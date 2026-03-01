Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΕΘΑ υπό τον Ν. Δένδια για τη Μέση Ανατολή

Τι συζητήθηκε - Ποιοι παρευρέθηκαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.03.26 , 13:11 Ένας χρόνος από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια - Ποιοι βρέθηκαν στο μνημόσυνο
01.03.26 , 12:35 Βρες το τζιν που σου ταιριάζει ανάλογα με τον σωματότυπό σου
01.03.26 , 11:53 «Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την Κύπρο» - Διαψεύδει η Λευκωσία
01.03.26 , 11:45 Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΕΘΑ υπό τον Ν. Δένδια για τη Μέση Ανατολή
01.03.26 , 11:45 Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Γέννησε ύπο άκρα μυστικότητα ένα υγιέστατο κοριτσάκι
01.03.26 , 11:23 «Θα σε κάνω βασίλισσα»: Πρώτη φορά με χρώμα στο Star!
01.03.26 , 11:02 Μεσολόγγι: Φωτιά στο νοσοκομείο - Απομακρύνθηκαν ασθενείς
01.03.26 , 10:55 TractioN: Ντεμπούτο για την XPENG στην Ελλάδα με τα μοντέλα G6 και G9
01.03.26 , 10:40 Θρήνος στη Νέα Μάκρη: Πέθανε ξαφνικά ο 12χρονος Βασίλης
01.03.26 , 10:23 Αποθέωση Akyla στη Σερβία - Βίντεο από την εμφάνισή του στον Εθνικό Τελικό
01.03.26 , 10:07 Κολωνός: Μυστήριο με τον θάνατο της 31χρονης εγκύου
01.03.26 , 09:05 Οδηγούμε το νέο Skoda Enyaq 85
01.03.26 , 09:03 Καλό μήνα! Εσείς ξέρετε γιατί φοράμε Μάρτη;
01.03.26 , 08:54 Ιράν: Νεκρός ο Χαμενεΐ & η οικογένειά του - Τριήμερο εθνικό πένθος στη χώρα
01.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 1 Μαρτίου
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
«Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την Κύπρο» - Διαψεύδει η Λευκωσία
Συνατσάκη για Οικονομάκου: «Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια»
Αποθέωση Akyla στη Σερβία - Βίντεο από την εμφάνισή του στον Εθνικό Τελικό
Ανατροπή στην υπόθεση της Λόρας: Η ίδια επικοινώνησε με τις Αρχές
Συγκλονίζει η Καρυστιανού: «Μάρθη μου, όσα δεν μπόρεσα να σου πω σήμερα»
Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Γέννησε ύπο άκρα μυστικότητα ένα υγιέστατο κοριτσάκι
Καραβάτου: «Υπέγραψε με την προοπτική του YFSF, αλλά τώρα αναζητούν άλλους»
Θρήνος στη Νέα Μάκρη: Πέθανε ξαφνικά ο 12χρονος Βασίλης
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Νίκος Δένδιας: Έκτακτη Σύσκεψη ΥΕΘΑ Για Μέση Ανατολή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
  • Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.
  • Συμμετείχαν ανώτατοι αξιωματικοί και ο διπλωματικός σύμβουλος του υπουργού.
  • Εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και λήφθηκαν μέτρα ασφαλείας.
  • Ο Δένδιας διατηρεί επικοινωνία με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συγκάλεσε σήμερα, Κυριακή 1η Μαρτίου, έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, στην οποία έγινε στάθμιση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Υπογραμμίστηκε πως έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται.

Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΕΘΑ υπό τον Ν. Δένδια για τη Μέση Ανατολή

Φωτογραφίες Eurokinissi 

Νίκος Δένδιας

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο διευθυντής του Ε' Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής, ανώτατοι αρμόδιοι αξιωματικοί και ο διπλωματικός σύμβουλος του υπουργού Εθνικής Άμυνας, πρέσβυς Γεώργιος Αρναούτης.

Επίσης, ο κ. Δένδιας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΥΕΘΑ
 |
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΙΡΑΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top