Πόλεμος Ιράν: Πιθανότατα νεκρός ή τραυματίας ο Χαμενεΐ, λένε ισραηλινά ΜΜΕ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, πιθανότατα σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση νωρίτερα σήμερα, Σάββατο (28/2), αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό, Κανάλι 12, το οποίο επικαλείται ανώνυμες ισραηλινές πηγές υπάρχουν «αυξανόμενες ενδείξεις» προς αυτή την κατεύθυνση.

Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση της είδησης προς το παρόν.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο ίδιος σταθμός είχε αναφέρει ότι η ισραηλινή εκτίμηση ήταν ότι ο Χαμενεΐ «τουλάχιστον τραυματίστηκε». Πάντως η εκτίμηση αυτή, δεν βασιζόταν σε δορυφορικές εικόνες που έδειχναν την καταστροφή του συγκροτήματος όπου διαμένει ο Χαμενεΐ, αλλά σε πληροφορίες από ανώνυμες πηγές.

Δορυφορικές εικόνες που δείχνουν την καταστροφή της κατοικίας Χαμενεΐ στην Τεχεράνη μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή:

We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei's compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran's supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL — Christiaan Triebert (@trbrtc) February 28, 2026

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, διέψευσε τις αναφορές των ισραηλινών ΜΜΕ, δηλώνοντας πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι ζωντανός. Διαμήνυσε παράλληλα πως η Τεχεράνη επιθυμεί την αποκλιμάκωση και δεν στρέφεται εναντίον άλλων κρατών του Κόλπου.

Ο αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι ζωντανός «εξ όσων γνωρίζω», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, αναφερόμενος στη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν από το πρωί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της χώρας του. «Όλοι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι είναι ζωντανοί, βρίσκονται στις θέσεις τους και διαχειριζόμαστε την κατάσταση. Μπορεί να χάσαμε έναν ή δύο διοικητές, αλλά αυτό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα», ανέφερε. Ο Αραγτσί διευκρίνισε ότι είχε εξηγήσει στα κράτη του Κόλπου πως το Ιράν «δεν είχε πρόθεση να τους επιτεθεί», αλλά στοχεύει τις «αμερικανικές βάσεις» που φιλοξενούν στο έδαφός τους, στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας.

Foreign Minister Araghchi:



“Almost all officials are safe and alive



We may have lost one or two commanders, but that is not a big problem”

pic.twitter.com/Vao6nzeI3n — ADAM (@AdameMedia) February 28, 2026

Όπως μεταδίδει το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Alam, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θα απευθύνει διάγγελμα εντός ολίγου.

Ισραήλ: Ο υπουργός Άμυνας και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σκοτώθηκαν κατά τις επιθέσεις

Νεκροί φέρεται να είναι ο υπουργός Άμυνας του Ιράν Αμίρ Ναζιρζαντέχ και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης Μοχαμάντ Πακπούρ, δήλωσαν δύο πηγές που γνωρίζουν για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και μία περιφερειακή πηγή.

Πηγή που ενημερώθηκε για τις επιχειρήσεις του στρατού δήλωσε νωρίτερα στο Ρόιτερς ότι το Ισραήλ πιστεύει πως κατά τις επιθέσεις σκοτώθηκαν αρκετοί υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι.

Ιράν: Οι κάτοικοι της Τεχεράνης καλούνται να φύγουν από την πόλη

Η ιρανική κυβέρνηση κάλεσε τους κατοίκους της Τεχεράνης να φύγουν από την πρωτεύουσα «διατηρώντας την ψυχραιμία τους», έπειτα από πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές επιχειρήσεις που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς [Ισραήλ] εναντίον της Τεχεράνης και ορισμένων μεγάλων πόλεων, κατευθυνθείτε, εάν είναι δυνατόν κρατώντας την ψυχραιμία σας, προς άλλες πόλεις», έγραψαν οι αρχές σε μήνυμα SMS που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των Ιρανών και ελήφθη από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ισραήλ: Πλήξαμε στρατηγικής σημασίας συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στο Ιράν

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων που είχαν στόχο «στρατηγικής σημασίας» συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν.

Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν ένα «προηγμένο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SA-65» στην επαρχία Κερμανσάχ, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις IDF που μεταδίδει ο ιστότοπος Times of Israel.

«Οι IDF εξακολουθούν επί του παρόντος να πλήττουν υποδομές του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν προκειμένου να επιφέρουν πλήγματα στο καθεστώς και να αποτρέψουν απειλές για το εσωτερικό του Ισραήλ», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ισραήλ: Η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν είναι «εντελώς διαφορετικής κλίμακας» σε σύγκριση με εκείνη του Ιουνίου

Η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Ισραήλ, μαζί με τις ΗΠΑ, εναντίον του Ιράν σήμερα το πρωί είναι «εντελώς διαφορετικής κλίμακας» σε σύγκριση με τον πόλεμο του Ιουνίου, δήλωσε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ.

«Ξεκινάμε μια επιχείρηση που εκτυλίσσεται σε εντελώς διαφορετική κλίμακα, πιο σύνθετη και πιο περίπλοκη. Γνωρίζω ότι η προετοιμασία ήταν σύντομη, αλλά ήταν εντατική και απίστευτα σχολαστική», αναφέρει ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF και στο οποίο ο Ζαμίρ διακρίνεται μαζί με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς σε κέντρο διοίκησης των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

ΟΗΕ: Eκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά το χτύπημα στο Ιράν

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει εκτάκτως έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, της Κίνας, της Ρωσίας, της Κολομβίας και του Μπαχρέιν στις 16.00 (ώρα Ν. Υόρκης) μετά την κοινή επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι το Μπαχρέιν εκπροσωπεί τις αραβικές χώρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ισραηλινές διπλωματικές πηγές, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ πρέσβης Ντάνι Ντανόν και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ πρέσβης Μάικλ Γουόλτς συντονίζονται και προετοιμάζονται για την επείγουσα συνεδρίαση.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ντάνι Ντανόν, αναφέρουν ισραηλινές διπλωματικές πηγές, θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στην επείγουσα συνεδρίαση και θα διευκρινίσει ότι «το Κράτος του Ισραήλ είναι ισχυρό, ενωμένο και αποφασισμένο να υπερασπιστεί τους πολίτες του έναντι οποιασδήποτε υπαρξιακής απειλής. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ ένα ιρανικό πυρηνικό κράτος».

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ καταδικάζει τη στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

O Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την σημερινή στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

«Η χρήση βίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν και τα επακόλουθα αντίποινα του Ιράν σε ολόκληρη την περιοχή υπονομεύουν την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» ανέφερε.

Ο Γκουτέρες τόνισε ότι «ο χάρτης απαγορεύει ρητά την απειλή χρήσης βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που είναι ασυμβίβαστος με τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών».

Ο Γκουτέρες έκανε έκκληση για άμεση παύση των εχθροπραξιών και αποκλιμάκωση της έντασης.

«Εάν αυτό δεν γίνει, υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσει ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση με σοβαρές συνέπειες για τους πολίτες και την περιφερειακή σταθερότητα. Ενθαρρύνω θερμά όλα τα μέρη να επιστρέψουν αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» ανέφερε.

Επανέλαβε επίσης «ότι δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική λύση στην ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ο Χάρτης αποτελεί τη βάση για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».



