Σε «κόκκινο» συναγερμό η Αθήνα-Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας

Αυστηροποίηση μέτρων σε στόχους αμερικανικού ενδιαφέροντος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.02.26 , 20:30 Σε «κόκκινο» συναγερμό η Αθήνα-Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας
28.02.26 , 18:25 Μέση Ανατολή: Τρόμος στο Ντουμπάι μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση
28.02.26 , 17:50 Μαρία Καρυστιανού: Εξηγεί γιατί δε μίλησε στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
28.02.26 , 17:20 Εύη Βατίδου: Το συγκινητικό βίντεο με τον Αλέξη Κούγια
28.02.26 , 16:47 Πόλεμος Ιράν: Πιθανότατα νεκρός ή τραυματίας ο Χαμενεΐ, λένε ισραηλινά ΜΜΕ
28.02.26 , 16:20 «Καίγεται» η Μέση Ανατολή - 51 νεκροί από επίθεση σε σχολείο του Ιράν
28.02.26 , 16:09 Ένας χρόνος χωρίς τον Αλέξη Κούγια: Οι φωτογραφίες που ανέβασε ο γιος του
28.02.26 , 16:09 Τέμπη: Ράγισαν καρδιές στο μνημόσυνο στο «σημείο μηδέν» της τραγωδίας
28.02.26 , 15:47 Ομέρ Γιούρτσεβεν: Επίσημο το «διαζύγιο» με τον Παναθηναϊκό
28.02.26 , 15:35 Γραμμή έκτακτης ανάγκης για τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή
28.02.26 , 15:04 Billie Jean: Η πραγματική ιστορία πίσω από το τραγούδι του Michael Jackson
28.02.26 , 14:55 Επεισόδια στο Σύνταγμα μετά το συλλαλητήριο για τα Τέμπη
28.02.26 , 14:49 BMW: Σάρωσε τα βραβεία στην αρχή της χρονιάς
28.02.26 , 14:01 Ιράν: Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων - Τι ανακοίνωσαν οι αεροπορικές εταιρείες
28.02.26 , 13:53 Κλειστό απόψε το Hotel Ermou - Η ανακοίνωση της Άννας Βίσση
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
Ένας χρόνος χωρίς τον Αλέξη Κούγια: Οι φωτογραφίες που ανέβασε ο γιος του
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
«Έσπασε» η Μαρία Κίτσου «Ηθελα να καταλάβουν ότι δεν είναι ταμπού το θέμα»
Συνατσάκη για Οικονομάκου: «Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια»
Ανατροπή στην υπόθεση της Λόρας: Η ίδια επικοινώνησε με τις Αρχές
Καραβάτου: «Υπέγραψε με την προοπτική του YFSF, αλλά τώρα αναζητούν άλλους»
Εύη Βατίδου: Το συγκινητικό βίντεο με τον Αλέξη Κούγια
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
Ανθή Βούλγαρη: Απούσα 2η μέρα από την εκπομπή - Η φωτογραφία με τον γιο της
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πρώτη Δημοσίευση: 28.02.26, 19:13
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (28/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στην Αθήνα με αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας λόγω περιφερειακής σύγκρουσης.
  • Το ΚΥΣΕΑ συνεδρίασε εκτάκτως για την κατάσταση ασφαλείας και την προστασία στόχων αμερικανικού ενδιαφέροντος.
  • Ελληνικές αρχές είναι σε ετοιμότητα για εκκένωση Ελλήνων από εμπόλεμες περιοχές.
  • Η φρεγάτα «Ύδρα» συμμετέχει στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ 100 Έλληνες στρατιωτικοί υποστηρίζουν πυραυλικά συστήματα στη Σαουδική Αραβία.
  • Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες του Κατάρ και των ΗΑΕ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Συνεδρίασε εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ, ενώ αποφασίστηκαν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε ο Αντώνης Αντωνόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, στην Αθήνα έχει σημάνει «κόκκινος» συναγερμός και είναι ενδεικτικό ότι έχουμε ήδη αυστηροποίηση μέτρων σε στόχους αμερικανικού ενδιαφέροντος. 

Μέση Ανατολή: Τρόμος στο Ντουμπάι μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση

Σε «κόκκινο» συναγερμό η Αθήνα-Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας

Η ανησυχία είναι μεγάλη για τις συνέπειες μιας περιφερειακής σύγκρουσης, με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια ασφάλεια, την οικονομία και το μεταναστευτικό.

Σε ετοιμότητα οι αρχές για εκκένωση Ελλήνων από τις εμπόλεμες περιοχές

Οι ελληνικές διπλωματικές αρχές είναι σε άμεση ετοιμότητα για την εκκένωση Ελλήνων από χώρες που βρίσκονται στη ζώνη των πολεμικών συγκρούσεων. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος υπενθύμισε την έντονη ελληνική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή, καθώς η φρεγάτα μας «Ύδρα» που συμμετέχει στην επιχείρηση «Ασπίδες» πλέει στα νερά της Ερυθράς Θάλασσας, ενώ 100 Έλληνες στρατιωτικοί βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία για την υποστήριξη των πυραυλικών συστημάτων Patriot που τους έχουμε παραχωρήσει.

Την ίδια ώρα, υπάρχει σήμα στα ελληνόκτητα πλοία να αποφεύγουν τα στενά του Ορμούζ.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ και τον πρόεδρο των Εμιράτων για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι και με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναϊχάν.

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και η κατάσταση ασφαλείας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΚΥΣΕΑ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΗΠΑ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΣΟΥΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top