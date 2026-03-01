Τραμπ: Οι Ιρανοί θέλουν να μιλήσουν μαζί μου και συμφώνησα

«Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα»

Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Ανοιχτός σε διάλογο με τους Ιρανούς ο Τραμπ / ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η νέα ηγεσία του Ιράν επιθυμεί διάλογο με τις ΗΠΑ και ότι συμφώνησε να μιλήσει μαζί τους.
  • Ανακοίνωσε ότι 48 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν έχουν σκοτωθεί από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
  • Ο ΥΠΕΞ του Ομάν ανέφερε ότι η Τεχεράνη είναι ανοικτή σε διάλογο για την αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών.
  • Ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει αν οι συνομιλίες θα γίνουν άμεσα, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση για πιθανή εξέγερση των Ιρανών.
  • Το Ομάν προτείνει κατάπαυση του πυρός και επιστροφή στο διάλογο.

Μια ημέρα μετά την έναρξη των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν – εξαιτίας των οποίων σκοτώθηκε μεταξύ άλλων ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως η νέα ηγεσία στην Τεχεράνη επιθυμεί διάλογο με την Ουάσινγκτον κι ότι ο ίδιος είναι σύμφωνος.

Η επόμενη μέρα στο Ιράν: Ποιοι είναι οι πιθανοί διάδοχοι του Χαμενεΐ

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό The Atlantic, ο Τραμπ είπε πως οι ηγέτες του Ιράν «επιθυμούν συνομιλίες κι εγώ συμφώνησα να μιλήσω μαζί τους». Υποστήριξε πως «θα έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Περίμεναν πάρα πολύ».

Ερωτηθείς εάν οι συνομιλίες με την ιρανική πλευρά θα γίνουν σήμερα ή αύριο, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό».

Συμπλήρωσε ότι ορισμένοι από τους Ιρανούς αξιωματούχους που συμμετείχαν στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις σκοτώθηκαν κατά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης εάν σκοπεύει να παρατείνει τα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν προκειμένου να υποστηρίξει μια λαϊκή εξέγερση. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας πως θα πρέπει να εξετάσει την κατάσταση υπό το πρίσμα των εξελίξεων. Εξέφρασε όμως την πεποίθηση ότι οι Ιρανοί θα εξεγερθούν εναντίον του καθεστώτος, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που διατρέχουν. «Άνθρωποι εκεί ζητωκραυγάζουν στους δρόμους, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν πολλές βόμβες που πέφτουν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Τραμπ: 48 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν έχουν σκοτωθεί έως τώρα

Εξάλλου, σε άλλες δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι 48 ηγέτες του Ιράν έχουν σκοτωθεί στους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς της χώρας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. «Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία που έχουμε, 48 ηγέτες έφυγαν μονομιάς. Και όλα προχωρούν γρήγορα», φέρεται να είπε ο Τραμπ, στο Fox News. 

Η δημοσιογράφος του Fox News διευκρινίζει ότι η συνομιλία τους έγινε πριν από την ανακοίνωση των πρώτων αμερικανικών απωλειών με τους τρεις νεκρούς στρατιώτες.

«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή - Νεκροί τρεις Αμερικανοί στρατιώτες

Ο ΥΠΕΞ του Ομάν λέει πως η Τεχεράνη είναι ανοικτή σε διάλογο με στόχο την αποκλιμάκωση

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν ανακοίνωσε πως ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί ενημέρωσε τηλεφωνικά τον ομόλογό του από το σουλτανάτο, τον Μπαντρ Αλμπουσάιντι, πως η Τεχεράνη είναι ανοικτή σε οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια με στόχο την αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών, μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, 

Αιματηρή επίθεση του Ιράν έξω από την Ιερουσαλήμ - Τουλάχιστον 9 νεκροί

Το Ομάν είχε αναλάβει ρόλο μεσολαβητή στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον ΥΠΕΞ του σουλτανάτου να διαβεβαιώνει την Παρασκευή ότι είχε επιτευχθεί σημαντική πρόοδος.

Ο Μπαντρ μπιν Χάμαντ αλ Μπουσαΐντι επανέλαβε την έκκλησή του Ομάν για «κατάπαυση του πυρός» και «επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου».
 

 

