Θρήνος στη Νέα Μάκρη: Πέθανε ξαφνικά ο 12χρονος Βασίλης

Ανείπωτος πόνος στη Νέα Μάκρη, με τον ξαφνικό θάνατο 12χρονου παιδιού.

Ο μικρός Βασίλης, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στον Αστέρα, «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή εξαιτίας εγκεφαλικής εμβολής.

Την είδηση έκανε γνωστή ο σύλλογος του Αστέρα Νέας Μάκρης με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Με ανείπωτη θλίψη η οικογένεια του Αστέρα αποχαιρετά τον μικρό πρώην αθλητή μας Βασίλη ο οποίος έφυγε από τη ζωή με εγκεφαλική εμβολή. Όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν στην εξόδιο ακολουθία του Βασίλη μπορούν να παρευρεθούν στο Κοιμητήριο Αργυρούπολης στις 15.00 μ.μ. Οι προπονήσεις των Ακαδημιών την Δευτέρα 2/3 δεν θα γίνουν ως ένδειξη πένθους».

Τι είναι η εγκεφαλική εμβολή

Η εγκεφαλική εμβολή είναι ένα είδος εγκεφαλικού επεισοδίου. Συμβαίνει όταν ένας θρόμβος αίματος (ή σπανιότερα άλλο υλικό, όπως λίπος ή αέρας) μεταφέρεται μέσω της κυκλοφορίας του αίματος και φράζει ξαφνικά ένα αγγείο στον εγκέφαλο.

Ο θρόμβος συνήθως σχηματίζεται σε άλλο σημείο του σώματος, συχνά στην καρδιά. Μέσω της ροής του αίματος «ταξιδεύει» μέχρι τον εγκέφαλο, όπου μπλοκάρει μια αρτηρία. Η περιοχή του εγκεφάλου που δεν αιματώνεται σωστά στερείται οξυγόνου και μπορεί να υποστεί βλάβη μέσα σε λίγα λεπτά.

Συμπτώματα:

Αδυναμία ή μούδιασμα σε πρόσωπο, χέρι ή πόδι (συνήθως στη μία πλευρά)

Δυσκολία στην ομιλία ή κατανόηση

Θολή όραση

Έντονος πονοκέφαλος

Ζάλη ή απώλεια ισορροπίας