Το Star στο Τελ Αβίβ - Σε συναγερμό ολόκληρο το Ισραήλ

Στο επίκεντρο των εξελίξεων ο απεσταλμένος του Star Άρης Λάμπος

Η ανταπόκριση του Άρη Λάμπου από το Τελ Αβίβ / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (1/3/'26)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άρης Λάμπος του Star μεταδίδει τις εξελίξεις από το Ισραήλ amid επιθέσεις του Ιράν.
  • Στο Τελ Αβίβ, οι σειρήνες ηχούν συχνά, με τέσσερις κλήσεις μέσα σε μία ώρα.
  • Βαλλιστικός πύραυλος έπληξε κατοικημένη περιοχή στη Μπέιτ Σεμές, σκοτώνοντας τουλάχιστον εννέα άτομα.
  • Μία γυναίκα σκοτώθηκε από επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ, με δεκάδες τραυματίες.
  • Ο κίνδυνος νέων επιθέσεων παραμένει υψηλός, με τους πολίτες να τρέχουν στα καταφύγια.

Στην πρώτη γραμμή, στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, βρίσκεται το Star με τον απεσταλμένο του στο Ισραήλ, Άρη Λάμπο.

Τραμπ: Οι Ιρανοί θέλουν να μιλήσουν μαζί μου και συμφώνησα

Ο Άρης Λάμπος μετέδωσε όλες τις τελευταίες πληροφορίες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου.

Τα χτυπήματα του Ιράν προς το Ισραήλ και κυρίως προς την ισραηλινή πρωτεύουσα, το Τελ Αβίβ, είναι απανωτά.

Σε συναγερμό ολόκληρο το Ισραήλ

Ενδεικτικό είναι ότι το πρωί μέσα σε περίπου μία ώρα ακούστηκε τέσσερις φορές να ηχεί η σειρήνα. Πλέον αυτό που φοβίζει τους περισσότερους είναι ότι κάποια βλήματα διαπερνούν τον «Σιδερένιο Θόλο».

Οι Ισραηλινοί θρηνούν νεκρούς και τραυματίες από έναν τέτοιο βαλλιστικό πύραυλο που δεν αναχαιτίστηκε. Δυτικά της Ιερουσαλήμ, στην Μπέιτ Σεμές, σήμερα το μεσημέρι, ένας βαλλιστικός πύραυλος έπεσε σε κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφερε να διαλύσει ένα καταφύγιο στο οποίο βρίσκονταν μέσα άνθρωποι για να προστατευτούν. Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη.

Επίσης μία γυναίκα σκοτώθηκε χθες από επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ. Οι τραυματίες είναι δεκάδες και ανά πάσα στιγμή υπάρχει ο κίνδυνος να ακουστούν οι σειρήνες και όλοι να τρέξουν στα καταφύγια.

 

