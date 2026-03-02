17χρονη Πειραιάς: «Άκουσα κάποιον να φωνάζει “σ’ αγαπάω, γιατί;”»

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν όσα έγιναν στο σπίτι της ανήλικης

Ελλαδα
Πειραιάς: Μαρτυρίες Για Τη 17χρονη Που Έπεσε Από Μπαλκόνι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 17χρονη από τον Πειραιά έπεσε από μπαλκόνι πέμπτου ορόφου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και έχασε τη ζωή της.
  • Γείτονες άκουσαν φωνές και αναστάτωση πριν το περιστατικό, με κάποιους να πιστεύουν ότι υπήρξε τσακωμός.
  • Η κοπέλα είχε καλέσει τέσσερις φίλους της στο σπίτι, ενώ η μητέρα της απουσίαζε.
  • Η αστυνομία ερευνά την περίπτωση αυτοχειρίας ή δυστυχήματος, χωρίς να αποκλείει κανένα ενδεχόμενο.
  • Η μητέρα της 17χρονης συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αλλά αναμένεται να αφεθεί ελεύθερη.

Σοκαρισμένη είναι η γειτονιά στον Πειραιά, όπου έμενε η 17χρονη, η οποία, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από μπαλκόνι πέμπτου ορόφου και έχασε τη ζωή της. 

«Κατά τις 21:30 νομίζω άκουσα κάποιες φωνές από το δωμάτιό μου. Κάποιον να φωνάζει “σ’ αγαπάω, γιατί;”. Δεν άκουσα κάτι παραπάνω. Δεν βγήκα στο μπαλκόνι, υπέθεσα ότι ήταν απλά ένας τσακωμός. Μετά είδα αστυνομία, περιπολικά, αλλά δεν κατάλαβα τι είχε συμβεί», είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» γείτονας του κοριτσιού. 

Τραγωδία στον Πειραιά: 17χρονη νεκρή μετά από πτώση από μπαλκόνι 5ου ορόφου

«Άκουσα τις φωνές και βγήκα έξω. Είδα ένα παιδί που χτυπιότανε κι ένα κορίτσι στον δρόμο αιμόφυρτο. Νόμιζα ότι έγινε κάποιο ατύχημα. Αρχικά πίστευα ότι κάποιοι μάλωναν μέσα στην πολυκατοικία. Μετά βγήκα στο μπαλκόνι και είδα το κορίτσι στο οδόστρωμα. Υπέθεσα ότι κάποιος τη χτύπησε, ή είχε ατύχημα με κάποιο πατίνι ή με κάποιο μηχανάκι. Μετά ήρθε το ΕΚΑΒ και περιπολικά. Το ένα από τα παιδιά χτυπιότανε σοκαρισμένο, το βάλανε μέσα στο περιπολικό και δεν κατάλαβα αν έφταιξε κάπως στο περιστατικό. Το κορίτσι όταν το πήραν δεν είχε τις αισθήσεις του, δεν υπήρχαν ενδείξεις ζωής», είπε άλλος γείτονας. 

H πολυκατοικία, όπου έμενε η 17χρονη στον Πειραιά - Intimenews

H πολυκατοικία, όπου έμενε η 17χρονη στον Πειραιά - Intimenews

Η 17χρονη είχε φωνάξει τέσσερις συμμαθητές της, δύο αγόρια και δύο κορίτσια στο σπίτι της. Η μητέρα της έλειπε εκείνη την ώρα και σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Καλαφάτη τα παιδιά άκουγαν μουσική κι έπιναν. 

Κάποια στιγμή, κάποιος της τηλεφώνησε και βγήκε στο μπαλκόνι. Όπως λένε οι φίλοι της την έβλεπαν να μιλά στο τηλέφωνο και ξαφνικά έπεσε. Η αστυνομία δεν έχει αποκλείσει τίποτα και ερευνά τόσο το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, όσο και αυτό του δυστυχήματος. 

Η 17χρονη βρέθηκε στο κενό από τον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας, όπου έμενε - Intimenews

Η 17χρονη βρέθηκε στο κενό από τον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας, όπου έμενε - Intimenews

«Εγώ αυτό που άκουσα ήτανε φωνές από κάτω από τον δρόμο. Τα παιδιά που φώναζαν "Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα" και φώναζαν για ώρα. Και φοβούμενος βγήκα έξω στο μπαλκόνι να δω τι γίνεται. Είδα δύο πιτσιρίκια πάνω από την πεσμένη την κοπέλα που φώναζαν αυτό το πράγμα "Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα" και έναν κύριο απέναντι, ο οποίος τους κοίταγε και φώναζαν σε αυτόν. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι κάποια επίθεση έγινε στην κοπέλα, ότι τη χτυπήσανε. Κατέβηκα κάτω να δω τι γίνεται. Ρωτώντας τα παιδιά που ήταν από πάνω της, μας είπαν ότι ήτανε μαζεμένοι επάνω στο διαμέρισμα και για κάποιο λόγο η κοπέλα πήγε μόνη της στο δωμάτιο και έπεσε από το μπαλκόνι», είπε ένας ακόμα γείτονας.

Η μητέρα της 17χρονης συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αναμένεται πάντως να αφεθεί ελεύθερη με εντολή του εισαγγελέα. 

