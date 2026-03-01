Νέες εκρήξεις στην Τεχεράνη - Χτυπήθηκε το κτίριο της κρατικής τηλεόρασης

Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη λίγο μετά τις 7 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος), κατά τη δεύτερη ημέρα της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) από την ιρανική πρωτεύουσα.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA κάνει λόγο για «αρκετές» εκρήξεις στο ανατολικό και το βόρειο τμήμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται πληροφορίες από κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν, επλήγησαν εγκαταστάσεις της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Τεχεράνη.

Initial reports that the Iranian Broadcasting and Television Corporation was struck in Tehran.



There was a similar report earlier today which was denied by Tehran.



«Η τεχνική ομάδα αξιολογεί τις ζημιές», δήλωσε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας, του οποίου η έδρα στην Τεχεράνη είχε ήδη αποτελέσει στόχο από το Ισραήλ τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια του πολέμου που διήρκησε 12 ημέρες.



