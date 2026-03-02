Τραγωδία στον Πειραιά: 17χρονη νεκρή μετά από πτώση από μπαλκόνι 5ου ορόφου

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 1/3 στον Πειραιά, όταν λίγο πριν τις δέκα 17χρονο κορίτσι σκοτώθηκε, πέφτοντας από μπαλκόνι 5ου ορόφου. Τη μετέφεραν στο Τζάνειο νοσοκομείο εσπευσμένα, ωστόσο εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Οι αιτίες πίσω από το σοκαριστικό δυστύχημα ερευνώνται.
Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι η 17χρονη ήταν στο σπίτι της μαζί με τέσσερις φίλους, πριν την πτώση. Η 47χρονη μητέρα της, υπήκοος Αλβανίας, συνελήφθη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας δια παραλείψεως.
Την προανάκριση ανέλαβε Α' Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, με τις αρχές να μην αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο.