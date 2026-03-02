Τραγωδία στον Πειραιά: 17χρονη νεκρή μετά από πτώση από μπαλκόνι 5ου ορόφου

Συνελήφθη η μητέρα της - Τα αίτια της πτώσης ερευνώνται από τις Αρχές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.03.26 , 10:17 Eπίσημη πρεμιέρα για τη «Λοκαντιέρα»- Ποιοι ήταν εκεί
02.03.26 , 10:10 Τι συνεπάγεται ένας παρατεταμένος αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ
02.03.26 , 09:49 Ελένη - Ετεοκλής: «Ήταν πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο»
02.03.26 , 09:38 Eurovision 2026: Το δώρο του Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στον Akyla
02.03.26 , 09:36 Skoda: Επένδυση 205 εκατομμυρίων ευρώ σε μπαταρίες
02.03.26 , 09:18 Ζωή Κρονάκη: «Η ΕΡΤ έχει μπει στο στόχαστρο»
02.03.26 , 09:15 Τσιμτσιλή για Ντουμπάι: «Mια εβδομάδα πριν -ακριβώς- ήμουν σε αυτά τα μέρη»
02.03.26 , 09:14 Ακούγονται σειρήνες στο Ισραήλ – Άγριο σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού
02.03.26 , 09:03 Τσελεμεντές: 3 αυθεντικές συνταγές από τον σεφ που έμεινε στην Ιστορία
02.03.26 , 08:48 Πένθος για τον Δημήτρη Μηλιόγλου: «Φύγε ήρεμος. Σ’ αγαπάμε»
02.03.26 , 08:16 Τραγωδία στον Πειραιά: 17χρονη νεκρή μετά από πτώση από μπαλκόνι 5ου ορόφου
02.03.26 , 08:02 Συναγερμός στην Κύπρο: Drones «χτύπησαν» τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι
02.03.26 , 08:01 Επέστρεψε στην εκπομπή η Ανθή Βούλγαρη: «Δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο»
02.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 2 Μαρτίου
01.03.26 , 23:45 Τραμπ για Ιράν: Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Marseaux: «Ισχύει ότι είχα σχέση με κοπέλα, τώρα είμαι ερωτευμένη με αγόρι»
ΕΝΦΙΑ 2026: Πότε αναρτώνται τα εκκαθαριστικά
Συγκλονίζει η Καρυστιανού: «Μάρθη μου, όσα δεν μπόρεσα να σου πω σήμερα»
Επέστρεψε στην εκπομπή η Ανθή Βούλγαρη: «Δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο»
Ανατροπή στην υπόθεση της Λόρας: Η ίδια επικοινώνησε με τις Αρχές
Συναγερμός στην Κύπρο: Drones «χτύπησαν» τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι
Τσιμτσιλή για Ντουμπάι: «Mια εβδομάδα πριν -ακριβώς- ήμουν σε αυτά τα μέρη»
Πένθος για τον Δημήτρη Μηλιόγλου: «Φύγε ήρεμος. Σ’ αγαπάμε»
Τραγωδία στον Πειραιά: 17χρονη νεκρή μετά από πτώση από μπαλκόνι 5ου ορόφου
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Τραγωδία στον Πειραιά: 17χρονη έπεσε από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας / OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγωδία στον Πειραιά: 17χρονη κοπέλα σκοτώθηκε πέφτοντας από μπαλκόνι 5ου ορόφου την Κυριακή 1/3.
  • Η κοπέλα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
  • Η 17χρονη βρισκόταν στο σπίτι της με τέσσερις φίλους πριν την πτώση.
  • Η μητέρα της, 47 ετών και υπήκοος Αλβανίας, συνελήφθη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.
  • Η προανάκριση διεξάγεται από το Α' Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, με όλες τις πιθανότητες ανοιχτές.

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 1/3 στον Πειραιά, όταν λίγο πριν τις δέκα 17χρονο κορίτσι σκοτώθηκε, πέφτοντας από μπαλκόνι 5ου ορόφου. Τη μετέφεραν στο Τζάνειο νοσοκομείο εσπευσμένα, ωστόσο εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της. 

Οι αιτίες πίσω από το σοκαριστικό δυστύχημα ερευνώνται. 

Πειραιάς: Πανικός σε σούπερ μάρκετ μετά από ένοπλη ληστεία - Βίντεο

Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι η 17χρονη ήταν στο σπίτι της μαζί με τέσσερις φίλους, πριν την πτώση. Η 47χρονη μητέρα της, υπήκοος Αλβανίας, συνελήφθη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας δια παραλείψεως.

Την προανάκριση ανέλαβε Α' Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, με τις αρχές να μην αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 |
ΜΠΑΛΚΟΝΙ
 |
ΠΤΩΣΗ
 |
17ΧΡΟΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top