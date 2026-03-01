Κολωνός: Μυστήριο με τον θάνατο της 31χρονης εγκύου

Σοκαρισμένος είναι ο Κολωνός από τον μυστηριώδη θάνατο 31χρονης εγκύου στον πέμπτο μήνα, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην πολυκατοικία όπου διέμενε.

Η γυναίκα βρέθηκε στις σκάλες του διαμερίσματος από τον 38χρονο σύντροφό της, ο οποίος εργάζεται ως διανομέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, ενώ λίγο αργότερα ενημερώθηκε και η Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, με άνδρες της Ασφάλειας να παραμένουν για ώρες στο διαμέρισμα, συλλέγοντας στοιχεία.

Ο σύντροφος της 31χρονης ήταν εκείνος που ειδοποίησε ΕΚΑΒ και αστυνομία

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως η 31χρονη έφερε μώλωπες και τραύμα στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού, το οποίο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, φαίνεται να έχει προκληθεί από αντικείμενο. Ο 38χρονος υποστήριξε στις Αρχές ότι η σύντροφός του είχε πέσει από τις σκάλες. Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να μη συνάδουν με τραυματισμό από πτώση.

Ο 38χρονος έχει προσαχθεί και δίνει κατάθεση, ενώ θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση.

Το θύμα βρισκόταν στον πέμπτο μήνα κύησης

Σημειώνεται πάντως, ότι κάτοικοι της περιοχής έκαναν λόγο για ένα ζευγάρι με συχνές εντάσεις και φωνές. Γειτόνισσα του ζευγαριού ανέφερε στο Action24 ότι υπήρχαν επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας. Mάλιστα, υποστήριξε ότι και η προηγούμενη σύντροφος του 38χρονου είχε επίσης δεχθεί κακοποιητική συμπεριφορά.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις και από πρόσωπα του περιβάλλοντος του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 31χρονη.

Φωτογραφίες από το σπίτι του θύματος / Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)