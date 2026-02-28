Λέρος: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 18χρονο που σκότωσε τον πατέρα του

Το ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star (27/2) για την πατροκτονία στη Λέρο

Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 18χρονο από τη Λέρο, που σκότωσε τον πατέρα του, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι με βαρύ αντικείμενο μετά από καβγά.

Ο καθ'ομολογίαν πατροκτόνος οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Εισαγγελία της Κω, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για «ανθρωποκτονία σε ενδοοικογενειακή βία, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση».

Ο 18χρονος δια του δικηγόρου του ζήτησε και πήρε προθεσμία για το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου, προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του.

Στους αστυνομικούς, αλλά και στους δικηγόρους του, ο 18χρονος είπε ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να σκοτώσει τον πατέρα του και ότι όλα έγιναν εξαιτίας της έντασης που προηγήθηκε μεταξύ τους.

Οι καυγάδες πατέρα και γιου, είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια κι είχαν καταγραφεί επίσημα σε αναφορές που έγιναν τόσο προς το «Χαμόγελο του Παιδιού» όσο και στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.