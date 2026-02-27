Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 27 Φεβρουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Σαν Σημερα
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Ασκληπιού και Αγίου Νήσιου του Μάρτυρος. Επίσης σήμερα είναι οι Α΄ Χαιρετισμοί.

Ο Ασκληπιός ήταν ασκητής στις ερήμους της Συρίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 27 Φεβρουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα Ασκληπιός και Ασκληπία.

Oι  Άγιοι Προκόπιος και Ασκληπιός

Oι  Άγιοι Προκόπιος και Ασκληπιός

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ασκληπιός, Ασκληπιάς
  • Ασκληπιάδα
  • Νήσιος, Νήσης

 


Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:59 και θα δύσει στις 18:16. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 17 λεπτά.

Σελήνη 10.5 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα ΜΚΟ

Η Παγκόσμια Ημέρα ΜΚΟ γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Φεβρουαρίου για να τιμήσει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και να υπενθυμίσει στην παγκόσμια κοινότητα την φιλάνθρωπη δράση τους.

Η πρωτοβουλία ανήκε στον λετονικής καταγωγής βρετανό κοινωνικό επιχειρηματία Μάρκις Σκαντμάνις, έναν άνθρωπο παθιασμένο με τη δημιουργία οργανισμών που συμβάλλουν θετικά στην βιώσιμη καινοτομία και τεχνολογία, και υιοθετήθηκε πρώτα από το Συμβούλιο των Κρατών της Βαλτικής Θάλασσας το 2010 και στην συνέχεια από διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ και η Ε.Ε.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) είναι συνήθως μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (τοπικοί και διεθνείς), ανεξάρτητοι (αλλά υποστηριζόμενοι συχνά) από κυβερνήσεις και διεθνείς κυβερνητικές οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται σε τομείς, ανθρωπιστικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, πολιτικούς, οικολογικούς, προστασίας των ανρθωπίνων δικαιωμάτων, θρησκευτικούς κ.α.

Ο όρος «μη κυβερνητική οργάνωση» επινοήθηκε μετά την ίδρυση του ΟΗΕ το 1945, παρόλο που η ιστορία ανάλογων τέτοιων οργανισμών χρονολογείται τουλάχιστον από τα τέλη του 18ου αιώνα. Ο ορισμός της «διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης» (INGO) δόθηκε για πρώτη φορά στο ψήφισμα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC) στις 27 Φεβρουαρίου 1950.



