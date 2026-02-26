Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι είπε ο Χασοπόπουλος

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Mega
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανθή Βούλγαρη απουσιάζει από την εκπομπή λόγω ιώσεων.
  • Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ενημέρωσε ότι η Βούλγαρη παραμένει σπίτι για προληπτικούς λόγους.
  • Η εκπομπή αντιμετωπίζει γενικά προβλήματα με ιώσεις στο προσωπικό.
  • Η Βούλγαρη γέννησε το πρώτο της παιδί στις 11 Μαρτίου 2025, ένα υγιές αγοράκι.
  • Ο σύζυγός της δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του γιου τους, δηλώνοντας ότι η 11η Μαρτίου άλλαξε τη ζωή τους.

Εκτός εκπομπής βρίσκεται σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου η Ανθή Βούλγαρη. Όπως εξήγησε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ταλαιπωρείται από μία ίωση κι έτσι παρέμεινε σπίτι της.

«Μοναξιές σήμερα, όπως βλέπετε… Θέλει προσοχή με τις ιώσεις! Γενικά εδώ στην εκπομπή και στο τεχνικό προσωπικό, όλοι είναι με ίωση.

Σήμερα, λοιπόν, κάτι προβληματάκια είχαμε με την κυρία Βούλγαρη, δε θα είναι μαζί μας. Η αλήθεια είναι ότι καλύτερα να μείνει στο σπίτι, μη μας κολλήσει όλους», ανέφερε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega.

Θυμίζουμε ότι η Ανθή Βούλγαρη έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί την Τρίτη 11 Μαρτίου του 2025.

Η δημοσιογράφος γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, βάρους περίπου 3 κιλών. Τα ευχάριστα νέα ανακοίνωσε το επόμενο πρωί ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, μέσα από την πρωινή εκπομπή τους στο Mega, αναφέροντας με συγκίνηση: «Χθες γεννήσαμε!».

Λίγες ημέρες μετά τη γέννα, η ίδια μοιράστηκε τα συναισθήματά της λέγοντας πως νιώθει σαν να ξαναγεννήθηκε, ενώ ο σύζυγός της, Κώστας Κωνσταντινίδης, δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του γιου τους γράφοντας πως η 11η Μαρτίου ήταν η μέρα που άλλαξε η ζωή τους.

