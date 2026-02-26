Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι είπε ο Χασοπόπουλος

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Mega

Εκτός εκπομπής βρίσκεται σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου η Ανθή Βούλγαρη. Όπως εξήγησε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ταλαιπωρείται από μία ίωση κι έτσι παρέμεινε σπίτι της.

Ανθή Βούλγαρη: Λείπει λόγω ίωσης αποκάλυψε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος

«Μοναξιές σήμερα, όπως βλέπετε… Θέλει προσοχή με τις ιώσεις! Γενικά εδώ στην εκπομπή και στο τεχνικό προσωπικό, όλοι είναι με ίωση.

Σήμερα, λοιπόν, κάτι προβληματάκια είχαμε με την κυρία Βούλγαρη, δε θα είναι μαζί μας. Η αλήθεια είναι ότι καλύτερα να μείνει στο σπίτι, μη μας κολλήσει όλους», ανέφερε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega.

Πριν από περίπου έναν χρόνο η Ανθή Βούλγαρη έγινε μανούλα!

Θυμίζουμε ότι η Ανθή Βούλγαρη έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί την Τρίτη 11 Μαρτίου του 2025.

Η δημοσιογράφος γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, βάρους περίπου 3 κιλών. Τα ευχάριστα νέα ανακοίνωσε το επόμενο πρωί ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, μέσα από την πρωινή εκπομπή τους στο Mega, αναφέροντας με συγκίνηση: «Χθες γεννήσαμε!».

Η Ανθή Βούλγαρη με τον σύζυγό της Κώστα Κωνσταντινίδη και το μωράκι τους

Λίγες ημέρες μετά τη γέννα, η ίδια μοιράστηκε τα συναισθήματά της λέγοντας πως νιώθει σαν να ξαναγεννήθηκε, ενώ ο σύζυγός της, Κώστας Κωνσταντινίδης, δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του γιου τους γράφοντας πως η 11η Μαρτίου ήταν η μέρα που άλλαξε η ζωή τους.