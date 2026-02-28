Σε «κόκκινο» συναγερμό η Αθήνα-Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας

Συνεδρίασε εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ, ενώ αποφασίστηκαν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε ο Αντώνης Αντωνόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, στην Αθήνα έχει σημάνει «κόκκινος» συναγερμός και είναι ενδεικτικό ότι έχουμε ήδη αυστηροποίηση μέτρων σε στόχους αμερικανικού ενδιαφέροντος.

Η ανησυχία είναι μεγάλη για τις συνέπειες μιας περιφερειακής σύγκρουσης, με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια ασφάλεια, την οικονομία και το μεταναστευτικό.

Σε ετοιμότητα οι αρχές για εκκένωση Ελλήνων από τις εμπόλεμες περιοχές

Οι ελληνικές διπλωματικές αρχές είναι σε άμεση ετοιμότητα για την εκκένωση Ελλήνων από χώρες που βρίσκονται στη ζώνη των πολεμικών συγκρούσεων. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος υπενθύμισε την έντονη ελληνική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή, καθώς η φρεγάτα μας «Ύδρα» που συμμετέχει στην επιχείρηση «Ασπίδες» πλέει στα νερά της Ερυθράς Θάλασσας, ενώ 100 Έλληνες στρατιωτικοί βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία για την υποστήριξη των πυραυλικών συστημάτων Patriot που τους έχουμε παραχωρήσει.

Την ίδια ώρα, υπάρχει σήμα στα ελληνόκτητα πλοία να αποφεύγουν τα στενά του Ορμούζ.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ και τον πρόεδρο των Εμιράτων για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι και με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναϊχάν.

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και η κατάσταση ασφαλείας.