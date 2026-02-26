Συγκλονίζει ο Υπάτιος Πατμάνογλου: «Η πληγή δεν κλείνει, κρύβεται»

Τι είχε δηλώσει στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο Υπάτιος Πατμάνογλου οχτώ χρόνια μετά το τροχαίο που έχασε τη σύζυγο και τον γιο του

Εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το τραγικό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, όπου το 2017 η Porsche που οδηγούσε ο γιος του ιδιοκτήτη των καταστημάτων Jumbo προσέκρουσε στο σταθμευμένο αυτοκίνητο του Υπάτιου Πατμάνογλου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακαριαία η σύζυγος και ο γιος του, που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο.

Με αφορμή την θλιβερή αυτή επέτειο, ο Υπάτιος Πατμάνογλου έκανε μια ανάρτηση στα social media, χαρακτηρίζοντας την 26η Φεβρουαρίου 2017, την χειρότερη μέρα της ζωής του, που του άφησε «μια πληγή που δεν κλείνει, αλλά κρύβεται».

«26 Φεβρουαρίου 2017

Η χειρότερη μέρα της ζωής μου. Η μέρα που ένας πατέρας δεν θα έπρεπε ποτέ να ζήσει. Η μέρα που ένας σύζυγος δεν θα έπρεπε ποτέ να αντικρίσει. Η μέρα που κατάλαβα πως όλα μπορούν να τελειώσουν σε μια στιγμή. Από εκείνη τη μέρα δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Ποτέ δεν ξέρεις πόσο δυνατός είσαι, μέχρι να έρθει η στιγμή που η δύναμη θα είναι η μόνη επιλογή που θα έχεις.

Εύχομαι να μη χρειαστεί ποτέ να μάθετε πόση δύναμη κρύβετε μέσα σας. Θα μπορούσα σήμερα να βρίσκομαι σε ένα ψυχιατρείο. Θα μπορούσα να είμαι σε ένα κέντρο αποκατάστασης, παραπληγικός ή τετραπληγικός. Θα μπορούσα να είμαι βαριά εγκαυματίας. Θα μπορούσα να είμαι πολυτραυματίας. Δεν έγινε τίποτα απ’ όλα αυτά. Γι’ αυτό δοξάζω τον Θεό. Όμως το τραύμα δεν είναι μόνο σωματικό, είναι και πνευματικό. Δεν είχα να διαχειριστώ μόνο το πένθος μου. Είχα να διαχειριστώ και ένα μέρος του κόσμου, με τα αρνητικά του σχόλια.

Εικόνα από το σημείο του τροχαίου στην Εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας τον Φεβρουάριο του 2017 - Eurokinissi

Αυτή ήταν η δοκιμασία μου. Αυτός ήταν ο σταυρός μου. Δεν εγκατέλειψα. Δεν άφησα ποτέ την πίστη μου. Κι αυτό με κράτησε ζωντανό και πνευματικά όρθιο. Η πραγματική αντοχή δεν φαίνεται στο σώμα, αλλά στην ψυχή. Συνεχίζω. Ζω. Και κάθε δυσκολία με κάνει πιο δυνατό. Η ζωή δεν είναι δεδομένη. Ο δρόμος δεν συγχωρεί. Ένα δευτερόλεπτο αρκεί. Μην οδηγείτε σαν να έχετε δεύτερη ζωή.

Υ.Γ. Αλί σε αυτούς που μένουν. Γιατί αυτοί που έφυγαν είναι στον Παράδεισο. Η κόλαση είναι εδώ. Η πληγή δεν κλείνει. Κρύβεται», αναφέρει ο Υπάτιος Πατμάνογλου.

Το σοκαριστικό τροχαίο

Ήταν απόγευμα της Κυριακής 26 Φεβρουαρίου 2017, περίπου στις 15:45 – 16:00, όταν μια μαύρη Porsche, την οποία οδηγούσε ο γιος του ιδρυτή των Jumbo, Γιώργος Βακάκης, εξετράπη της πορείας του στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Θήβας.

Σύμφωνα με πραγματογνώμονες, ο νεαρός έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, περίπου 200 χλμ. την ώρα ή και περισσότερο. Το πολυτελές αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και καρφώθηκε πάνω στο σταθμευμένο αυτοκίνητο της οικογένειας Πατμάνογλου στο parking της Εθνικής Οδού, έξω από τις τουαλέτες, όπου είχε σταματήσει για ξεκούραση.

Στο τροχαίο με την Porsche του γιου του ιδιοκτήτη των καταστημάτων Jumbo σκοτώθηκαν η σύζυγος και ο γιος του Υπάτιου Πατμάνογλου - Eurokinissi

Ήταν τέτοια η σύγκρουση που η Porsche του Γιώργου Βακάκη διαλύθηκε, όπως και το αυτοκίνητο της οικογένειας Πατμάνογλου. Ακαριαίο θάνατο βρήκαν ο 24χρονος γιος του ιδιοκτήτη των Jumbo, που οδηγούσε το supercar, ο φίλος του, που ήταν στη θέση του συνοδηγού, η σύζυγος του Υπάτιου Πατμάνογλου και ο τρίχρονος γιος του. Ο ίδιος τη στιγμή του δυστυχήματος βρισκόταν στην τουαλέτα κι έτσι σώθηκε από καθαρή τύχη.

Μετά το τροχαίο η ζωή του άλλαξε ριζικά, με τον ίδιο να προσπαθεί να σταθεί και πάλι στα πόδια του. Σε συνεντεύξεις που είχε δώσει εννέα μήνες μετά το δυστύχημα είχε μιλήσει ανοιχτά για τη θλίψη και τον πόνο που βίωνε.

Ακαριαίος ήταν και ο θάνατος του οδηγού και του συνοδηγού της Porsche - Intimenews

Ο ίδιος, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας, κατέθεσε αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ζητώντας πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ από την οικογένεια του οδηγού της Porsche, καθώς και την ασφαλιστική εταιρία, επικαλούμενος ψυχική οδύνη και άλλες ζημιές από το δυστύχημα.

Σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά την τραγωδία, έκανε ένα νέο βήμα στην προσωπική του ζωή και παντρεύτηκε με την Εμμανουέλα Βογιατζή.

O Υπάτιος Πατμάνογλου με τη σύζυγό του

Οι δυο τους έχουν δύο παιδιά, όμως ο Υπάτιος Πατμάνογλου δεν ξεχνά την πρώτη του σύζυγο και τον γιο του, που τους έχασε με τόσο τραγικό τρόπο.