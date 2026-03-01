Νέες εκρήξεις στην Τεχεράνη - Χτυπήθηκε το κτίριο της κρατικής τηλεόρασης

«Η τεχνική ομάδα αξιολογεί τις ζημιές», ανέφερε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία από βίντεο ΑP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
  • Οι εκρήξεις έλαβαν χώρα λίγο μετά τις 7 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος).
  • Εγκαταστάσεις της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν επλήγησαν, σύμφωνα με πληροφορίες από κρατικά μέσα.
  • Η τεχνική ομάδα της τηλεόρασης αξιολογεί τις ζημιές από τις επιθέσεις.
  • Η έδρα της κρατικής τηλεόρασης είχε προηγουμένως γίνει στόχος από το Ισραήλ τον Ιούνιο.

Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη λίγο μετά τις 7 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος), κατά τη δεύτερη ημέρα της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) από την ιρανική πρωτεύουσα.

«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή - Νεκροί τρεις Αμερικανοί στρατιώτες

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA κάνει λόγο για «αρκετές» εκρήξεις στο ανατολικό και το βόρειο τμήμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται πληροφορίες από κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν, επλήγησαν εγκαταστάσεις της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Τεχεράνη.


«Η τεχνική ομάδα αξιολογεί τις ζημιές», δήλωσε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας, του οποίου η έδρα στην Τεχεράνη είχε ήδη αποτελέσει στόχο από το Ισραήλ τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια του πολέμου που διήρκησε 12 ημέρες.
 

Περισσότερα σε λίγο...
 

