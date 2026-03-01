Το Star στο Τελ Αβίβ - Σε συναγερμό ολόκληρο το Ισραήλ

Στην πρώτη γραμμή, στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, βρίσκεται το Star με τον απεσταλμένο του στο Ισραήλ, Άρη Λάμπο.

Ο Άρης Λάμπος μετέδωσε όλες τις τελευταίες πληροφορίες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου.

Τα χτυπήματα του Ιράν προς το Ισραήλ και κυρίως προς την ισραηλινή πρωτεύουσα, το Τελ Αβίβ, είναι απανωτά.

Ενδεικτικό είναι ότι το πρωί μέσα σε περίπου μία ώρα ακούστηκε τέσσερις φορές να ηχεί η σειρήνα. Πλέον αυτό που φοβίζει τους περισσότερους είναι ότι κάποια βλήματα διαπερνούν τον «Σιδερένιο Θόλο».

Οι Ισραηλινοί θρηνούν νεκρούς και τραυματίες από έναν τέτοιο βαλλιστικό πύραυλο που δεν αναχαιτίστηκε. Δυτικά της Ιερουσαλήμ, στην Μπέιτ Σεμές, σήμερα το μεσημέρι, ένας βαλλιστικός πύραυλος έπεσε σε κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφερε να διαλύσει ένα καταφύγιο στο οποίο βρίσκονταν μέσα άνθρωποι για να προστατευτούν. Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη.

Επίσης μία γυναίκα σκοτώθηκε χθες από επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ. Οι τραυματίες είναι δεκάδες και ανά πάσα στιγμή υπάρχει ο κίνδυνος να ακουστούν οι σειρήνες και όλοι να τρέξουν στα καταφύγια.