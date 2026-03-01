Η επόμενη μέρα στο Ιράν: Ποιοι είναι οι πιθανοί διάδοχοι του Χαμενεΐ

Ο χάρτης της Μέσης Ανατολής αλλάζει. Όλος ο πλανήτης αναρωτιέται τί θα γίνει στη μετά Χαμενεΐ εποχή. Μετά τον θάνατο του θρησκευτικού ηγέτη, το Ιράν βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική καμπή.
Ιράν: Νεκρός ο Χαμενεΐ & η οικογένειά του - Τριήμερο εθνικό πένθος στη χώρα
Το Μεταβατικό Συμβούλιο υπό τον Αλιρεζά Αραφί κρατά τα ηνία, όμως η μάχη για τη μόνιμη διαδοχή τώρα ξεκινά. Ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζταμπά, είναι το φαβορί. Πρεσβεύει τη συνέχεια και την απόλυτη ισχύ. Με την υποστήριξη των Φρουρών της Επανάστασης, συμβολίζει τη μετάβαση σε μια πιο κληρονομική, αλλά σκληροπυρηνική θεοκρατία.
Άλλο πρόσωπο που εμφανίζεται ως υποψήφιος νέος ηγέτης είναι ο Αραφί, ως επικεφαλής των ιερατικών σχολών, εκπροσωπεί τη θρησκευτική νομιμότητα. Είναι ο άνθρωπος της ισορροπίας μεταξύ των κληρικών και του κράτους.
Τέλος, ο Μοχσενί Ετζέι είναι ένα ακόμη πρόσωπο που είναι πιθαμό να ηγηθεί.Είναι ο Επικεφαλής της Δικαστικής Εξουσίας του Ιράν πρεσβεύει τον νόμο και την τάξη. Είναι η επιλογή όσων επιθυμούν σιδηρά πυγμή στα εσωτερικά ζητήματα και μηδενική ανοχή στη διαφωνία.
Ιράν: Ο Αλιρεζά Αραφί διορίστηκε μέλος του συμβουλίου ηγεσίας
Ο Αλιρεζά Αραφί διορίστηκε σήμερα νομικό μέλος του Συμβουλίου Ηγεσίας του Ιράν, αποστολή του οποίου είναι να εκπληρώσει τον ρόλο του ανώτατου ηγέτη έως ότου η Συνέλευση των Ειδικών εκλέξει νέο ηγέτη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.
Κληρικός, μέλος του Συμβουλίου των Φρουρών, ο Αραφί θα είναι μέλος του προσωρινού Συμβουλίου Ηγεσίας δίπλα στον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ.
