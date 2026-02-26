Με πνευμονία ο Νίκος Μακρόπουλος - Αναβλήθηκαν οι εμφανίσεις του

Κλειστό θα παραμείνει το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Νίκος Μακρόπουλος την Παρασκευή 27 και Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση στα social media, ο δημοφιλής καλλιτέχνης αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον αναγκάζει να απέχει από τις επαγγελματικές του υποχρεώσειος.

Όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του Βασίλης Λιάτσος στην Όλγα Λαφαζάνη, ο λαϊκός ερμηνευτής νοσηλεύτηκε το προηγούμενο διάστημα στο νοσοκομείο με πνευμονία. Ξεκίνησε από ίωση, αλλά στην πορεία εξελίχθηκε σε πνευμονία.

Το προηγούμενο τριήμερο βγήκε στη σκηνή, έχοντας πάρει ισχυρή αντιβίωση. Ωστόσο, χειροτέρεψε η κατάσταση από την κούραση του τριημέρου και οι γιατροί του συνέστησαν να μείνει στο σπίτι για 7 με 10 μέρες.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στην εκπομπή, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση, ωστόσο απαιτείται ξεκούραση και προσοχή μέχρι την πλήρη ανάρρωσή του. Την ερχόμενη εβδομάδα, θα επιστρέψει κανονικά στο νυχτερινό μαγαζί, τον Βοτανικό, όπου εμφανίζεται με τον Γιώργο Σαμπάνη.

«Ο άνθρωπος ευτυχώς είναι καλύτερα. Βγήκε χθες και ένα δελτίο Τύπου ότι ακυρώνονται οι εμφανίσεις του για να γίνει καλά. Γενικώς όπως καταλαβαίνουμε θέλει προσοχή. Κυκλοφόρησαν πολλοί ιοί», είπε μεταξύ άλλων η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί της Πέμπτης 26 στο Happy Day.