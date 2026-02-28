Επεισόδια στο Σύνταγμα μετά το συλλαλητήριο για τα Τέμπη

Άγνωστοι επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε αστυνομικούς

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επεισόδια σημειώθηκαν στο Σύνταγμα μετά το συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη.
  • Ομάδα αγνώστων επιτέθηκε σε αστυνομικούς με πέτρες και μπουκάλια, προκαλώντας την αντίδραση της ΕΛ.ΑΣ. με δακρυγόνα.
  • Η ένταση παραμένει γύρω από το Ζάππειο, με μικρές ομάδες να εκτοξεύουν μολότοφ.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε 128 προσαγωγές, εκ των οποίων τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
  • Στην οδό Ερμού βρέθηκαν μπουκάλια βενζίνης για κατασκευή μολότοφ, χωρίς συλλήψεις.

Επεισόδια είναι σε εξέλιξη στο Σύνταγμα, μετά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Τέμπη: Μαζικές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα - Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα αγνώστων επιτέθηκε σε αστυνομικούς με πέτρες και μπουκάλια, λίγο αφότου ο κόσμος άρχισε να αναχωρεί από το συλλαλητήριο. 

Η ΕΛ.ΑΣ. απάντησε με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, προκειμένου να τους απομακρύνουν.

Επεισόδια Σύνταγμα

Φωτογραφίες από τα επεισόδια στα Τέμπη / Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Επεισόδια στο Σύνταγμα μετά το συλλαλητήριο για τα Τέμπη

Τέμπη: Πετροπόλεμος στο Σύνταγμα μετά τη συγκέντρωση για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα

Η ένταση παραμένει αυξημένη στην περιοχή γύρω από το Ζάππειο, όπου μικρές ομάδες εκτοξεύουν πέτρες και βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Αυξημένη είναι η παρουσία και η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. στις οδούς Αμαλίας και Όθωνος.

Επεισόδια στο Σύνταγμα - Τέμπη

Τέμπη: Προσαγωγές και συλλήψεις στην Αθήνα

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έγιναν 128 προσαγωγές ατόμων εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις, καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν καπνογόνα και ναυτική φωτοβολίδα.

Επιπρόσθετα σε στοά στην οδό Ερμού εντοπίστηκε σακούλα με 7-8 μπουκάλια βενζίνης για κατασκευή μολότοφ ωστόσο δεν προέκυψε κάποια σύλληψη για τα ευρήματα.

 

