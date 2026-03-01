Η επόμενη μέρα στο Ιράν: Ποιοι είναι οι πιθανοί διάδοχοι του Χαμενεΐ

Μπροστά σε ιστορική καμπή η χώρα

Κοσμος
Ποιοι είναι οι πιθανοί διάδοχοι του Χαμενεΐ / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ιράν εισέρχεται σε μια νέα εποχή μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, με το Μεταβατικό Συμβούλιο υπό τον Αλιρεζά Αραφί να αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία.
  • Ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζταμπά, είναι το φαβορί για τη διαδοχή, υποστηριζόμενος από τους Φρουρούς της Επανάστασης.
  • Ο Αραφί, επικεφαλής των ιερατικών σχολών, εκπροσωπεί τη θρησκευτική νομιμότητα και την ισορροπία μεταξύ κληρικών και κράτους.
  • Ο Μοχσενί Ετζέι, επικεφαλής της Δικαστικής Εξουσίας, προωθεί τη σιδηρά πυγμή και τη μηδενική ανοχή στη διαφωνία.
  • Ο Αλιρεζά Αραφί διορίστηκε μέλος του Συμβουλίου Ηγεσίας, αναλαμβάνοντας προσωρινό ρόλο έως την εκλογή νέου ηγέτη.

Ο χάρτης της Μέσης Ανατολής αλλάζει. Όλος ο πλανήτης αναρωτιέται τί θα γίνει στη μετά Χαμενεΐ εποχή. Μετά τον θάνατο του θρησκευτικού ηγέτη, το Ιράν βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική καμπή.

Ιράν: Νεκρός ο Χαμενεΐ & η οικογένειά του - Τριήμερο εθνικό πένθος στη χώρα

Το Μεταβατικό Συμβούλιο υπό τον Αλιρεζά Αραφί κρατά τα ηνία, όμως η μάχη για τη μόνιμη διαδοχή τώρα ξεκινά. Ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζταμπά, είναι το φαβορί. Πρεσβεύει τη συνέχεια και την απόλυτη ισχύ. Με την υποστήριξη των Φρουρών της Επανάστασης, συμβολίζει τη μετάβαση σε μια πιο κληρονομική, αλλά σκληροπυρηνική θεοκρατία.

Ο γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζταμπά

Άλλο πρόσωπο που εμφανίζεται ως υποψήφιος νέος ηγέτης είναι ο Αραφί, ως επικεφαλής των ιερατικών σχολών, εκπροσωπεί τη θρησκευτική νομιμότητα. Είναι ο άνθρωπος της ισορροπίας μεταξύ των κληρικών και του κράτους.

Αλιρεζά Αραφί

Αλιρεζά Αραφί 

Τέλος, ο Μοχσενί Ετζέι είναι ένα ακόμη πρόσωπο που είναι πιθαμό να ηγηθεί.Είναι ο  Επικεφαλής της Δικαστικής Εξουσίας του Ιράν πρεσβεύει τον νόμο και την τάξη. Είναι η επιλογή όσων επιθυμούν σιδηρά πυγμή στα εσωτερικά ζητήματα και μηδενική ανοχή στη διαφωνία.

Μοχσενί Ετζέι

 Μοχσενί Ετζέι 

Ιράν: Ο Αλιρεζά Αραφί διορίστηκε μέλος του συμβουλίου ηγεσίας        

Ο Αλιρεζά Αραφί διορίστηκε σήμερα νομικό μέλος του Συμβουλίου Ηγεσίας του Ιράν, αποστολή του οποίου είναι να εκπληρώσει τον ρόλο του ανώτατου ηγέτη έως ότου η Συνέλευση των Ειδικών εκλέξει νέο ηγέτη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. 

Κληρικός, μέλος του Συμβουλίου των Φρουρών, ο Αραφί θα είναι μέλος του προσωρινού Συμβουλίου Ηγεσίας δίπλα στον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ.

 

ΙΡΑΝ
 |
ΑΓΙΑΤΟΛΑΧ ΑΛΙ ΧΑΜΕΝΕΪ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
