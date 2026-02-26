Με πνευμονία ο Νίκος Μακρόπουλος - Αναβλήθηκαν οι εμφανίσεις του

Πότε επιστρέφει στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται;

Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Μακρόπουλος νοσηλεύτηκε με πνευμονία και αναβάλλει τις εμφανίσεις του στις 27 και 28 Φεβρουαρίου.
  • Η κατάσταση της υγείας του προήλθε από ίωση που εξελίχθηκε σε πνευμονία.
  • Οι γιατροί του συνέστησαν 7-10 ημέρες ξεκούρασης για πλήρη ανάρρωση.
  • Ο καλλιτέχνης αναμένεται να επιστρέψει στο νυχτερινό κέντρο Βοτανικός την επόμενη εβδομάδα.
  • Η υγεία του βελτιώνεται, αλλά απαιτείται προσοχή λόγω κυκλοφορίας ιών.

Κλειστό θα παραμείνει το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Νίκος Μακρόπουλος την Παρασκευή 27 και Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Πρόβλημα υγείας για τον Νίκο Μακρόπουλο - Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του

Σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση στα social media, ο δημοφιλής καλλιτέχνης αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον αναγκάζει να απέχει από τις επαγγελματικές του υποχρεώσειος.

Με πνευμονία ο Νίκος Μακρόπουλος - Αναβλήθηκαν οι εμφανίσεις του

Όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του Βασίλης Λιάτσος στην Όλγα Λαφαζάνη, ο λαϊκός ερμηνευτής νοσηλεύτηκε το προηγούμενο διάστημα στο νοσοκομείο με πνευμονία. Ξεκίνησε από ίωση, αλλά στην πορεία εξελίχθηκε σε πνευμονία.

Το προηγούμενο τριήμερο βγήκε στη σκηνή, έχοντας πάρει ισχυρή αντιβίωση. Ωστόσο, χειροτέρεψε η κατάσταση από την κούραση του τριημέρου και οι γιατροί του συνέστησαν να μείνει στο σπίτι για 7 με 10 μέρες. 

Νίκος Μακρόπουλος: Τι του ζήτησε κλαίγοντας ο Βασίλης Καρράς πριν πεθάνει

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στην εκπομπή, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση, ωστόσο απαιτείται ξεκούραση και προσοχή μέχρι την πλήρη ανάρρωσή του. Την ερχόμενη εβδομάδα, θα επιστρέψει κανονικά στο νυχτερινό μαγαζί, τον Βοτανικό, όπου εμφανίζεται με τον Γιώργο Σαμπάνη.

Με πνευμονία ο Νίκος Μακρόπουλος - Αναβλήθηκαν οι εμφανίσεις του

«Ο άνθρωπος ευτυχώς είναι καλύτερα. Βγήκε χθες και ένα δελτίο Τύπου ότι ακυρώνονται οι εμφανίσεις του για να γίνει καλά. Γενικώς όπως καταλαβαίνουμε θέλει προσοχή. Κυκλοφόρησαν πολλοί ιοί», είπε μεταξύ άλλων η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί της Πέμπτης 26 στο Happy Day.

ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
