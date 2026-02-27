Λέρος: Βίντεο με την επίθεση πατέρα στον γιο στο συνεργείο - «κολαστήριο»

Συντετριμμένη η μητέρα - Είχε καταγγείλει τον σύζυγό της το 2022

Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Πατροκτονία στη Λέρο του Γιάννη Σωτηρόπουλου (26/2/2026)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 18χρονος γιος στη Λέρο ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του με κυλινδροπίστονο κατά τη διάρκεια καβγά.
  • Η οικογένεια είχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, με καταγγελίες από τη μητέρα το 2022 για κακοποίηση του γιου.
  • Η μητέρα βρίσκεται σε σοκ και προσπαθεί να μεγαλώσει μόνη της δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 5 και 10 ετών.
  • Ο πατέρας είχε προηγουμένως επιτεθεί στον γιο με σφυρί και είχε συλληφθεί, αλλά αφέθηκε ελεύθερος.
  • Κοινωνικές υπηρεσίες είχαν κινητοποιηθεί, αλλά η κατάσταση κλιμακώθηκε οδηγώντας σε τραγωδία.

Nέα τροπή φαίνεται πως παίρνει η πατροκτονία στη Λέρο, όπου ο 18χρονος γιος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του, πετάγοντάς του ένα κυλινδροπίστονο στο κεφάλι. Οι καβγάδες τους ήταν συχνοί και άγριοι, ενώ το 2022 η μητέρα είχε καταγγείλει τον σύζυγό της για κακοποίηση του γιού τους. Αναφορά είχε γίνει και στο Χαμόγελο του Παιδιού. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Σωτηρόπουλου.

Ο 18χρονος πατροκτόνος

Αυτός είναι ο 18χρονος από τη Λέρο που σκότωσε με κυλινδροπίστονο τον 50χρονο πατέρα του μέσα στο συνεργείο που εργάζονταν μαζί. Οι συνεχείς καυγάδες πατέρα και γιού κατέληξαν χθες σε οικογενειακή τραγωδία. 

«Ο πατέρας προσπάθησε να πετάξει κάτι στο γιο, ο γιος πέταξε κάτι του πατέρα .Αυτό που πέταξε όμως ήταν και το μοιραίο τον βρήκε στο κεφάλι του εκλιπόντος, που διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Λέρου και παρά τις τιτάνιες προσπάθειες του προσωπικού δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή», λέει στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star ο Νίκος Ιγνατίδης, δημοσιογράφος του Leros News - Aigaio TV. 

Λέρος: Θύμα συστηματικής κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

Λέρος: Βίντεο - ντοκουμέντο με επίθεση πατέρα στον γιο στο συνεργείο - «κολαστήριο»

Λέρος: Βίντεο - ντοκουμέντο με επίθεση πατέρα στον γιο στο συνεργείο - «κολαστήριο»

Σε βίντεο-ντοκουμέντο του STAR ο πατέρας είχε καταγραφεί πέρσι από κάμερα ασφαλείας να επιτίθεται με γροθιές στον γιο του και αυτός να προσπαθεί να τις αποφύγει. 
 
«Είχε την ατυχία να έχει ένα πατέρα ο οποίος ήταν ιδιαίτερα κακοποιητικός καθώς γνωρίζουμε για ξυλοδαρμούς που ξεκίνησαν από πολύ μικρή ηλικία. Υπήρξαν ακόμα και ξυλοδαρμοί στο δρόμο», προσθέτει ο κ. Ιγνατίδης. 

Ο Δημήτρης μπήκε πολύ νωρίς στη βιοπάλη. Είναι χαρακτηριστική μια παλαιότερη ανάρτηση του στα social:
  
«Πολλές φορές συμπεριφέρομαι σαν παιδί γιατί αντάλλαξα την παιδική μου ηλικία με μεροκάματο σε αντίθεση με κάποιους του καναπέ». 

Ανατροπή στη Λέρο: 18χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του

Η ανάρτηση του 18χρονου από τη Λέρο

Η ανάρτηση για τη βιοπάλη

Λέρος: Σε σοκ η μητέρα - Έκανε την πρακτική της ως νοσηλεύτρια

Λέρος: Βίντεο με την επίθεση πατέρα στον γιο στο συνεργείο - «κολαστήριο»

Σύμφωνα με τον κ. Ιγνατίδη, η μητέρα του παιδιού βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ανήμπορη να διαχειριστεί τα γεγονότα. Πρόκειται για μια γυναίκα που εργάζεται σκληρά, κάνοντας την πρακτική της ως νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο.

Το οικογενειακό περιβάλλον φέρεται να χαρακτηριζόταν από χρόνια ενδοοικογενειακή βία. Μαρτυρίες αναφέρουν περιστατικά βίας ακόμη και σε δημόσιους χώρους, με πιο πρόσφατο το κυνήγι του παιδιού από τον πατέρα με κατσαβίδι.

Παρά την κινητοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών και οργανισμών προστασίας ανηλίκων, η κατάσταση φαίνεται πως κλιμακωνόταν επικίνδυνα, οδηγώντας σε μια έκρηξη που, όπως λένε κάτοικοι του νησιού, έμοιαζε προδιαγεγραμμένη.

Λέρος: Η μητέρα είχε καταγγείλει τον σύζυγό για ενδοοικογενειακή βία 

Απαρηγόρητη και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι η σύζυγος του 50χρονου και μητέρα του 18χρονου. Προσπαθεί να κρατήσει όρθια την οικογένεια, καθώς υπάρχουν ακόμα δύο ανήλικα παιδιά να μεγαλώσει μόνη της, ηλίκιας 5 και 10 ετών.

Το 2022, όταν ο γιος της ήταν μόλις 14 ετών, είχε καταγγείλει τον σύζυγο της για κακοποιητική συμπεριφορά. Είχε συλληφθεί τότε, ωστόσο, είχε αφεθεί ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Αναφορά εναντίον του είχε γίνει και στο Χαμόγελο του Παιδιού.

Λέρος: «Το 2022 ο πατέρας του είχε πετάξει σφυρί στο κεφάλι»

Λέρος: «Το 2022 ο πατέρας του είχε πετάξει σφυρί στο κεφάλι»

Μιλώντας στο Star, ο κ. Γιαννόπουλος, πρόεδρος του «Χαμόγελου του παιδιού» αναφέρει: «Μέχρι και σφυρί του πέταξε στο κεφάλι. Μας κάλεσαν κάποιοι οι οποίοι ήταν γνώστες, έβλεπαν αυτή τη φρίκη. Αυτό με το σφυρί το είδαν οι ίδιοι να συμβαίνει μπροστά τους». 
 

