«Θα σε κάνω βασίλισσα»: Πρώτη φορά με χρώμα στο Star!

Δείτε την ξεκαρδιστική κωμωδία απόψε, Κυριακή 01/03, στις 21:00

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κωμωδία «Θα σε κάνω βασίλισσα» του Αλέκου Σακελλάριου προβάλλεται για πρώτη φορά επιχρωματισμένη από το Star.
  • Η ταινία θα προβληθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου στις 21:00.
  • Πρωταγωνιστούν οι Λάμπρος Κωνσταντάρας, Θανάσης Βέγγος και Νίκη Λινάρδου.
  • Η υπόθεση περιλαμβάνει έναν τσιγγούνη σύζυγο, μια παραμελημένη σύζυγο και κωμικές παρεξηγήσεις.
  • Ο Γιάννης Βογιατζής συμμετέχει στην ταινία, προσφέροντας μια ξεχωριστή ερμηνεία.

Μία ακόμη αγαπημένη ελληνική ταινία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, σε σενάριο και σκηνοθεσία του αξεπέραστου μετρ της κωμωδίας Αλέκου Σακελλάριου, το «Θα σε κάνω βασίλισσα», αποκτά χρώμα!

Απόψε, Κυριακή 1 Μαρτίου στις 21:00 η μεγάλη συνεργασία του Star με τον κινηματογραφικό οργανισμό Καραγιάννης – Καρατζόπουλος, φέρνει στην οθόνη μας την ξεκαρδιστική κωμωδία «Θα σε κάνω βασίλισσα» για πρώτη φορά επιχρωματισμένη και μας προσκαλεί να ξαναγελάσουμε με την καρδιά μας!

Ένας αθεράπευτα τσιγγούνης σύζυγος, που κρύβει οικόπεδα και σπίτια από τη γυναίκα του και υπολογίζει και την τελευταία δραχμή, μια αγανακτισμένη και παραμελημένη σύζυγος, μια …μικρή οικογενειακή απάτη με διπλή ταυτότητα και ένας θείος από την Αμερική, που έρχεται και δεν φέρνει δολάρια αλλά έναν γαμπρό made in America, που μετατρέπεται στον απόλυτο εφιάλτη του Θανάση Βέγγου! Ξεκαρδιστικές παρεξηγήσεις, βασιλικό…γέλιο και φυσικά ατάκες που έγραψαν ιστορία, ζωντανεύουν τώρα με χρώμα, φωτίζοντας ακόμα περισσότερο μια νοσταλγική εποχή.

«Θα σε κάνω βασίλισσα»: Πρώτη φορά με χρώμα στο Star!

Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο αξέχαστος Λάμπρος Κωνσταντάρας, στον ρόλο του θείου Πιτ και ο αεικίνητος και μοναδικός Θανάσης Βέγγος, στον ρόλο του άπληστου Αντώνη, που παίρνει το μάθημά του. 

Στον ρόλο της «βασίλισσας» και μάλιστα, πλέον, με τα πιο φωτεινά χρώματα, η απολαυστική Νίκη Λινάρδου.

«Θα σε κάνω βασίλισσα»: Πρώτη φορά με χρώμα στο Star!

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει σε έναν καλλιτέχνη, που συνεχίζει να αποτελεί ζωντανό κεφάλαιο του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, στον αβίαστα και διαχρονικά ευγενή, στον αγαπημένο μας Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος συμμετέχει στην ταινία και ξεχωρίζει στον ρόλο του Γεράσιμου, αφήνοντας σε κάθε του υποκριτική παρουσία το δικό του σπουδαίο αποτύπωμα στην τέχνη.

Back to Top