Ανατροπή στη Λέρο: 18χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του

Ο 50χρονος είχε τραύμα στο κεφάλι από κυλινδροπίστονο

Ανατροπή στη Λέρο με τη δολοφονία 50χρονου / Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 18χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 50χρονο πατέρα του στη Λέρο.
  • Το έγκλημα συνέβη στο συνεργείο που διατηρούσαν μαζί, κατά τη διάρκεια καβγά.
  • Ο νεαρός χρησιμοποίησε κυλινδροπίστονο για να τραυματίσει σοβαρά τον πατέρα του στο κεφάλι.
  • Ο 50χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Η αστυνομία ερευνά τα αίτια της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ πατέρα και γιου.

Ένα φρικτό έγκλημα συγκλονίζει τη Λέρο, με έναν 18χρονο να ομολογεί ότι σκότωσε τον 50χρονο πατέρα του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος που από την αρχή ερευνόταν ως ο βασικός ύποπτος, ομολόγησε την πατροκτονία. Κατέθεσε ότι εκείνος σκότωσε τον πατέρα του στο συνεργείο που διατηρούσαν οι δυο τους.

Ο καβγάς πατέρα και γιου στο συνεργείο

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Πέμπτης. Πατέρας και γιος ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Κατά τη διάρκεια του έντονης λογομαχίας, ο νεαρός φέρεται να πέταξε στον πατέρα του ένα βαρύ αντικείμενο και συγκεκριμένα κυλινδροπίστονο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι.

Ο 50χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο του νησιού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

 

