Οδηγούμε το νέο Skoda Enyaq 85 

Η Skoda τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα με τα μοντέλα που παρουσιάζει. Η πρωτοπορία της μάλιστα έχει αποδειχθεί με το Skoda Enyaq το οποίο ήταν το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της φίρμας. Η ποιότητα κατασκευής μάλιστα ήταν τέτοια που έκανε την «μαμά» VW να είναι ιδιαίτερα περήφανη για το «τέκνο» της με τα αδέλφια μοντέλα του ομίλου να...ψιλο-ζηλεύουν.

Η αξία του Enyaq αποδείχθηκε με τον αριθμό των πωλήσεων καθώς από το 2020 που πρωτοπαρουσιάστηκε, έκανε πάνω από 300.000 πωλήσεις. Όόως οι άνθρωποι της εταιρείας δεν επαναπαύθηκαν και παρουσίασαν την ανανεωμένη γενιά Enyaq με την νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid.

Σημείο αναφοράς της ανασχεδίασης αποτελεί η μαύρη μάσκα «Tech Deck Face». Στο κέντρο του καπό φιλοξενείται το νέο λογότυπο της μάρκας που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η λέξη «Škoda» Τα φωτιστικά σώματα είναι στενά και κομψά και διαθέτουν τεχνολογία led Matrix με κορυφαία απόδοση τη νύχτα.

Μια LED λωρίδα σε όλο το πλάτος ενώνει τα φωτιστικά σώματα προσφέροντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσμα όταν πέσει το φως της ημέρας. Επίσης και ο μπροστινός προφυλακτήρας έχει ανασχεδιαστεί και δίνει μια πιο δυναμική και σπορ εικόνα στο μπροστινό μέρος.



Κοιτώντας το από το πλάι βλέπετε ότι οι γραμμές είναι καθαρές σε όλο το μήκος του με τις ράγες οροφής από αλουμίνιο και τα τεράστια περιμετρικά προστατευτικά σε γκρι χρώμα να δίνουν ένα άκρως εντυπωσιακό αποτέλεσμα Οι θόλοι των τροχών «γεμίζουν» με τις 19αρες ζάντες αλουμινίου.

Αλλά και στο πίσω μέρος έχουν γίνει αλλαγές μόνο που είναι πιο απλές και περιορίζονται στα πίσω νέας σχεδίασης φωτιστικά σώματα και στον επίσης ανασχεδιασμένο προφυλακτήρα. όλες αυτές οι αλλαγές έχουν βελτιώσει τον αεροδυναμικό συντελεστή οποίος είναι τώρα Cd 0,245 από Cd 0,262 , τιμή που ωφελεί τη κατανάλωση αλλά και την ηλεκτρική αυτονομία.

Όσον αφορά τις διαστάσεις έχει μήκος 4,66 m δηλαδή έχει εννέα πόντους παραπάνω . Το ύψος έχει αυξηθεί κατά έξι πόντους φτάνοντας 1,62 m με το πλάτος να έχει παραμείνει το ίδιο στα 1,88 m. Το μεταξόνιο είναι στα 2,77 m δηλαδή έχει πάρει έναν ακόμη πόντο.

Το εσωτερικό του νέου Škoda Enyaq 85 διακρίνεται για τη διαχρονική σχεδίαση, την εξαιρετική εργονομία και την ποιότητα κατασκευής που βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Η ψηφιακή τεχνολογία του Enyaq 85 απεικονίζεται στον μικρό ψηφιακό πίνακα οργάνων μόλις 5 ,3 ιντσών με παραμετροποιήσεις που εξυπηρετεί βασικές λειτουργίες .

Το προαιρετικό head-up display με επαυξημένη πραγματικότητα (AR) προβάλλει βασικές πληροφορίες απευθείας στο παρμπρίζ ενισχύοντας τα επίπεδα ασφαλείας καθώς δεν χρειάζεται ο ο οδηγός να πάρει τα μάτια του από τον δρόμο.

Υπάρχει όμως δίπλα στο κέντρο του ταμπλό μια μεγάλη οθόνη των 13 ιντσών του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας . Έχει τοποθετηθεί νέο λογισμικό ME 4.0 που προσφέρει πιο γρήγορη απόκριση, το μενού είναι απλό με πρακτικές συντομεύσεις,

Μέσω της κεντρικής οθόνης ελέγχεις ουσιαστικά όλα τα ηλεκτρονικά συστήματος του αυτοκινήτου από τον κλιματισμό μέχρι τις λειτουργίες ασφαλείας ADAS αλλά και ι τις εφαρμογές. Η συνδεσιμότητα είναι πλήρης ενώ η τελευταία έκδοση της εφαρμογής MyŠkoda app εισάγει αρκετές βελτιώσεις που έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τη ζωή με ένα αυτοκίνητο Škoda ακόμα πιο βολική και ευχάριστη.

Η Laura ο ψηφιακός βοηθός χειρίζεται πλέον ένα ευρύτερο φάσμα ερωτήσεων πέρα από τις βασικές φωνητικές εντολές, χάρη στο Chat Pro, το οποίο συνδέεται με το ChatGPT για σύνθετες ερωτήσεις.

Το Powerpass έχει πλέον ενσωματωθεί απρόσκοπτα στην εφαρμογή, παρέχοντας πρόσβαση σε περισσότερα από 800.000 σημεία φόρτισης σε όλη την Ευρώπη. Οι υπηρεσίες Škoda Connect του Enyaq περιλαμβάνουν πλέον το Lock & Unlock, επιτρέποντας στους χρήστες να ασφαλίζουν εξ αποστάσεως ή να έχουν πρόσβαση στο όχημά τους μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής.

Το Enyaq 85 διατίθεται τώρα με ακόμη πιο πλούσιο βασικό εξοπλισμό, που συμπεριλαμβάνει θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα θερμαινόμενο τιμόνι ,Climatronic 3 ζωνών .Το KESSY Advanced με λειτουργίες Open-On-Approach και Walk-Away Locking, 3ζωνικό Climatronic, Side Assist, Predictive Adaptive Cruise Control (pACC) και Traffic Jam Assist. Το Remote Park Assist και το Remote Trained Parking είναι τα νέα ψηφιακά χαρακτηριστικά.

Το Side Assist συμπεριλαμβανομένου Rear Traffic Alert και Exit Warning, το Predictive Adaptive Cruise Control (pACC), το οποίο χρησιμοποιεί επίσης Traffic Sign Recognition και το Traffic Jam Assist, προσθέτουν στην ήδη εκτενή λίστα των βασικών συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Επίσης, κάθε Enyaq διαθέτει το Front Assist, συμπεριλαμβανομένων των Predictive Cyclist Protection, Predictive Pedestrian Protection, Collision Avoidance Assist και Turn Assist. Το Lane Assist (βασικό), Side Assist συμπεριλαμβανομένου του Rear Traffic Alert και Exit Warning, το Attention and Drowsiness Assist και το Crew Protect Assist περιλαμβάνονται επίσης πάντα στάνταρ.

Η καμπίνα επιβατών διακρίνεται για τους μεγάλους χώρους της και το ευχάριστο περιβάλλον που τονίζεται από την μεγάλη ανοιγόμενη πανοραμική οροφή. Στα πίσω διαιρούμενα καθίσματα κατά 40:20:40 θα χωρέσει και πέμπτο άτομο χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο των 2,77 μέτρων. η πρακτικότητά είναι μεγάλη καθώς υπάρχουν πλούσιο αποθηκευτικοί χώροι σχεδόν παντού. Θήκες στις πόρτες που χωρούν μπουκάλια 1,5λίτρων, ντουλαπάκια .

Κάτω από το υποβραχιόνιο ενώ υπάρχουν και «έξυπνα» αξεσουάρ όπως είναι φακός led η ξύστρα για τον πάγο που δεν ξέρουσε πόσο χρήσιμη είναι για την χώρα μας. Στην κορυφή της κατηγόριας ανήκει και το πορτμπαγκάζ με τη ηλεκτρικά ανοιγόμενη πέμπτη πόρτα. Υπάρχουν διαθέσιμα 585 λίτρα χωρητικότητας που φτάνουν τα 1.710 λίτρα με αναδιπλωμένα καθίσματα. To διπλό πάτωμα βοηθά για να κρύψεις τα καλώδια φόρτισης και για την αποθήκευση και άλλων αντικειμένων.

Στην «καρδιά» του Skoda Enyaq 85 υπάρχει ηλεκτροκινητήρας ο οποίος παράγει ισχύ 286 ίππων με μέγιστη ροπή 545 Nm. Mε κιβώτιο ταχυτήτων μονής σχέσης που μεταφέρει κίνηση στους πίσω τροχούς. Σημαντική παράμετρος είναι η μεγαλύτερη μπαταρία ιόντων λιθίου που αποτελείται από δώδεκα μονάδες, με μεικτή χωρητικότητα 82 kWh. Στην πράξη τώρα

Υπάρχουν drive select δηλαδή προγράμματα οδήγησης Eco, Comfort Normal, Sport και το Individual τα οποία αλλάζουν ανάλογα την απόδοση του ηλεκτροκινητήρα και την οδική συμπεριφορά. Η επιτάχυνση από στάση μέχρι τα 100 χλμ/ώρα στο πρόγραμμα Sport ολοκληρώνεται σε 6,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα.

Η αυτονομία φτάνει τα 586 χιλιόμετρα με τις μετρήσεις WLTP, τιμή που αποθετικά μπορεί να επιτευχθεί σε ιδανικές συνθήκες και με την επιλογή του οικονομικού προγράμματος οδήγησης. Στην πράξη όμως η πραγματική τιμή αυτονομία κυμαίνεται από 480 έως και 520 χιλιόμετρα.

Το νέο Skoda Enyaq 85 διαθέτει διάταξη αναρτήσεων με γόνατα MacPherson με χαμηλότερους τριγωνικούς βραχίονες και μία εγκάρσια αντιστρεπτική ράβδο, μπροστά. Πίσω συναντάμε ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων με πέντε εγκάρσιους βραχίονες και αντιστρεπτική ράβδο . Η οδηγική άνεση βελτιώνεται ακόμη περισσότερο με προσαρμοζόμενους αποσβεστήρες DCC ή προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης μεταβλητού λόγου.

Επιλέξαμε την Sport λειτουργία, στα προγράμματα οδήγησης και πραγματικά χαρήκαμε την οδήγηση. Ανεβάσαμε ρυθμούς, το σύστημα διεύθυνσης έδινε πολύ καλή πληροφόρηση ενώ το άκαμπτο πλαίσιο σε συνδυασμό με το χαμηλό κέντρο βάρους και στην σφιχτή ρύθμιση ανάρτησης προσφέρει σταθερότητα στον ανοχτό δρόμο και αποτρέποντας τις κλίσεις στις κλειστές καμπές του δρόμου.

Το σύστημα πέδησης ανταποκρίθηκε άμεσα ακόμη και σε φρεναρίσματα πανικού . Μπροστά υπάρχουν αεριζόμενα δισκόφρενα και δαγκάνες δύο εμβόλων για τα Enyaq . Ο πίσω άξονας διαθέτει φρένα ταμπούρα, ιδανικά για ηλεκτρικά οχήματα που βασίζονται κυρίως στην πέδηση με ανάκτηση ενέργειας. .

Το νέο Škoda Enyaq 85 υποστηρίζει υψηλούς ρυθμούς φόρτισης: έως 175 kW για το Enyaq 85. Αυτό σημαίνει ότι η μεγαλύτερη μπαταρία μπορεί να φορτιστεί από 10 έως 80% σε 28 λεπτά σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC. Να σημειώσουμε ότι όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα Enyaq φορτίζουν έως και 11 kW σε σταθμούς φόρτισης AC.

Τελικά το Skoda Enyaq στην ανανεωμένη γενιά του είναι καλύτερο από ποτέ. Όμορφο σχεδιαστικά χωρίς υπερβολές με ηλεκτροκινητήρα που προσφέρει επιδόσεις, ασφαλές στον δρόμο, με πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, προσφέρεται στην τιμή των τα 48.200 ευρώ στην έκδοση της δοκιμής μας . Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χιλιόμετρα, καθώς και εγγύηση μπαταρίας διάρκειας 8 ετών ή 160.000 χιλιόμετρα,. Η εγγύηση μάλιστα καλύπτει οποιαδήποτε απώλεια χωρητικότητας κάτω από το 70% της αρχικής.

