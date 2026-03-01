TractioN: Ντεμπούτο για την XPENG στην Ελλάδα με τα μοντέλα G6 και G9

Ο Κώστας και ο Μάνος Στεφανής υποδέχονται στο νέο επεισόδιο του TractioN, την εκπομπή που πάντα στρέφει τις... κεραίες της προς την εξέλιξη και την καινοτομία, την XPENG! Και είναι ακριβώς το πάθος για το νέο, για την προαγωγή της έξυπνης τεχνολογίας, την αναζήτηση καλύτερων λύσεων στο ζητούμενο της ασφαλούς και πράσινης μετακίνησης, τα στοιχεία που κάνουν την XPENG να αποτελεί μία ξεχωριστή, αλλά και συναρπαστική περίπτωση στο σημερινό τοπίο της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Όπως αναλύουν εμπεριστατωμένα οι Κώστας και Μάνος Στεφανής, τα δύο μοντέλα, με τα οποία κάνει το ντεμπούτο της στην Ελλάδα η XPENG, το G6 και το G9, εκπροσωπούν ιδανικά τη φιλοσοφία μιας εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, σε ιπτάμενα ταξί και ρομπότ, παράλληλα με τη δημιουργία σύγχρονων και ελκυστικών αυτοκινήτων για τις πραγματικές ανάγκες, πραγματικών ανθρώπων, σε πραγματικές πόλεις!

Ειδικά για το XPENG G6 G6 -το G9 θα το παρουσιάσουμε στο άμεσο μέλλον- το... πόρισμα των ειδικών του TractioN κάνει λόγο για μια άκρως ενδιαφέρουσα και συναρπαστική, ολοκαίνουργια πρόταση. Το πρωτότυπο σχήμα του θα μπορούσε να περιγραφεί σαν ένα αμιγώς ηλεκτρικό «φουτουριστικό ultra-smart coupe SUV». Πέρα από την εμφάνισή του, όμως, το XPENG G6 είναι προικισμένο με μια σειρά από στοιχεία τεχνολογίας αιχμής, χάρη στα οποία μπορεί να... υπερηφανεύεται πως επαναφορτίζεται ταχύτερα από οποιονδήποτε άλλον ανταγωνιστή του!

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢ ΝΕΟ RENAULT CLIO: Το μισό... επιτελείο του TractioN επιστρατεύτηκε προκειμένου να παρουσιαστεί ολοκληρωμένα, όπως αρμόζει στην ιστορία και στην εκπληκτική επιτυχία του, το μοντέλο-ορόσημο, το RENAULT CLIO! Όπως μας εξηγούν η Ινώ και ο Μάνος Στεφανής, μαζί με τον Θωμά Ευθυμίου, το πλήρως ανανεωμένο CLIO έρχεται να ανατρέψει, για μία ακόμη φορά, τα δεδομένα στην κατηγορία των supermini. Με στόχο, φυσικά, να διατηρήσει και να ενισχύσει την κυριαρχία του ως το πιο δημοφιλές μοντέλο που κατασκεύασε ποτέ η RENAULT, καλύπτοντας πλέον κάθε απαίτηση, είτε με θερμικό κινητήρα είτε ως υβριδικό, είτε με κινητήριο σύνολο διπλού καυσίμου. Οπότε, τα 17 εκατ. CLIO που έχουν πουληθεί από το 1994 προβλέπεται πως θα πολλαπλασιαστούν!

➢ VOLVO XC60 PLUG-IN HYBRID: Το XC60 είναι το best seller όλων των εποχών για τη VOLVO, καθώς το αγοραστικό κοινό τιμά σταθερά τα προσόντα και τις δυνατότητές του: ασφάλεια, ποιότητα κατασκευής, σύγχρονη τεχνολογία, plug-in υβριδικά σύνολα, άνεση, πολυτέλεια, όλα στο maximum. Αλλά πώς το επιτυγχάνει αυτό η VOLVO; Οι συνεργάτες της εκπομπής, κατόπιν συστηματικής μελέτης, έχουν τις απαντήσεις... επί της οθόνης!

➢ TRACTION RALLY TEAM: Απολογισμό αγωνιστικών δραστηριοτήτων για το 2025, γεμάτο με... πέτρα και χώμα, αλλά πάνω από όλα με γκάζι και αδρεναλίνη, επιχειρεί το TractioN, αυτή τη φορά για τη δική μας ομάδα. Ως ιθύνων οργανωτικός (και... συνοδηγικός) νους, ο Κώστας Στεφανής αναπολεί τα highlights για την TRACTION RALLYE TEAM και τις περιπέτειές της, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, «οργώνοντας» την Ελλάδα, πάντα με την υποστήριξη της CYCLON!

➢ YAMAHA TRACER 9: Μια μοτοσικλέτα τουρισμού, αλλά με έκδηλες σπορ... ανησυχίες και, κυρίως, τεχνολογία από το αύριο χάρη στη δυνατότητα αυτόματης αλλαγής σχέσεων, την εντυπωσιακή TRACER 9, παρουσιάζει ο Θανάσης Χούντρας. Μάλιστα, το TractioN εξασφάλισε, ειδικά για τους φίλους της δίτροχης εμπειρίας, όχι μόνο την «απλή» έκδοση της νέας TRACER, με το εξατάχυτο συμβατικό κιβώτιο, αλλά και την TRACER 9 Y-AMT, την έκδοση με το πρωτοποριακό σύστημα Yamaha Automated Manual Transmission. Η Ινώ Στεφανή, από την πλευρά του συνεπιβάτη, βιώνει το υπαρξιακό δίλημμα: συμβατική YAMAHA TRACER 9 ή (ημι)αυτόματη;

