Μεσολόγγι: Φωτιά στο νοσοκομείο - Απομακρύνθηκαν ασθενείς

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου, όταν εκδηλώθηκε φωτιά.
H πυρκαγιά ξέσπασε σε θάλαμο του δευτέρου ορόφου, που ήταν υπό ανακατασκευή. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λόγω της φωτιάς έβγαιναν καπνοί μέσα από έναν ηλεκτρολογικό πίνακα και καλώδια, με τις αρχές να εκτιμούν ότι προκλήθηκε βραχυκύκλωμα, σύμφωνα με το messolonghinews.gr.
Φωτογραφία messolonghinews.gr
Για προληπτικούς λόγους, κυρίως λόγω του έντονου καπνού, μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία του νοσοκομείου περίπου 30 άτομα, ενώ οι πυροσβέστες κατάφεραν έπειτα από λίγη ώρα να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά.
Στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με επτά οχήματα.