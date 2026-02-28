Επεισόδια στο Σύνταγμα μετά το συλλαλητήριο για τα Τέμπη

Επεισόδια είναι σε εξέλιξη στο Σύνταγμα, μετά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
Τέμπη: Μαζικές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα - Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα αγνώστων επιτέθηκε σε αστυνομικούς με πέτρες και μπουκάλια, λίγο αφότου ο κόσμος άρχισε να αναχωρεί από το συλλαλητήριο.
Η ΕΛ.ΑΣ. απάντησε με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, προκειμένου να τους απομακρύνουν.
Η ένταση παραμένει αυξημένη στην περιοχή γύρω από το Ζάππειο, όπου μικρές ομάδες εκτοξεύουν πέτρες και βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις.
Αυξημένη είναι η παρουσία και η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. στις οδούς Αμαλίας και Όθωνος.
Τέμπη: Προσαγωγές και συλλήψεις στην Αθήνα
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έγιναν 128 προσαγωγές ατόμων εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις, καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν καπνογόνα και ναυτική φωτοβολίδα.
Επιπρόσθετα σε στοά στην οδό Ερμού εντοπίστηκε σακούλα με 7-8 μπουκάλια βενζίνης για κατασκευή μολότοφ ωστόσο δεν προέκυψε κάποια σύλληψη για τα ευρήματα.
