μανούλα και με διαβάζεις όχι δεν χρειάζεται να είσαι «τέλεια». Η δύναμή σου δεν φαίνεται στο σώμα που «επανήλθε» αλλά στην ψυχή σου που άνοιξε για να χωρέσει έναν ολόκληρο άνθρωπο. Αν η πρώτη βόλτα μόνοι σας δεν πήγε καλά, δεν πειράζει, θα πάνε οι επόμενες. Αν κουράζεσαι, αν φοβάσαι, αν λυγίζεις, δεν αποτυγχάνεις. Μεταμορφώνεσαι. Και κάτι τελευταίο, αν αμφιβάλλεις πάρε κι άλλες γνώμες. Θα τα καταφέρετε!

Υ.Γ.1: Αν αντιμετωπίζεις δυσκολίες με το θηλασμό συνιστώ ανεπιφύλακτα να έρθεις σε επαφή με το «Σπίτι του Θηλασμού», που κάνουν εξαιρετική δουλειά.

Υ.Γ.2: Επειδή μου στείλατε κάποια μηνύματα για τα γατιά, ανυπομονώ να αρχίσει να μπουσουλά ο μπέμπης για να τραβήξω κι εγώ αυτά τα βάιραλ βίντεο με μωρά και γάτες. Για την ώρα η τελευταία φωτογραφία αρκεί», έγραψε η Ευλαμπία Ρέβη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η ανάρτηση της Ευλαμπίας Ρέβη

Θυμίζουμε ότι η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι στις 19 Ιανουαρίου.

Η δημοσιογράφος κρατάει πλέον στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδάκι, καρπό του έρωτά της από τον επίσης δημοσιογράφο σύζυγό της, Σωτήρη Σκουλούδη.