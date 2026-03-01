Μεσολόγγι: Φωτιά στο νοσοκομείο - Απομακρύνθηκαν ασθενείς

Η πυρκαγιά ξέσπασε μετά από βραχυκύκλωμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.03.26 , 13:11 Ένας χρόνος από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια - Ποιοι βρέθηκαν στο μνημόσυνο
01.03.26 , 12:35 Βρες το τζιν που σου ταιριάζει ανάλογα με τον σωματότυπό σου
01.03.26 , 11:53 «Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την Κύπρο» - Διαψεύδει η Λευκωσία
01.03.26 , 11:45 Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΕΘΑ υπό τον Ν. Δένδια για τη Μέση Ανατολή
01.03.26 , 11:45 Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Γέννησε ύπο άκρα μυστικότητα ένα υγιέστατο κοριτσάκι
01.03.26 , 11:23 «Θα σε κάνω βασίλισσα»: Πρώτη φορά με χρώμα στο Star!
01.03.26 , 11:02 Μεσολόγγι: Φωτιά στο νοσοκομείο - Απομακρύνθηκαν ασθενείς
01.03.26 , 10:55 TractioN: Ντεμπούτο για την XPENG στην Ελλάδα με τα μοντέλα G6 και G9
01.03.26 , 10:40 Θρήνος στη Νέα Μάκρη: Πέθανε ξαφνικά ο 12χρονος Βασίλης
01.03.26 , 10:23 Αποθέωση Akyla στη Σερβία - Βίντεο από την εμφάνισή του στον Εθνικό Τελικό
01.03.26 , 10:07 Κολωνός: Μυστήριο με τον θάνατο της 31χρονης εγκύου
01.03.26 , 09:05 Οδηγούμε το νέο Skoda Enyaq 85
01.03.26 , 09:03 Καλό μήνα! Εσείς ξέρετε γιατί φοράμε Μάρτη;
01.03.26 , 08:54 Ιράν: Νεκρός ο Χαμενεΐ & η οικογένειά του - Τριήμερο εθνικό πένθος στη χώρα
01.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 1 Μαρτίου
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
«Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την Κύπρο» - Διαψεύδει η Λευκωσία
Συνατσάκη για Οικονομάκου: «Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια»
Αποθέωση Akyla στη Σερβία - Βίντεο από την εμφάνισή του στον Εθνικό Τελικό
Ανατροπή στην υπόθεση της Λόρας: Η ίδια επικοινώνησε με τις Αρχές
Συγκλονίζει η Καρυστιανού: «Μάρθη μου, όσα δεν μπόρεσα να σου πω σήμερα»
Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Γέννησε ύπο άκρα μυστικότητα ένα υγιέστατο κοριτσάκι
Καραβάτου: «Υπέγραψε με την προοπτική του YFSF, αλλά τώρα αναζητούν άλλους»
Θρήνος στη Νέα Μάκρη: Πέθανε ξαφνικά ο 12χρονος Βασίλης
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: messolonghinews.gr
Μεσολόγγι: Φωτιά Στο Νοσοκομείο Μετά Από Βραχυκύκλωμα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο νοσοκομείο Μεσολογγίου.
  • Η πυρκαγιά ξέσπασε σε θάλαμο του δευτέρου ορόφου υπό ανακατασκευή.
  • Προβλήματα προκάλεσε βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρολογικό πίνακα.
  • Περίπου 30 ασθενείς μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία λόγω καπνού.
  • 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου, όταν εκδηλώθηκε φωτιά.

H πυρκαγιά ξέσπασε σε θάλαμο του δευτέρου ορόφου, που ήταν υπό ανακατασκευή. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λόγω της φωτιάς έβγαιναν καπνοί μέσα από έναν ηλεκτρολογικό πίνακα και καλώδια, με τις αρχές να εκτιμούν ότι προκλήθηκε βραχυκύκλωμα, σύμφωνα με το messolonghinews.gr.

Μεσολόγγι: Φωτιά στο νοσοκομείο - Απομακρύνθηκαν ασθενείς

Φωτογραφία messolonghinews.gr

Για προληπτικούς λόγους, κυρίως λόγω του έντονου καπνού, μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία του νοσοκομείου περίπου 30 άτομα, ενώ οι πυροσβέστες κατάφεραν έπειτα από λίγη ώρα να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά.

Στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με επτά οχήματα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top