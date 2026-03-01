Κολωνός: Μυστήριο με τον θάνατο της 31χρονης εγκύου

Προσήχθη ο σύντροφός της - Μαρτυρίες για καβγάδες και περιστατικά βίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.03.26 , 11:02 Μεσολόγγι: Φωτιά στο νοσοκομείο - Απομακρύνθηκαν ασθενείς
01.03.26 , 10:55 TractioN: Ντεμπούτο για την XPENG στην Ελλάδα με τα μοντέλα G6 και G9
01.03.26 , 10:40 Θρήνος στη Νέα Μάκρη: Πέθανε ξαφνικά ο 12χρονος Βασίλης
01.03.26 , 10:23 Αποθέωση Akyla στη Σερβία - Βίντεο από την εμφάνισή του στον Εθνικό Τελικό
01.03.26 , 10:07 Κολωνός: Μυστήριο με τον θάνατο της 31χρονης εγκύου
01.03.26 , 09:05 Οδηγούμε το νέο Skoda Enyaq 85
01.03.26 , 09:03 Καλό μήνα! Εσείς ξέρετε γιατί φοράμε Μάρτη;
01.03.26 , 08:54 Ιράν: Νεκρός ο Χαμενεΐ και η οικογένειά του - 40 ημέρες πένθους στη χώρα
01.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 1 Μαρτίου
28.02.26 , 23:59 Συγκλονίζει η Καρυστιανού: «Μάρθη μου, όσα δεν μπόρεσα να σου πω σήμερα»
28.02.26 , 23:45 Νεκρός o Χαμενεΐ, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ
28.02.26 , 23:35 Στα χέρια της Αθήνας οι 262 φωτογραφίες με τα ντοκουμέντα της Καισαριανής
28.02.26 , 23:17 Μπαράζ εκρήξεων σε Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ και Δυτική Όχθη
28.02.26 , 22:10 Γιατί ο Τραμπ αποφάσισε πλήρη πόλεμο κι όχι στοχευμένο χτύπημα στο Ιράν
28.02.26 , 20:56 Κολωνός: Νεκρή έγκυος 5 μηνών μέσα στο σπίτι της
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Συνατσάκη για Οικονομάκου: «Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια»
Θρήνος στη Νέα Μάκρη: Πέθανε ξαφνικά ο 12χρονος Βασίλης
Ανατροπή στην υπόθεση της Λόρας: Η ίδια επικοινώνησε με τις Αρχές
Καραβάτου: «Υπέγραψε με την προοπτική του YFSF, αλλά τώρα αναζητούν άλλους»
Συγκλονίζει η Καρυστιανού: «Μάρθη μου, όσα δεν μπόρεσα να σου πω σήμερα»
Πέθανε η Καίτη Βουτσάκη: «Πολλοί τη θεωρούσαν νεκρή εδώ και χρόνια»
Ιράν: Νεκρός ο Χαμενεΐ και η οικογένειά του - 40 ημέρες πένθους στη χώρα
«Έσπασε» η Μαρία Κίτσου «Ηθελα να καταλάβουν ότι δεν είναι ταμπού το θέμα»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Έγκυος εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της. Προσήχθη ο σύντροφός της / Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μυστήριο με τον θάνατο 31χρονης εγκύου στον Κολωνό, βρέθηκε νεκρή στις σκάλες του διαμερίσματός της.
  • Ο σύντροφος της γυναίκας, 38 ετών, είναι ύποπτος και έχει προσαχθεί για κατάθεση.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε μώλωπες και τραύμα στο κεφάλι, που δεν συμφωνεί με πτώση.
  • Γείτονες αναφέρουν συχνές εντάσεις και περιστατικά βίας στο ζευγάρι.
  • Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και θα πάρουν καταθέσεις από το περιβάλλον του ζευγαριού.

Σοκαρισμένος είναι ο Κολωνός από τον μυστηριώδη θάνατο 31χρονης εγκύου στον πέμπτο μήνα, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην πολυκατοικία όπου διέμενε.  

Κολωνός: Νεκρή έγκυος 5 μηνών μέσα στο σπίτι της

Η γυναίκα βρέθηκε στις σκάλες του διαμερίσματος από τον 38χρονο σύντροφό της, ο οποίος εργάζεται ως διανομέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, ενώ λίγο αργότερα ενημερώθηκε και η Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, με άνδρες της Ασφάλειας να παραμένουν για ώρες στο διαμέρισμα, συλλέγοντας στοιχεία. 

Nεκρή 31χρονη έγκυος στον Κολωνό

Ο σύντροφος της 31χρονης ήταν εκείνος που ειδοποίησε ΕΚΑΒ και αστυνομία 

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως η 31χρονη έφερε μώλωπες και τραύμα στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού, το οποίο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, φαίνεται να έχει προκληθεί από αντικείμενο. Ο 38χρονος υποστήριξε στις Αρχές ότι η σύντροφός του είχε πέσει από τις σκάλες. Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να μη συνάδουν με τραυματισμό από πτώση. 

Ο 38χρονος έχει προσαχθεί και δίνει κατάθεση, ενώ θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση.  

Κολωνός: Θρίλερ με τον θάνατο 31χρονης εγκύου

Το θύμα βρισκόταν στον πέμπτο μήνα κύησης 

Σημειώνεται πάντως, ότι κάτοικοι της περιοχής έκαναν λόγο για ένα ζευγάρι με συχνές εντάσεις και φωνές. Γειτόνισσα του ζευγαριού ανέφερε στο Action24 ότι υπήρχαν επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας. Mάλιστα, υποστήριξε ότι και η προηγούμενη σύντροφος του 38χρονου είχε επίσης δεχθεί κακοποιητική συμπεριφορά. 

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις και από πρόσωπα του περιβάλλοντος του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 31χρονη. 

Κολωνός- νεκρή έγκυος

Φωτογραφίες από το σπίτι του θύματος / Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)

Θρίλερ με τον θάνατο εγκύου στον Κολωνό

Κολωνός: Αστυνομικοί στο σπίτι της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΛΩΝΟΣ
 |
ΕΓΚΥΟΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
 |
31ΧΡΟΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top