Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 1 Μαρτίου

01.03.26 , 03:00
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 1 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Ευδοκίας Οσιομάρτυρος, Αγίου Παρασκευά Νεομάρτυρος και Αγίου Χαρισίου του Μάρτυρος. Επίσης, σήμερα είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας (Α΄ Κυριακή των νηστειών).

Η Ευδοκία γεννήθηκε στην Ηλιούπολη της Λιβανησίας Φοινίκης (σημερινός Λίβανος), από γονείς καταγόμενους από τη Σαμάρεια. Σύμφωνα με τους συναξαριστές ήταν πόρνη και με την εκτυφλωτική ομορφιά της παρέσυρε πολλούς άνδρες στην αμαρτωλή ζωή, ενώ συγχρόνως δημιούργησε μεγάλη περιουσία.

Η Αγία Ευδοκία

Έπειτα από μία σοβαρή ασθένεια εγκατέλειψε τη γενέτειρά της, αλλά ένα χρόνο αργότερα επέστρεψε και εγκαταστάθηκε στην άκρη της πόλης. Εκεί γνώρισε κάποιον μοναχό, μετανόησε κι έγινε χριστιανή και βαπτίστηκε από τον επίσκοπο Θεόδοτο. Από τότε άλλαξε η ζωή της, χάρισε όλη της την περιουσία στην τοπική εκκλησία και πήγε σε κάποιο μοναστήρι, όπου έζησε βίο ασκητικό ως τη στιγμή που οι πρώην εραστές της τη διέβαλλαν στον τοπικό ηγεμόνα Αυρηλιανό. Η Ευδοκία δικάστηκε και αθωώθηκε, όταν κατόρθωσε να αναστήσει το νεκρό παιδί του Αυρηλιανού και να προσελκύσει και τον ίδιο στο Χριστιανισμό.

Αργότερα, οδηγήθηκε σ’ έναν άλλο ηγεμόνα, τον Διογένη, ο οποίος την άφησε ελεύθερη, αφού η Ευδοκία και πάλι θαυματούργησε. Οι κατήγοροί της επέμειναν και την οδήγησαν ενώπιον του άρχοντα Βικέντιου, ο οποίος διέταξε τον αποκεφαλισμό της.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ευδοκία, Ευδοκούλα, Ευδοκίτσα, Ευδοκή, Εύη
  • Παράσχος, Πάρης, Πάρις
  • Χαρίσιος, Χάρισος, Χαρίσης
  • Χαρίσα
  • Λωξάνδρα, Λωξάντρα
  • Ρωξάνη, Ρωξάνα
  • Ορθοδόξης, Δόξης, Δοξάκης
  • Ορθοδοξία, Δόξα, Ορθούλα
  • Άξιος
  • Άξια

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:56 και θα δύσει στις 18:18. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 22 λεπτά.

Σελήνη 12.6 ημερών

 

Παγκόσμια Εβδομάδα Ψηφιακού Βιβλίου

Με το σύνθημα «Διάβασε ένα ebook» διοργανώνονται παγκοσμίως ποικίλες εκδηλώσεις για την ηλεκτρονική ανάγνωση, με έναρξη την πρώτη Κυριακή του Μαρτίου.

Η πρωτοβουλία ανήκει στην Καναδή συγγραφέα και γραφίστρια Ρίτα Τόους. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να υπάρξει ενημέρωση για τα ψηφιακά βιβλία (ebook) και την απόλαυση της ψηφιακής ανάγνωσης. Ψηφιακό ή Ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) είναι ένα βιβλίο σε ψηφιακή μορφή, που εκδίδεται με σκοπό την ανάγνωσή του σε ηλεκτρονικό αναγνώστη (e-reader), υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή.

Στην Ελλάδα η αγορά του ψηφιακού βιβλίου βρίσκεται στα σπάργανα, καθώς αντιπροσωπεύει το 1% των συνολικών πωλήσεων στο χώρο του βιβλίου. Αναγνώστες ψηφιακών βιβλίων είναι, κατά βάση, οι συστηματικοί χρήστες του διαδικτύου, ηλικίας 20 έως 45 ετών.

 

