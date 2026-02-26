Novacinema: Αποκλειστικά οι ταινίες «Hamnet» και «Sentimental Value»

Μετά τη διάκριση τους στα 2026 EE BAFTA Film Awards

Hamnet - Sentimental Value
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Nova, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στα μεγαλύτερα διεθνή βραβεία, αποσπώντας τρία βραβεία στα φετινά 2026 EE BAFTA Film Awards για ταινίες που θα προβληθούν αποκλειστικά από τα κανάλια της, τα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό! 

  • Η ταινία «Hamnet» απέσπασε δύο βραβεία, Καλύτερης Βρετανικής ταινίας και Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την Jessie Buckley
  • Η ταινία «Sentimental Value» κατέκτησε ένα βραβείο, Καλύτερης Ξενόγλωσσης ταινίας 

Όλες οι παραπάνω ταινίες και σειρές αποτελούν μέρος του προγράμματος καναλιών Novacinema για τη σεζόν 2026-2027 που θα απολαύσουν οι σινεφίλ και συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova. 

Η φετινή 79η τελετή των EE BAFTA Film Awards μεταδόθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2026 από το κανάλι Novastars με την original version και με ελληνικό σχολιασμό από τους κριτικούς κινηματογράφου Πάνο Γκένα και Γιάννη Βασιλείου από το Novacinema1. 

Απόλαυσε την 79η τελετή των EE BAFTA Film Awards και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

HAMNET
 |
SENTIMENTAL VALUE
 |
NOVACINEMA
 |
NOVA
 |
BAFTA FILM AWARDS
