Ελληνικό: Οδηγός παρέσυρε και σκότωσε πεζό στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Λαϊκό, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του

Ελλαδα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Ελληνικό.
  • 19χρονος οδηγός παρέσυρε 69χρονο πεζό στη λεωφόρο Ποσειδώνος.
  • Ο πεζός μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του.
  • Η Τροχαία ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος και παίρνει καταθέσεις από μάρτυρες.
  • Συλλέγεται υλικό από κάμερες της περιοχής για την έρευνα.

Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Ελληνικό

Γύρω στις 23:00 το βράδυ 19χρονος οδηγός, ο οποίος κινούταν επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά έναν 69χρονο πεζό. 

Θανατηφόρο τροχαίο στο Πέραμα: Συγκρούστηκαν δύο μοτοσικλέτες

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον 69χρονο και τον μετέφερε στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του. 

Η Τροχαία ερευνά τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος και παίρνει καταθέσεις από μάρτυρες. Παράλληλα, έχει συλλέξει υλικό από κάμερες της περιοχής για να εξακριβώσει πώς έγινε το τροχαίο. 

ΤΡΟΧΑΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
