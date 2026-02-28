Κλειστό απόψε το Hotel Ermou - Η ανακοίνωση της Άννας Βίσση

Η τραγουδίστρια τιμά τη μνήμη των 57 νεκρών στα Τέμπη

Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το δυστύχημα στα Τέμπη / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Hotel Ermou θα παραμείνει κλειστό το βράδυ του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Άννας Βίσση.
  • Η απόφαση αυτή είναι ένδειξη σεβασμού για τα θύματα του δυστυχήματος στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.
  • Σήμερα, πραγματοποιούνται μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα για την επέτειο της τραγωδίας.
  • Η Άννα Βίσση και οι συνεργάτες της εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των θυμάτων.

Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου το Hotel Ermou, όπως ανακοίνωσε η Άννα Βίσση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη, η κορυφαία σταρ και οι συνεργάτες της αποφάσισαν να μη διασκεδάσουν απόψε το κοινό τους, ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης στους 57 νεκρούς και στις οικογένειές τους.

Τέμπη: Μαζικές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα - Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Το Hotel Ερμού θα παραμείνει κλειστό το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Η Άννα Βίσση και οι συνεργάτες της εκφράζουν τον βαθύ τους σεβασμό και τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες και σε όλους όσοι επλήγησαν. HOTEL ERMOU».

Η ανάρτηση της Άννας Βίσση

Το μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη

Μαζικές είναι οι κινητοποιήσεις σήμερα -ανήμερα της «μαύρης» επετείου- σε όλη την Ελλάδα, με τους πολίτες να διαδηλώνουν στους δρόμους με πανό και πλακάτ, εκφράζοντας με τη φωνή τους τη στήριξή τους στους συγγενείς των θυμάτων.

Για εκείνους, ο χρόνος σταμάτησε στις 28 Φεβρουαρίου 2023, όταν συνέβη το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν νέα παιδιά γεμάτα ζωή και όνειρα.

 

 

