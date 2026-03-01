Κολωνός: Συνελήφθη ο σύντροφος της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή

Μαρτυρίες για βία και έντονους καβγάδες

Ελλαδα
Συνελήφθη ο σύντροφος της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη ο σύντροφος της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή στον Κολωνό.
  • Η γυναίκα ήταν στον πέμπτο μήνα κύησης και βρέθηκε στις σκάλες του σπιτιού της.
  • Ο 38χρονος σύντροφος ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα έπεσε, αλλά ο ιατροδικαστής δεν επιβεβαίωσε πτώση.
  • Στη σορό βρέθηκαν μώλωπες και τραύμα στο κεφάλι, πιθανώς από αντικείμενο.
  • Μάρτυρες ανέφεραν συχνές εντάσεις και βία από τον σύντροφο σε προηγούμενες σχέσεις.

Συνελήφθη ο σύντροφος της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή στις σκάλες του σπιτιού της στον Κολωνό το απόγευμα του Σαββάτου. 

Κολωνός: Μυστήριο με τον θάνατο της 31χρονης εγκύου

Η γυναίκα που βρισκόταν στον πέμπτο μήνα κύησης εντοπίστηκε στις σκάλες του διαμερίσματος από τον 38χρονο σύντροφό της, που εργάζεται ως διανομέας. Ο άνδρας ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και στη συνέχεια ενημερώθηκε η Αστυνομία.

Έγκυος Κολωνός

Νεκρή έγκυος στο σπίτι της στον Κολωνό

Ο 38χρονος ισχυρίστηκε ότι η 31χρονη έπεσε από τις σκάλες, ωστόσο τα ευρήματα του ιατροδικαστή δεν επιβεβαιώνουν πτώση ως αιτία του τραυματισμού. Στη σορό εντοπίστηκαν μώλωπες και τραύμα στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού, πιθανώς προερχόμενο από αντικείμενο.

Νεκρή έγκυος στον Κολωνό

Ο άνδρας αρχικά προσήχθη, ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη.

Σημειώνεται ότι μάρτυρες ανέφεραν πως το ζευγάρι είχε συχνές εντάσεις και φωνές, ενώ μια γειτόνισσα υποστήριξε ότι ο ίδιος είχε ασκήσει βία και σε προηγούμενη σύντροφό του.

 

