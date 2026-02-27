Ανατροπή στη Λέρο: 18χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του

Ένα φρικτό έγκλημα συγκλονίζει τη Λέρο, με έναν 18χρονο να ομολογεί ότι σκότωσε τον 50χρονο πατέρα του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος που από την αρχή ερευνόταν ως ο βασικός ύποπτος, ομολόγησε την πατροκτονία. Κατέθεσε ότι εκείνος σκότωσε τον πατέρα του στο συνεργείο που διατηρούσαν οι δυο τους.
Ο καβγάς πατέρα και γιου στο συνεργείο
Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Πέμπτης. Πατέρας και γιος ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Κατά τη διάρκεια του έντονης λογομαχίας, ο νεαρός φέρεται να πέταξε στον πατέρα του ένα βαρύ αντικείμενο και συγκεκριμένα κυλινδροπίστονο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι.
Ο 50χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο του νησιού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
